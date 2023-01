Tras el fallo adverso de la Corte, Guaymallén apura la elección de una reina

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolviera a favor de la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay) al declarar inconstitucional la ordenanza de ese departamento que eliminaba la figura de la soberana distrital y departamental en la Vendimia, la municipalidad deberá acelerar los plazos para realizar el festejo y la elección en dos semanas.

Con esta decisión de la Justicia, expresada en seis votos a favor y uno en contra, efectivamente el gobierno de Marcelino Iglesias deberá cumplir y llegar al 10 de febrero con sus candidatas para la Vendimia departamental. A través de un comunicado, la comuna confirmó que en los próximos días informará cómo se procederá a la organización, dado que queda muy poco tiempo para la celebración.

Alrededor de las 17 de ayer, y después de haberse mantenido en silencio, el gobierno municipal aseguró que se estaban arbitrando los medios para ajustarse a lo ordenado por el máximo tribunal provincial.

“Sin perjuicio de entender que la ordenanza municipal fue fruto de un amplio consenso democrático, cuyo objetivo es y será transformar los derechos de las mujeres en políticas de Estado, la Municipalidad de Guaymallén informa que realizará todos los esfuerzos necesarios para llevar a cabo lo resuelto por la Corte, respetando siempre la división de poderes como base del Estado de derecho”, reza el comunicado. Y agrega que “considerando el exiguo tiempo con el que se cuenta, se están evaluando diferentes opciones para dar cumplimiento a la resolución judicial”.

Por último se destaca que “las sucesivas acciones se informarán a través de los canales habituales de comunicación”.

Organización contrarreloj

Con los plazos ajustados como los tiene la organización de la Vendimia, el abogado querellante, Maximiliano Legrand, afirmó: “Tendrán que apurarse a elegir sus reinas para la fiesta departamental”.

Además, el representante de Julieta Lonigro, la Reina “blue” que fue elegida sin el consentimiento de la comuna en 2021, recalcó: “La única forma en la que pueden ir en contra de esta tradición no es con una ordenanza, sino modificando la ley. Esta sentencia ahora sienta un precedente y jurisprudencia para cualquier otro conflicto de esta naturaleza”.

Legrand indicó que es la municipalidad la que tiene que arbitrar los medios para cumplir con lo dispuesto por la Justicia y recordó: “Fue el propio Marcelino Iglesias, el intendente, el que dijo que las sentencias son para cumplirlas. Sería una gran mentira si no lo hacen”.

En diciembre de 2022, cuando se debatía en la audiencia pública la dicotomía reina sí, reina no, Iglesias aseguró que no recurriría a la Corte sino que buscarían una alternativa para apegarse al fallo. Pero con la idea de elegir entre los hacedores de la cultura de ese departamento.

La comuna manejaba como “plan B” que aquellas vecinas destacadas fueran las representantes para la fiesta central del 4 de marzo. “Julieta dijo que no se iba a presentar si ganábamos, pero está en todo su derecho de cambiar de idea”, opinó Legrand.

La reacción de la Reina “blue”

En diálogo con Los Andes, Julieta Lonigro, la cara visible del reclamo para que se pueda seguir haciendo la elección de la reina en Guaymallén y quien llegó a participar del Carrusel y de la Vía Blanca sin estar en el sector oficial, contó cómo recibió el fallo. “Me enteré en el trabajo y automáticamente lloré de felicidadm, que es una expresión máxima de satisfacción. Es un proceso que aún, de a ratos, creo que no es cierto y de a ratos se me salen las lágrimas”, explicó.

Foto: Mariana Villa /Los Andes

Y recalcó: “Se logró. Admitimos que fue un desgaste emocional, mental y físico también. Pero todo tiene su recompensa. Es algo inexplicable que todos me dicen que hicimos historia, no fue un derecho para mí o para mi compañera, fue un derecho para miles de mujeres”.

Con esta noticia que llega luego de un año de su elección en la fiesta paralela, la joven estudiante de enología aseguró que pasa por su cabeza la idea de volver a competir y acariciar el sueño de ser reina, ahora con el respaldo de la Justicia. “Muchas de las mismas chicas que están con ansias de presentarse me dicen que, si me presento, las emocionaré. Es decir, ellas mismas que quieren representar al departamento me dicen que me presente, que lo merezco por la lucha y que ellas se presentarán el próximo año”, dijo emocionada Julieta.

La simpática joven ve ganada una dura batalla con ribetes políticos y culturales, en donde primó la tradición cultural que defienden miles de mendocinos.