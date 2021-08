Trabajadores de la Salud anunciaron un paro por 48 horas en reclamo de mejoras salariales

Médicos, licenciados en enfermería y residentes llevarán adelante un paro de 48 horas a partir del jueves próximo, desde las 0. Así lo confirmó la secretaria general de Ampros, María Isabel Del Pópolo a Los Andes, quien destacó que se trata de un reclamo relacionado a la situación salarial de gran parte de los trabajadores del sector sanitario.

La Asociación Mendocina de Profesionales de las Salud (Ampros) reclama mejoras salariales y de condiciones de trabajo. Orlando Pelichotti

Mediante una nota dirigida a la ministra de Salud, Ana María Nadal; la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) anunció la medida que se extenderá entre las 0 del jueves 5 y las 0 del sábado 7 de agosto. “Advirtiendo, que a pesar de los infructuosos reclamos con el objeto de que se proceda a la apertura de comisión negociadora otorgando garantías compensatorias, se ha dispuesto, huelga general sin asistencia a los lugares de trabajo”, destaca el comunicado. Y aclara que involucrará al personal de planta, contratado, prestador, comunitarios, becarios y residentes, entre otros.

“Asimismo, se informa, que se entregarán informes sobre el grave deterioro del sistema de salud pública en rutas nacionales y provinciales. En cumplimiento de recaudos legales y de conformidad a la Ley 25.877, se informa que no se verán afectados los servicios esenciales, atendiendo urgencias y emergencias, quedando resguardada la salud de la población”, resalta el comunicado escrito.

“Es un reclamo netamente salarial y que también tiene que ver con el incumplimiento del pase a planta. Tenemos un total desconocimiento sobre quiénes están siendo pasados a planta. A ello se suma la insistencia para que se reconozca a los licenciados en enfermería y también múltiples problemas que tenemos con los residentes. Hay residencias que no tienen las coberturas que corresponden, se están abriendo algunas que no tienen el aval de la comisión de residencias”, amplió Del Pópolo.

EL paro será por 48 horas y se extenderá entre las 0 del jueves y las 0 del sábado próximo. Ampros garantizó la atención de urgencias. Orlando Pelichotti

La referente de Ampros destacó que existe un problema con la cantidad de horas que están cumpliendo. “Un residente de primer año cobra 50.000 pesos de bolsillo por 96 horas de trabajo semanales, con todo lo que hacen. La cuenta nos da un pago de 180 pesos la hora y a ello se suman otros temas que hay que arreglar”, resaltó Del Pópolo.

Durante la mañana de hoy, en el inicio de la campaña de vacunación a adolescentes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo, en la puerta del Hospital Notti hubo una manifestación en reclamo de estas mejoras.

“A la huelga que estamos convocando para e jueves y por 48 horas van a adherir profesionales de planta, contratados, prestadores, comunitarios, becarios y residentes. El Gobierno dice que nos otorga un aumento de 29%, cuando en realidad es del 14,6% sacándolo matemáticamente. Y si le ponen las sumas en negro, hoy están y mañana no. De los 54.000 pesos que nos han dado en negro, solo van a reconocer 6.000 pesos y no dicen donde los van a poner, por lo que al ser una suma fija se lo come la inflación”, se quejó la secretaria general de Ampros, quien concluyó: “esto es un parche nuevo en odres viejo; no funciona”.