Tiene 52 años, nunca quiso ser madre y se dedica a viajar: su historia se ha hecho viral

Jessica Hawk-Ippolito es una docente de 52 años que confiesa no estar arrepentida de tener hijos, a pesar de las constantes réplicas de gente que le decía que se arrepentiría porque se quedaría sola.

“Sabía que, si alguna vez quería ser madre, tendría que ser una madre que se quede en casa, pero eso no me haría feliz. La gente siempre decía que cambiaría de opinión, pero no lo hice” le contó la mujer a la prensa británica.

Ella decidió que no iba a tener hijos desde una edad temprana, para ser exactos desde su niñez. Foto: Web / Los Andes

La docente reflexiona acerca de que, a pesar de que el estereotipo de la mujer materna que se queda en casa es algo que está instaurado en la sociedad y que cuando alguien ve a ciertas mujeres que se salen del ‘’molde’' se alarman, es importante alejar a la mujer moderna de tales estigmas.

‘La gente piensa que estoy sola porque no tengo hijos, pero no lo estoy en absoluto” afirma Jessica con total convicción.

Además, contó que ella decidió que no iba a tener hijos desde una edad temprana, para ser exactos desde su niñez: “Incluso cuando era niña, nunca quise una muñeca. No hice de mamás y bebés. La gente siempre decía que cambiaría de opinión. Y el día de mi boda alguien me preguntó cuándo tendría bebés. Pero es mi elección no tenerlos”.

Jessica experimentó su adolescencia enfocándose en su carrera y en conocer distintos países en sus viajes: “Pude viajar a Italia, Francia y más lugares de ensueño.

Al momento de encontrar pareja, la mujer indicó que siempre dejaba en claro que tener hijos no era algo que tenía planeado ‘’de inmediato’'. Hasta que llegó el momento de ‘’sentar cabeza’' y afortunadamente lo hizo con un hombre que, al igual que ella, compartía la misma filosofía de disfrutar la vida sin la responsabilidad de tener hijos.

Sus metas son viajar por el mundo y pensar en nadie más que en sí misma. Foto: Web / Los Andes

Al momento de su casamiento ambos quedaron sorprendidos al ser interrogados persistentemente por los invitados sobre si tendrían bebés.

Hawk-Ippolito, quien ejerce como maestra y tutora internacional de Glassboro, en Nueva Jersey, Estados Unidos, expresó que, si bien tener hijos es algo maravilloso, no es para ella. Sus metas son viajar por el mundo y pensar en nadie más que en sí misma.

“Siempre tuve mucha libertad para perseguir mis sueños. Creo que los niños y la maternidad son increíbles, pero no lo son para mí a pesar de lo que digan” expresó Jessica.