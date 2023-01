Tomi y Pili: los perritos rescatados que “venden” autos en una agencia de usados en Mendoza

Una agencia de autos usados de Mendoza publica los vehículos que tiene a la venta junto a dos perritos. Tomi y Pili son las mascotas de los dueños y poco a poco se han vuelto unas estrellas de las redes sociales.

En dialogo con Diario Los Andes, Eduardo Lipari contó que la idea surgió luego de ver que Tomi se paraba frente a los autos cada vez que él tenía a sacar una fotografía. Al ver la actitud del can, el agenciero decidió incorporarlo y publicar las imágenes “con perro y todo”.

Gentileza @automotoreslipari

“A Tomi lo rescaté hace seis años más o menos. A Pili la tenemos hace dos meses”, explicó a Diario Los Andes. Eduardo siempre ha sido un amante de los animales, pero como vive en un departamento chico no había considerado tener una mascota.

Sin embargo, esto cambió cuando conoció a Tomi. “A Tomi lo encontré en la calle, es estado de desnutrición. Cuando lo vi no lo pensé, lo cargué en el auto y me lo llevé”, recordó.

Gentileza @automotoreslipari

Con los días, Tomi se adaptó perfectamente al departamento de Eduardo y desde aquel momento no volvieron a separarse. “Siempre lo llevo conmigo a la agencia, para compartir tiempo juntos”, afirmó.

Con Pili, la historia fue parecida. Hace poco más de un mes Eduardo y su pareja se encontraron con una cachorrita abandonada en Bermejo. “A ella la encontramos con un gatito, los habían abandonado”, dijo.

Gentileza @automotoreslipari

“La idea era darle tránsito y publicarla para que consiguiera familia. Al gatito le encontramos casa rápido. Pero con Pili nos fuimos encariñando y al final se quedó”, agregó.

Pili visita la agencia, pero no tanto como su hermano Tomi. Ocurre que como es cachorra todavía se está adaptando y hay que cuidarla de que no se escape o se salga a la calle. No obstante, cuando va al salón posa junto a los vehículos y despliega todo su encanto.

Gentileza @automotoreslipari

El verdadero mensaje

La primera fotografía de Tomi en las redes sociales de Automotores Lipari es de junio del año pasado, en ella aparece posando junto a un Fiat Siena color gris. “La publiqué porque me pareció divertida y como a los clientes les copaba, seguí”, recordó.

Aunque parece una muy bien pensada estrategia de marketing, Eduardo asegura que en ningún momento lo vio así. “Yo no le doy mucha bola a la página”, confesó en referencia a la cuenta de Instagram.

Gentileza @automotoreslipari

Tomi es su amigo, su compañero, es parte de su familia. Tomi va a “trabajar” a la agencia porque Eduardo quiere “compartir tiempo” él. Es por esto que es tan natural que el perro aparezca en las fotografías de los autos.

“En realidad con las publicaciones lo que queremos fomentar es una adopción responsable y que la personas se animen a tener un vínculo especial con sus mascotas. Eso es lo que queremos transmitir”, reflexionó.