Tras el incendio, vecinos de Luján reclaman mayor seguridad y controles por disturbios

El incendio que se registró este lunes en calle Olavarría en zona de Perdriel Este, Luján de Cuyo, y límite con Lunlunta, en Maipú, cercano a las zonas petroleras de Barrancas, dejó al descubierto un reclamo que hace tiempo vienen haciendo los vecinos.

Para extinguir el fuego se necesitó el trabajo de 11 dotaciones de bomberos del Cuartel Central, Voluntarios de Luján, Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, y también la colaboración de la brigada de YPF del yacimiento de Barrancas. Las tareas llevaron cinco horas de ardua lucha para controlar las llamas, que finalmente, cerca de las 2 de la mañana del martes, fueron sofocadas sin tener que lamentar daños mayores ni heridos.

Los vecinos del lugar denunciaron que el incendio fue intencional y que un automóvil VW Gol Trend de color blanco con vidrios polarizados escapó a toda velocidad cuando las llamas comenzaron a propagarse. Al parecer se trata de un grupo de sujetos que hacía un asado y no controló correctamente las cenizas.

Los habitantes de la zona reclaman mayores controles en la bajada al río Mendoza, ya que aseguran que es común ver a grupos de jóvenes realizando asados y fiestas.

En diálogo con Los Andes Manuel Amore, vecino de la calle Olavarría en Perdriel, relató: “El incendio comenzó cerca de las 20.30 del domingo frente a mi casa. Era el segundo del día. Esto pasa muy seguido y más cuando comienza el calor. Esta situación fue provocada por una gente que llegó temprano, estaban muy alcoholizados, pelearon con una pareja que estaba tomando mates en el río, quisieron robarse dos perros del vecino donde comenzó el incendio, que es el salón de fiesta Alma”.

Y agregó: “Estaban haciendo un asado a dos pasos del margen del río. Se les descontrola el fuego y deciden irse. Estaban a tres metros del agua y duele que no intentarán ayudar. Cuando quisieron irse yo me les paré en frente, aceleraron, me tiraron el auto arriba y tuve que correrme. En ese momento llamamos a la Policía y a los bomberos. Todos los vecinos denunciamos, dimos la información del auto y la patente. A la altura en la que fue el incendio, el río Mendoza divide a Maipú de Luján de Cuyo, el fuego abarcó todo el ancho del río, avanzó hacia el Este por el viento y las llamas avanzaron unos cuatro kilómetros”.

Según los vecinos del lugar, lamentablemente estas situaciones son muy comunes, sobre todo en la temporada de verano. La gente llega al río a pasar el día, hace fuego, que muchas veces no apagan como corresponde, y dejan lleno de basura el lugar. “Yo he llegado a sacar entre 30 y 40 bolsas de basura por fin de semana”, detalló Amore.

“Nosotros hemos hecho reclamos, hemos pedido contenedores pero la municipalidad se tira la pelota con Irrigación. Desde el municipio dicen que es el margen del río, y por su parte Irrigación dice que es Vialidad, y nadie resuelve nada. Yo tengo 35 años y hace 35 años tenemos el mismo problema“, expresó con enojo el vecino.

Además, los vecinos de la zona contaron que todos los veranos hay por lo menos tres incendios grandes y todo se debe a fuegos mal apagados. “La municipalidad no toma cartas en el asunto ni coloca carteles. Yo he colocado carteles, me he ocupado de hacerlo por mi cuenta, y vienen los sacan, y los usan para hacer fuego. También con los vecinos hemos contratado retroexcavadoras, hemos colocado piedras, cortafuegos, y no hay manera”, disparó Amore.

Y siguió: “Este es un problema que afecta a todos los vecinos que limitan con el río, que luchan todos los fines de semana con los inadaptados que visitan el lugar. “En particular el incendio del lunes, fue realmente muy grande. Una palmera se quemó en dos minutos con lo rápido que avanzó el fuego”.

“Los responsables los vimos todos los vecinos de la zona, estaban muy borrachos, casi chocaron a dos autos. Y estos cuatro chicos no son visitantes ocasionales. En plena fase uno, el otro año, hicimos un montón de denuncias por fiestas clandestinas en la orilla del río, había hasta 120 personas, los autos llegaban hasta la puerta de mi casa. Esta es gente, que, en el verano, viene todos los domingos, y siempre se repiten los mismos hechos, peleas, disturbios, parlantes con música muy fuerte, mugre por todos lados. Realmente no se puede ir a disfrutar del lugar, y esta situación no es nueva. Ahora en este momento está todo quemado, no ha quedado nada verde”, agregó el preocupado vecino lujanino.

Para cerrar y con malestar, Amore pidió: “Con los vecinos queremos mayor control, no sólo en esta bajada al río Mendoza, sino en todas las bajadas; las del lado de Maipú también, que las han tomado como basurales. La municipalidad no nos da una mano, aunque sea los fines de semana que son muy concurridos, con mayor control y seguridad”.

Es importante remarcar la importancia de realizar fuego en zonas permitidas con los cuidados correspondientes y controlar que quede correctamente apagado antes de retirarse del lugar. Sin contar que hay que colaborar con la limpieza.