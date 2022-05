Tras 104 activa, cerró la histórica tienda que vistió a Illia, Perón, Macri y Kicillof

Cerró las puertas una de las tiendas y sastrerías más antiguas de Buenos Aires. Se trata de Formidable, la cual fue fundada hace 104 años por Julio Viniarksy cuando vino de Odessa (antes Rusia, hoy Ucrania). Su nieto fue el último dueño, Eduardo “Edy” Viniarsky, que se crió entre los mostradores. Hoy ya tiene 82 años y hace 67 que trabajaba ahí. Se muestra fuerte, sabe que su vida era el negocio, y aclara que cerró pese a estar vendiendo a full.

En la esquina de Córdoba y Armenia aún está colgado el cartel de Formidable. Si bien cerró a fin de enero, Edy va todas las semanas y los clientes siguen pasando a verlo y a charlar con él. La magia del local residía en que fue un sitio visitado por cinco generaciones que en más de 100 años fueron a buscar desde los calzoncillos, camisetas, ropa de vestir, sweaters, trajes, pilotos y hasta smokings, detalla BAE Negocios.

Eran los favoritos a la hora de comprar sastrería, ajustaban las prendas para que quedaran perfectas, hacían los bajos y no cobraban ni un centavo extra, todo estaba incluido en el precio final. Muchos compraron en ese local de 400 metros cuadrados desde su primer pantalón largo, hasta el trajecito y el librito de nácar que llevaron en la mano cuando tomaron la comunión.

Edy junto a su familia.

Las prendas de caballero de Formidable arrancaban en el talle 10 hasta el 18 de junior y las de adulto terminaban en el talle 78. Nadie se quedaba sin vestir, y a precios honestos.

Edy Viniarsky, emocionado, contó: “Este año en agosto, Formidable hubiese cumplido 105 años. La tienda es mi vida, yo jugaba en la primera de Argentinos Juniors y colgué los botines. Mi abuelo, mi papá y un tío murieron en tres años y tenía que hacerme cargo, me quedé con lo que más me gustaba y no me arrepiento. Pasó todo el mundo por Formidable, en una época había más mujeres que hombres, les compraban a sus maridos, novios y amantes. Hubo casos excepcionales, conocí a los maridos y a los novios. Los hombres también compraban dos pares de shorts, calzoncillos y camisas y los dejaban en el coche o en casa de sus amantes”

Perón utilizando los moños de Formidable.

Personalidades que pasaron por Formidable

Políticos, artistas, famosos, todos iban a la tienda: “Venían muchos políticos, el ex presidente Arturo Illia nos compraba sus corbatas; el General Juan Domingo Perón mandaba a su secretario a comprar sus moñitos en Formidable; venía Ricardo Gil Lavedra; el Cuto Moreno; Mauricio Macri nos compraba las camisas y hasta el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof compró un ambo para él y para sus hijitos para usar el día de la asunción. Gerardo Martínez de la UOCRA desde antes de ser conocido; Luis Zamora nos ha comprado, siempre correcto y humilde. Hasta Carlos Menem y Raúl Alfonsín mandaron a comprar ropa al local”, recordó Edy.

Además, entre los que compraban en la tienda había deportistas como Roberto Perfumo, Ricardo Bochini, Coco Basile y Silvio Marzolini y artistas como Jorge Porcel, Tristán y Juan Carlos Calabró, su fiel amigo, con quién compartían edificio e iban a comer todos los lunes.

Durante los últimos años, cuando se retiró un primo que era socio, se quedó con su mujer, su hija y en los tiempos su nieto, que luego dejó la tienda para trabajar como productor en una radio. Comenzó a costarle conseguir materias primas y pese a tener el local lleno de mercadería se decidió y cerró. No sabe aún ni que hará con la propiedad.

Cuando la tienda cerró nadie lo podía creer

El momento más duro fue pararse frente a sus 17 empleados para contarles la decisión. “Todo el mundo se fue con su doble indemnización, teníamos empleados con más de 30 años de antigüedad. Por suerte están todos ubicados, esta era una escuela de vendedores. Tengo relación con todos, me piden consejos”, contó a BAE Negocios desde el local palermitano.

Su hija Bettina explicó: “Mucha gente viene llorando y preguntando a dónde va a ir, nos cuentan historias de su niñez, cuando sus abuelos los traían. Me gusta la ambientación de interiores y cuando llegué al negocio quise cambiar las luces. Mi papá no me dejó cambiar nada, menos la iluminación fría de los tubos. Todo eso le gustaba a la gente, entrar y ver que todo estaba igual a cuando ellos eran chicos. Era un lugar muy especial”.

Cuando la tienda cerró nadie lo podía creer, se imaginaban lo peor. Edy cuenta que acompañó a su mujer y eterna compañera al banco: “Uno me vio y quedó petrificado, muchos piensan que cerramos porque me morí. Los clientes llaman para saber si estoy vivo, no pueden creer que cerré. Teníamos muchísimo trabajo, pero me cansé, lo venía madurando. Quería llegar a los 100 años y llegué a los 104. Mi hija me empujó, mi mujer no estaba muy convencida, yo no me deprimo, por ahora. Es que Bettina volvió de México para ayudarme un ratito y se quedó 26 años. Estoy pensando en viajar, voy al gimnasio tres veces a la semana y hago cinta y bicicleta fija, voy al dentista o al médico y en eso se me pasan los días. Quiero seguir yendo a la cancha a ver jugar a Racing”, contó el dueño de Formidable, que todavía no terminó de desarmar todo el local. Lo hace de a poquito, son muchos los recuerdos y los amigos que hizo en la tienda.