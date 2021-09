Trabajadoras sexuales de más de 50 años recibieron una jubilación simbólica

En las últimas horas, cuatro mujeres de la provincia de Entre Ríos recibieron una jubilación simbólica. El dinero recaudado fue obtenido por la AMMAR durante el “Puta Fest Edición Jubiladas”, que se realizó vía streaming desde Casa Brandon el 14 de agosto.

Según destaca TN, el evento fue conducido por Señorita Bimbo y Stefy Fernández. Además, hubo presentaciones teatrales y participaron integrantes de la asociación, como Vanesa Strauch, Lula Bertoldi y Sara Hebe y estuvo presente Georgina Orellano, secretaria general de la AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina).

La idea del festival surgió a partir de “la necesidad de dar una respuesta a las compañeras mayores de 50 años que no tienen la posibilidad de realizar aportes jubilatorios, por ende no pueden jubilarse. De hecho, muchas de ellas siguen ejerciendo el trabajo sexual y, además, complementan la baja de ingresos con otros trabajos como el empleo doméstico, el trabajo informal, el cuidado de personas mayores, también la venta ambulante o puestos en ferias”, explicó Georgina Orellano en diálogo con TN.

“Frente a la pandemia, el incremento de la precarización laboral, es decir, cómo se precarizaron las vidas de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, para nosotras es una necesidad y una urgencia atender a esa población dentro de nuestro colectivo, que no tiene a su alcance las mismas herramientas y posibilidades que tienen otras compañeras y compañeres”.

El total de la recaudación, que equivale a un mes de jubilación mínima para 20 trabajadoras sexuales de entre 50 y 70 años, ya fue recibido por mujeres de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario, y los próximos destinos son Formosa, San Juan, Mendoza, Córdoba y Provincia de Buenos Aires. “La idea de entregarles el dinero a las compañeras personalmente es hacer visible la lucha y el reclamo y, también, las historias de estas mujeres y seguir concientizando en la necesidad de derechos laborales para los trabajadoras y trabajadores sexuales”, contó la secretaria general de la AMMAR.

❤✊¡Lo logramos, compañeres! Gracias al apoyo de todes la colecta #Putafestjubiladas alcanzó el 100%



🥰20 trabajadorxs sexuales recibirán un bono de jubilación. Un sueño alcanzado desde el amor y la solidaridad que nos brindaron durante toda la campaña.#jubilaciónparalasputas pic.twitter.com/Wjasjla58F — Putas Feministas (@ammarsindicat) August 16, 2021

“Las trabajadoras sexuales de la tercera edad merecen tener una vejez digna y un estado presente. #TrabajoSexualEsTrabajo”, escribió Orellano en su cuenta de Twitter el 17 de agosto. Y agregó: “Algunas ya no pueden esperar: es ahora y es urgente. No da lo mismo tener derechos a no contar con ninguno. Para ellas un poco de justicia social hasta que todo sea como lo soñamos”. El reclamo que persiste por parte del sindicato es que el Estado reconozca el trabajo sexual y les garantice a las trabajadoras derechos humanos y laborales.

Por otro lado, en comunicación con UNO, medio local de Entre Ríos, Norma Torres, secretaria de AMMAR de dicha provincia, expresó al respecto: “Esto es un mimo que nos hacen nuestras compañeras, ya que el Estado sigue ausente hacia nuestro sector, que es olvidado y marginado”.

Georgina se refirió a la emoción de las personas que participan de esta iniciativa: “Poder contar sus historias, poder contar hace cuántos años ejercen el trabajo sexual, lo que tuvieron que pasar, lo que afrontaron, el estigma, la discriminación, cómo es vivir y transitar una vida sin tener una jubilación, ninguna cobertura social. La sensación que nos da a nosotras es de fortaleza para seguir insistiendo y luchando para que nuestro trabajo sea reconocido y para que todas las que somos espectadoras de la vida de estas compañeras cuando reciben la jubilación simbólica podamos también llegar a esa edad con la fortaleza que tienen nuestras compañeras, pero con un Estado presente y que sea una realidad de que haya trabajadoras sexuales jubiladas en nuestro país”.

Aunque el objetivo es que el trabajo sexual sea reconocido y se les brinde a las trabajadoras sexuales derechos humanos y laborales, la secretaria del sindicato aseguró que durante todo el año estuvieron trabajando en la urgencia de las mujeres frente a tres demandas: la situación habitacional, el alimento y el incremento de la violencia institucional. “Esto lo hemos hecho en conjunto con varias oficinas del Estado: con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Defensoría del Pueblo y el INADI. Hemos trabajado, y seguimos, en articulación con las secretarías de Desarrollo Social que han tenido la apertura de escucha y de poder coordinar con nosotras la entrega de alimentos hacia nuestras compañeras y el ingreso a programas sociales como, por ejemplo, el programa Potencia Trabajo”. También trabajan con la población migrante para que puedan regularizar su situación las articulaciones que hacen con el Centro de Acceso a la Justicia.

“Por supuesto, que nuestro horizonte es que el trabajo sexual sea reconocido, pero hay un debate en el gobierno de coalición donde conviven distintas posturas y visiones, y no permiten que nosotras avancemos en la discusión de reconocimiento del trabajo sexual”, explicó. Estas cuestiones, según cuenta Orellano, les dificultan el acceso a que su trabajo sea reconocido, a derechos laborales y a dejar de atravesar situaciones de violencia. “Buscamos ponerles un freno a las detenciones arbitrarias y a los operativos desmedidos y violentos, al constante hostigamiento y vulneración de derechos que hace cotidianamente la fuerza de seguridad en la vida diaria de quienes ejercemos el trabajo sexual”, finalizó Orellano.

A pesar de que en la Argentina el trabajo sexual no es un delito, desde AMMAR exigen la derogación de los artículos contravencionales que en 17 Provincias criminalizan la oferta de servicios sexuales en la vía pública con multas y/o arresto de hasta 30 días.

La AMMAR surgió en 1994 como un sindicato con el objetivo de apoyar y fortalecer a las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales en la defensa y promoción de sus derechos. Desde 1997 integra la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex).

¿Trabajo o explotación y violencia?

Respecto al trabajo sexual existen dos posturas: están aquellas personas que lo defienden y buscan que sea reconocido por el Estado y que se le garantice a las trabajadoras el acceso a sus derechos y, por otro lado, está el grupo abolicionista que considera a la prostitución como una forma de explotación y violencia.

Según detalló Amnistía Internacional en un documento publicado: “Las mujeres cisgénero y transgénero que ejercen trabajo sexual son sistemáticamente marginadas, estigmatizadas y enfrentan múltiples barreras al momento de ejercer sus derechos. La pandemia agrava esta desigualdad de forma preocupante”.