Tiene 16 años y emitió su voto por primera vez en Mendoza: su relato

Con 16 años, Delfina Fuentes hoy emitió su voto por primera vez. Lo hizo con un compromiso propio de quienes anhelan algo de seguridad en un contexto complicado y volátil en el país. Lo hizo pensando en su futuro, todo por delante, y el de su familia.

Llegó a la escuela Rawson de Godoy Cruz junto a su mamá, testigo privilegiado de un momento tan crucial en el ejercicio de los derechos ciudadanos de su hija. Aunque no tenía la obligación de sufragar, ya que esta comienza a los 18, quiso hacer uso de su derecho en las elecciones presidenciales generales que se realizan hoy en el país.

“Me pareció importante porque es definitoria, está complicada la cosa”, señaló al relatar que había decidido dar su apoyo a uno de los candidatos que considera que puede hacer algo.

“Es un granito de arena más para aportar, para ver si mejora”, destacó. Es que dijo que ve cuanto afecta todo esto a su familia, a ella misma y a otros jóvenes.

22 de octubre de 2023 Elecciones presidenciales 2023. Delfina Fuentes de 16 años vota por primera vez. Se realizaron las elecciones generales a presidente 2023 en todo el país. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

“Yo me siento afectada por la situación, me da miedo, veo que cada vez está peor, me preocupa mi futuro y el de mi familia”, sostuvo.

Acepta que las condiciones socioeconómicas afectan a todos y que ve que también ocurre en los jóvenes de su edad. Como es sabido, para los chicos es cada vez más frecuente tener el proyecto de irse del país en un contexto que no les da garantías para desarrollarse como quisieran. Ella, aun a tan temprana edad, no es la excepción.

“He pensado en irme -aceptó- me preocupa mi futuro y el de mi familia”.

Como tantos chicos de su edad, prefiere pasar desapercibida. Ya le había adelantado a su mamá antes de entrar que no quería que la aplaudieran al votar, algo que suele suceder con los “primerizos”. Lo logró. Dejó sus sueños, sus expectativas, su esperanza en la urna de la mesa 342 y se fue a su casa, a esperar.

El padrón para estas elecciones se amplió debido a que se incorporaron jóvenes que cumplieron 16 años entre agosto a esta fecha y por lo cual pueden emitir su primer voto. Se trata de 2.500 chicos que ahora son parte de un padrón de 1.524.582 electores mendocinos.

En la provincia hay 53.523 jóvenes de entre 16 y 17 años habilitados para emitir su sufragio.

Además, hay 29.994 ciudadanos que se encuentran en el exterior.

Este domingo los mendocinos volvieron a usar el sistema tradicional de boleta sábana, a diferencia de los comicios provinciales y departamentales, dónde se aplicó la Boleta Única de Papel.