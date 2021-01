Tras la polémica, se aplicarán las dos dosis de la Sputnik V

El Gobierno nacional tuvo que salir a aclarar y se pareció a una marcha atrás de una decisión que no estaba tomada, pero se analizaba. El lunes, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, hizo público que se evaluaba la posibilidad de aplicar una sola dosis de la vacuna contra el Covid-19 para alcanzar 20 millones de inmunizados en marzo. Si bien no aclaró a qué vacuna se hacía referencia, todo daba a entender que era la Sputnik V, la única que, por ahora, ha adquirido el país. Así, la polémica no tardo en generarse: se vacunaría a mayor cantidad de personas pero con un porcentaje de inmunidad menor al que se consigue con las dos dosis.

Las declaraciones de Vizzotti hicieron que el propio presidente, Alberto Fernández, según publicó Infobae, dijera a uno de sus ministros: “está mal lo que dijo, se equivocó”. Fernández habría explicado que hay vacunas como AstraZeneca con dos dosis iguales, “Carla dijo que podría aprovecharse ambas dosis para vacunar a dos personas, e inmunizarlas. Eso se está estudiando en todo el mundo. Pero eso no pasa con la vacuna Sputnik V, porque la segunda dosis es complementaria de la primera, que te genera el 75 por ciento de la inmunidad”.

La corrección, entonces, llegó ayer mediante tuits de la misma Vizzotti: “El Gobierno argentino adquirió al Fondo de Inversión Directa de Rusia 15 millones de esquemas de vacuna Sputnik V, 30 millones de dosis, que llegarán en función del contrato firmado, entre los meses de diciembre y marzo de 2021”, fue su primera publicación pasadas las 8 de la mañana.

“La vacuna Sputnik V es la única cuyo esquema de vacunación consta de dos componentes, en primer lugar, el componente Ad26, y luego de un intervalo mínimo de 21 días, el segundo componente Ad5. Argentina planea administrarlas según esta indicación”, continuó la funcionaria. Así mismo, dijo que desde el inicio, el Gobierno analiza “acciones sanitarias para dar respuesta a la pandemia”, para lo que entabló “negociaciones con todos los productores para contar con vacunas seguras y eficaces en cantidad suficiente y en forma oportuna”.

Todo lo relacionado con las vacunas ha generado “idas y vueltas” e incertidumbre. Este capítulo, hizo crecer las dudas y las internas. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, negó que fuera posible, material y científicamente, realizar lo que planteó la funcionaria.

Según informó Clarín, los dichos de Vizzotti dejaron al descubierto una discusión que se mantenía internamente frente a la postergada llegada de la segunda dosis. Según confirmó una fuente del Ejecutivo, desconocen porqué la funcionaria lo mencionó en público si no se trataba de una decisión tomada. Dos son las posiciones que se han generado hacia adentro del gabinete. Una donde prima el enojo tras suponer que la secretaria se “cortó sola” exponiendo en los medios debates internos en un momento muy sensible, cuando se busca generar confianza hacia la vacuna. Por otro lado, plantean que fue un problema de comunicación: “quiso explicar las dudas de la agenda científica en el mundo y fue jerarquizada de una manera que no pretendía. Expresó un debate científico mundial y se lo interpretó como si fuese una medida de Gobierno y nada que ver”, expresó una fuente oficial.

En medio de las aclaraciones, el periodista de TN, Norberto Dupesso, explicó que el compromiso sería traer 5 millones durante enero y 14.700.000 en febrero. El cálculo arroja que durante lo que queda del mes se deberían realizar diez viajes a Moscú, mientras que en febrero debería salir un avión por día. Para completar el total de dosis adquiridas, en marzo serían veinte los vuelos necesarios para traer 9.700.000 dosis restantes.

Réplica opositora

La diputada radical Claudia Najul, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y otros diputados de Juntos por el Cambio insistieron en la necesidad de citar al Congreso al ministro González García y la decretaria Vizzotti, ya que todavía no han dado respuesta a las citaciones anteriores. “Queremos conocer el plan de vacunación y cómo van a hacer para cumplir con los plazos establecidos, si según el Presidente en diciembre ya íbamos a tener 10 millones de vacunados”, expresó la diputada nacional.

“Son muy rápidos para colgarles la etiqueta de irresponsables a los jóvenes, y para anunciar que Argentina sería uno de los primeros países para vacunar, pero a la hora de ejecutar los anuncios, de generar confianza, gestionar con solidez y comunicar con responsabilidad, hacen agua por todos lados”, sentenció la ex ministra de Salud de Mendoza.

Vacunas “en cuotas” desde la India o Corea

Una vez que aterricen este sábado las 300.000 dosis del segundo componente de la vacuna rusa Sputnik V, llegarán otras 4.700.000 ampollas provenientes de India o Corea del Sur. Lo que no se sabía hasta ahora era si volarían todas juntas o en distintas partidas. Ahora se pudo saber que las dosis vendrán en cuotas.

Respecto de qué pasará con las 300.000 nuevas dosis una vez que lleguen al país, se pudo confirmar que se distribuirán con la misma lógica, que las primeras, que se entregaron entre Navidad y Año Nuevo.

Segundo embarque

Aerolíneas Argentinas confirmó que mañana, a las 21:30, partirá un nuevo vuelo hacia Moscú para traer al país otras 300.000 dosis de la Sputnik V. El presidente de la firma, Pablo Ceriani, dijo que el viaje tendrá una duración de “40 horas aproximadamente” y volverá a la Argentina “el sábado al mediodía”.