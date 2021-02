Toyota Hiace: dos nuevas versiones, una para 13 pasajeros y otra, de super lujo, para 9

La gama de utilitarios Hiace –se pronuncia en inglés: Hi (jai) Ace (eis)– de Toyota busca competir en nuestro mercado directamente con Mercedes-Benz. Pero como la gama de utilitarios Sprinter se fabrica en nuestro país y los Hiace se importan de Japón, a Toyota se le hace difícil alcanzar los niveles de ventas de los Mercedes. Por ahora, con estas dos nuevas versiones de pasajeros completan la gama (ya vendían dos Hiace furgones de carga) y, durante la presentación a la prensa, los directivos de Toyota Argentina aseguraron que hay planes (ya muy avanzados) para que los Hiace se produzcan en la plata de Zárate, provincia de Buenos Aires, no solo para abastecer al mercado interno sino también a toda la región. Y ahí sí los volúmenes de venta crecerán y los Hiace se convertirán en serios rivales de los Sprinter.

Estas dos nuevas versiones de pasajeros del Toyota Hiace son bien distintos. Apuntan a usuarios distintos. La versión Commuter dispone de 13 plazas para pasajeros, más el asiento del conductor. Se trata de un vehículo versátil y eficiente, ideal para el transporte de pasajeros urbanos e interurbanos como charters, transfers a hoteles o aeropuertos y/o turismo.

La versión Wagon, en cambio, es mucho más lujosa, más del estilo del Mercedes-Benz Vito. Ofrece una capacidad para 10 personas (9 pasajeros + conductor) asegurando el máximo nivel de confort, exclusividad y seguridad para sus ocupantes. Cuenta con un gran equipamiento y prestaciones que lo hacen ideal para la industria del entretenimiento, turismo VIP, traslado de ejecutivos y embajadas, entre otros.

Ambas versiones están equipadas con el mismo conjunto motor-transmisión de la pickup Hilux, con una puesta a punto diferente, orientada al uso para el cual fueron concebidas. Este motor se caracteriza por entregar la potencia y torque de manera progresiva desde un bajo régimen de revoluciones. En la Hiace Wagon y Commuter, entrega una potencia máxima de 163 CV a 3.600 rpm con un torque máximo de 420 Nm en el régimen entre 1.600 y 2.200 revoluciones por minuto. Estos valores permiten una excelente performance sin sobre exigir el motor, lo que además resulta en un optimizado consumo de combustible. Está asociado a la transmisión automática de 6 velocidades con convertidor de par, que maximiza el confort de marcha y cuenta con probada confiabilidad en aplicaciones comerciales.

Hiace está fabricada sobre una plataforma autoportante de estructura anular, que le confiere al vehículo una alta resistencia a la torsión que asegura un nivel de performance dinámica superior y durabilidad en todas las condiciones de carga.

Respecto de las dimensiones, la Hiace Commuter mide 5,92 metros de largo; 1,95 de ancho y 2,28 de alto. Mientras que la Hiace Wagon mide 5,30 metros de largo; 1,97 de ancho y 1,99 de alto. El tanque de combustible de ambas versiones es de 70 litros, el cual, combinado con su bajo consumo, proporcionan una gran autonomía.

La nueva Hiace posee en ambas versiones de pasajeros, una completa dotación de especificaciones de seguridad activa y pasiva. Tanto en Commuter como en Wagon podemos destacar: ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD); Asistente de frenado de emergencia (BA); Luces de frenado de emergencia (EBS); Faros antiniebla delanteros; Control de tracción (TRC); Control de estabilidad (VSC); HAC (Asistente de arranque en pendientes); Airbags frontales (conductor y acompañantes).

En el caso de Commuter se destaca también la escotilla superior de emergencia diseñada para proporcionar una salida de escape en una situación de emergencia.

La Hiace Wagon agrega airbags de rodilla (conductor), airbags laterales (x2) y de cortina (x2) (7 airbags en total). Además, se encuentra equipada con el sistema Toyota Safety Sense, un paquete de seguridad activa que incorpora un radar de ondas milimétricas que, combinado con una cámara monocular, pueden detectar una variedad de peligros y alertar al conductor para evitar o mitigar accidentes. Si bien sus componentes primarios (radar de ondas milimétricas y cámara monocular) son los mismos, sus características pueden variar según cada modelo y/o versión.