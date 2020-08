Tienen que viajar a San Luis para despedir a su papá con cáncer terminal pero les rechazaron los permisos 10 veces

Una familia que vive en Tierra del Fuego vive horas dramáticas a causa de la enfermedad terminal que transita su padre, pero también debido a las estrictas restricciones que la provincia de San Luis impuso en el marco de la pandemia.

La situación tiene un profundo trasfondo humano y el pedido de la familia es simple, pero concreto: Victoria Garay y su hermana necesitan la autorización del gobierno de San Luis para poder ingresar a esa provincia y despedirse de su padre, Martín Garay, ya que el hombre oriundo de Quines cursa un cáncer de pulmón irreversible y terminal.

Según lo relató el portal fueguino surnoticias.com.ar, cuando Vitoria se enteró del agravamiento de la salud de su papá comenzó a gestionar permisos en Tierra del Fuego para poder salir y viajar hasta San Luis. Las autoridades locales otorgaron la autorización necesaria y tras eso dejaron su vehículo en condiciones para poder recorrer los casi 3.500 kilómetros que la separan de Martín.

Sin embargo, al gestionar el ingreso a la provincia cuyana, las autoridades puntanas se lo negaron sistemáticamente: “Nos dispusimos a tramitar el ingreso a la provincia de San Luis, y ahí comenzó nuestra real y terrible odisea. Desde el 11 de agosto hasta el día de hoy completamos 10 formularios solicitando se nos conceda el permiso, los primeros fueron rechazados por no poseer domicilio en la provincia San Luis y en los otros fueron cambiando los motivos” , detalló a medios locales.

“Presentamos certificados médicos expedidos por dos facultativos distintos, donde se evidencia la gravedad de la enfermedad que padece mi padre, copias de documento de las tres personas que ingresaríamos, estudios médicos que acreditan la patología, notas donde manifestamos la imperiosa necesidad de viajar a San Luis y además dando la opción de cumplir la cuarentena obligatoria en una vivienda que es de mi propiedad en caso de no haber disponibilidad en los hoteles o departamentos que propone el gobierno de esa provincia para realizar el aislamiento obligatorio” , explicó.

Tras la viralización y nacionalización de su historia, las autoridades puntanas se comunicaron con ella y le sugirieron que complete el formulario como “tratamiento médico o intervención quirúrgica”. Pero luego fue rechazada otra vez y le indicaron que tenía que llenar el que era por “Por Fuerza Mayor”, formulario que había completado una de las tantas veces que le rechazaron en trámite.

“Hoy corremos a contra reloj, mi padre está sumamente grave y me gustaría que el Comité de Crisis, en vez de poner palos en la rueda, analice la situación y verá que el pedido es real y está más que justificado”, explica Victoria que avisa que seguirá su lucha: “Yo no estoy pidiendo nada más que despedirme de mi papá, no me voy de vacaciones ni a pasear”, concluyó.