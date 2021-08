Tras las intensas nevadas, instructores de esquí y amantes de la nieve piden la apertura del complejo Las Leñas

Finalmente, para el 9 de julio se esperaba la apertura del Centro de Ski Las Leñas, pero la falta de nieve anuló esa posibilidad. Desde ese momento trabajadores del lugar y amantes de la nieve esperan que el parque abra.

En los últimos días la nieve llegó, pero desde el sitio afirman que la cantidad de nieve y las condiciones no son las óptimas para la apertura del parque, lo cual contradice con la opinión de instructores del lugar.

Lisandro Guiñazú Fader, instructor de esquí opinó al respecto “No se abre porque el negocio no es rentable, primero por pandemia y después porque se acortan las temporadas en los últimos años hace que deje de ser rentable. Creo que de todas maneras hay que optimizar lo que hay, antes no había nieve y eso era una realidad, pero ahora la nieve llegó y los tapó porque no estaban preparados”.

Y agregó, “Ahora hay una posibilidad real de abrir porque la nieve está, pero eso requiere que el Centro de Ski se mantenga en alerta y guardia, porque la montaña se controla desde la punta hacia abajo. La nieve está ahí y hay una demanda importante de turismo, la gente de Los Molles se ve rebasada, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajar se ha tenido que ir a trabajar a otros lugares para poder trabajar”.

El instructor explicó que un centro de ski requiere logística e infraestructura que requiere mantenimiento, en los medios de elevación, hotelería, luz, gas, etc., y eso en los últimos años, en función de la pérdida de cantidad de meses de temporada que tiene que tener este negocio, ha ido en desmedro por la falta de nieve o la llegada tardía de la misma. “Pero eso no quita que se puedan realizar otras actividades de aventura, y seguir manteniendo viva la estructura del Valle de Las Leñas pese que haya o no nieve”.

“Las Leñas S.A. no ha sido contemplativa con la situación de los empleados, no se ha comunicado con nosotros, y la decisión de no abrir el centro de ski con estas condiciones habla de la falta de interés hacia el personal”, cerró Guiñazú Fader

Frente a este panorama, desde el Ministerio de Cultura y Turismo explicaron cuál es su papel ante esta situación “Sabemos que Malargüe le solicitó a Las Leñas que abran el parque, pero aún no tenemos novedades al respecto. Son decisiones de las empresas, que son privadas. Desde el Gobierno solo podemos sugerir la apertura, pero lo deciden ellos”.

Y agregaron, “El gobierno ha trabajado en los protocolos ya hace varios meses, y los centros tienen la posibilidad de abrir desde ese momento. De hecho, Las Leñas en su momento comunicó que iba a abrir el 9 de julio y por falta de nieve finalmente no lo hicieron”.

Además, desde la cartera de turismo contaron que hay algunos parques de nieve y de montaña que están trabajando. Y remarcaron que el gobierno ha autorizado la apertura, pero cada parque tiene la potestad de abrir o no, es una decisión empresarial en la que el Estado no puede involucrarse.

Al ingresar en la página oficial de Las Leñas se puede leer un comunicado que expresa “El servicio meteorológico anunció nevadas que continuarán por algunos días. Sin embargo, estas precipitaciones en suelo cálido en una época de transición estacional y sin base nívea no permitirán reunir las condiciones técnicas de seguridad para la apertura del dominio esquiable, puesto que se aguardan también fuertes vientos del sector oeste que lanzará significativamente nieve precipitada sin compactar, generando situaciones de altos riesgos de avalanchas”.

Y agregan para cerrar el comunicado, “Dichas condiciones hostiles impedirán que se desarrollen con normalidad los trabajos de pisado de nieve y delimitación de pistas, razón por la cual el Centro de Ski de Las Leñas continuará cerrado al público, para poder controlar y monitorear el desplazamiento de masas de nieve y preservar la seguridad de nuestros trabajadores, colaboradores y clientes. Todos hemos aguardado con profunda expectativa la temporada invernal 2021, pero el cúmulo de adversidades nos impide garantizar la apertura”.