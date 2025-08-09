El hecho ocurrió durante la tarde del sábado en el puente de Horcones. En el lugar trabaja personal de Gendarmería y Vialidad para reanudar la circulación.

Tránsito interrumpido en la Ruta 7 a la altura del puente de Horcones: a qué se debe

El tránsito en el corredor internacional por la Ruta Nacional 7 se encuentra interrumpido este sábado por la tarde debido a un incidente ocurrido sobre el puente de Horcones, en el trayecto hacia Chile.

La suspensión del tránsito ocurrió debido a que un camión de basura se le salió el eje, lo que provocó que quedara detenido en plena calzada, impidiendo la circulación de vehículos por el sector.

En el lugar trabajan efectivos de Gendarmería Nacional y personal de Vialidad Nacional, quienes coordinan las tareas para remover el vehículo y restablecer la circulación lo antes posible.

Se recomienda a los conductores mantenerse informados sobre el estado del paso y seguir las indicaciones de las autoridades.

Durante este sábado el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.