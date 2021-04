Tras el fallecimiento de Mauro Viale recomiendan que los infectados de coronavirus no se vacunen

Luego de que el periodista Mauro Viale falleciera a causa del coronavirus, se generó una gran incertidumbre sobre las posibles consecuencias que podría generar la inoculación en pacientes que estén transcurriendo la enfermedad aunque los expertos aseguraron que no existe evidencia científica de que la administración de una vacuna complique el cuadro de covid.

Consultado por Clarín, el investigador superior del Conicet, Jorge Geffner, aseguró que “inmunizar a alguien que esté padeciendo una infección nunca puede implicar un agravamiento de la enfermedad. Es conveniente no hacerlo para que no se confundan los síntomas”.

Esto se debe a que todas las vacunas contra el coronavirus son inactivadas, de antígenos no replicativos. Por esto Ángela Gentile, médica epidemióloga indicó que los inoculantes “pueden aplicarse en pacientes con enfermedad de base e inmunocomprometidos. Una vacuna de estas características no puede potenciar ni generar enfermedad. Mauro tuvo una evolución clínica atípica”.

Además, indicaron que si alguien sospecha que puede tener Covid-19 , por algún síntoma o contacto estrecho, se recomienda no vacunar hasta tener el alta médica. En relación a esto Lautaro De Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, aseguró que esta recomendación no es porque la vacuna empeora el cuadro sino porque el efecto inmunológico que genera la inoculación ya está dado por la propia enfermedad”.

Según publicó Clarín y en tal dirección, Daniela Hozbor, investigadora principal del Conicet y especialista en vacunas, sostiene: “Si estás cursando Covid no es conveniente vacunarte por razones colectivas e individuales. En primera instancia, no podes movilizarte porque sos fuente de infección y, en segundo lugar, la vacuna va a estar privada de su efecto benéfico cuando se la administra en un organismo que ya presenta una respuesta inmunológica como consecuencia de la enfermedad”.

Tiempo de espera

Actualmente los especialistas recomiendan esperar entre 3 a 6 meses para ser inmunizado ya que la propia enfermedad le brinda a la persona una determinada cantidad de anticuerpos que lo protegerá ante un posible nuevo contagio.

“La norma cambió hace 15 días y se decidió que, tras el covid con PCR positivo, hay que esperar de 3 a 6 meses para indicar la primera dosis porque la enfermedad ofrece anticuerpos protectores (diferir la vacunación post enfermedad porque se supone que en ese lapso el individuo está resguardado), argumentó Ángela Gentile en diálogo con Clarín.