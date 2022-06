Tiene 13 años, mató a un joven para robarle las zapatillas e hirió a un remisero

Un dramático hecho se produjo en Godoy Cruz, cuando un hombre fue asesinado por un delincuente que le dio un balazo luego de robarle las zapatillas que tenía puestas.

Según informaron fuentes policiales la víctima fue identificada como Jonathan Enrique Ochoa y tenía 28 años. En tanto, el autor del hecho, un menor de 13 años, fue identificado y demorado por la policía gracias al aporte de testigos que presenciaron lo sucedido.

Así, este caso se suma a los 4 ocurridos durante 2021 en el que menores de edad fueron partícipes directos de un asesinato. En todos los casos, los jóvenes fueron declarados inimputables por tener menos de 15 años según lo establece la ley 22.278 de la provincia de Mendoza.

Cómo ocurrió el hecho

Según fuentes policiales, todo inició cuando un menor se presentó en una remisería de Guaymallén el domingo y pidió ser llevado a casa la casa 16 de la manzana K en el barrio La Gloria. Cuando auto llegó al destino, el menor bajó del rodado y cuando regresó traía un arma de fuego con la que amenazó al trabajador (44) e intentó sustraerle sus pertenencias.

Acto seguido, le apuntó en la cabeza y el conductor intentó protegerse, luego de lo cual el menor disparó y la bala impactó en el brazo del taxista. Tras esto, el delincuente se volvió a bajar y le robó las zapatillas a Jonathan Ochoa, quien esperaba ser atendido en un negocio.

El ladrón volvió a disparar el arma, esta vez contra Ochoa, impactando en el abdomen de la víctima y provocando la muerte de la misma casi en el acto.

Eran vecinos del barrio

En el lugar había varios testigos, quienes aportaron datos para poder dar con las identidades de los sospechosos, y tras algunas averiguaciones se determinó que el autor de los disparos y un cómplice viven en la manzana L del mencionado barrio.

Según fuentes policiales, los dos sospechosos son menores de edad y uno de ellos fue entregado por su familia. En cuanto al remisero, quedó internado en el Hospital Central y según informaron los médicos, se encuentra fuera de peligro.

Inimputables

Vale decir que desde el ministerio Público Fiscal, del cual depende el menor en este delito, no puede otorgar información al respecto. Incluso, no entra en el sistema penal común sino que entra en un régimen especial juvenil. Además, por la edad que tiene es inimputable. Los niños, niñas o adolescentes menores de 15 años son inimputables según lo establece la ley 22.278, que regula el Régimen Penal de la Minoridad. Para esta ley un menor no es punible y por lo tanto no puede ser perseguido judicialmente, no puede ser detenido, ni se iniciaría una causa penal en su contra, aunque el caso sea investigado.

Por eso quedan bajo la órbita de la Justicia de Menores y los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) y pasan a algún hogar de menores hasta que se decida la restitución a sus familiares.

Hechos recientes con menores involucrados

En marzo, tres jóvenes quisieron ingresar a la casa del hijo del Gobernador Rodolfo Suarez ubicada en Ciudad, pero fueron detenidos tras la denuncia del hecho. La presunta tentativa de robo se produjo en la calle Boulogne Sur Mer, en la Quinta Sección de Ciudad, el domingo por la tarde, cerca de las 18.

Minutos antes ingresó un llamado al 911 reportando que tres individuos intentaban forzar la puerta de la casa de Gastón Suarez Duek de 36 años, quien es uno de los hijos del actual gobernador de la provincia.

En tanto, en 2021 fueron cuatro los adolescentes que participaron y que, por lo tanto, fueron considerados inimputables. El primero de los casos fue el de un chico de 14 años que habría asesinado a Lucía Inés Fernández (15) en Maipú. También participaron del crimen en el que fue asesinada la joven Karen Jazmín Ponce (19) y por su muerte fueron detenidos días después dos menores de 15 años.

El 22 abril pasado la policía detuvo a un chico de 16 años que participó en el asesinato de Esteban Emilio Olivera (40), quien fue asesinado el 8 de abril, en Las Heras, cuando iba a tomar el Metrotranvía para ir a trabajar y que tuvo como móvil el robo de un celular.