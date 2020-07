Tiempo de coronavirus: 10 formas de fortalecer el sistema inmunológico

Es tiempo de coronavirus, pero no sólo ello sino que se está en plena temporada de enfermedades respiratorias, primas de la Covid-19 que provoca el primero.

No hay medicamentos, no hay vacunas, sólo tratamiento paliativo cuando aparecen síntomas. Por ello, quien queda en el frente de batalla es el propio organismo, que apela a sus recursos para afrontarlo a él y otros microorganismos.

Fortalecer el sistema inmunológico es una buena estrategia, hoy y siempre, por eso a continuación 10 cosas que podés hacer para mantenerlo “en forma”.

La doctora Paola Harwicz, especialista en cardiología y nutrición explicó en un informe que el coronavirus no puede reproducirse a menos que ingrese dentro de nuestras células y las use para replicarse. Destacó que tiene la capacidad de engañar al sistema inmunitario para no ser detectado.

“Al tratarse principalmente de un virus respiratorio, la infección puede comenzar por la garganta y continuar por los conductos bronquiales hasta alcanzar los pulmones. Una forma en que el COVID-19 logra esto, es inhibiendo la producción de interferón, una proteína generada por las células de la inmunidad innata cuando nuestro organismo entra en contacto con un virus, para impedir que se introduzca dentro de la célula”, detalló.

En este contexto el omega-3, el zinc, las vitaminas C y D tienen una función clave gracias al rol que juegan en las principales funciones del sistema inmune que actúan ante un eventual contagio.

Qué se puede hacer para fortalecer el sistema inmunológico:

1 ) Controlar el consumo de alcohol. La Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en el marco de la pandemia de Covid-19 en el que advertía que sobre la necesidad de atenuar - y mejor, evitar- su consumo.

“El consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo si es excesivo, debilita el sistema inmunitario y, por consiguiente, reduce la capacidad para hacer frente a las enfermedades infecciosas”, advertía.

Explicó allí que no hay un límite seguro y que afecta todos los órganos del cuerpo aún en bajas dosis. Hay que recordar que con el aislamiento hubo un notorio aumento de compras de bebidas alcohólicas.

2) Realizar actividad física regularmente para mejorar la calidad de vida al reducir el riesgo de enfermedades cardiometabólicas y a la vez mejorar la fuerza muscular, flexibilidad y equilibrio, señala la médica.

3) Procurar un buen descanso, con la cantidad mínima de horas de sueño recomendadas que según las necesidades de la persona deben ser al menos entre 7 y 8.

4) Intentar controlar el estrés. Es uno de los principales factores que afectan el sistema inmune. Por las condiciones actuales muchas veces se está en permanente alerta y eso termina por afectar el sistema que defiende contra virus y bacterias.

5) Cuidar la salud mental y emocional, procurar tener buenos momentos en los que se generen endorfinas.

6) Consumir una variedad de alimentos naturales, priorizando frutas frescas y verduras, así como cereales integrales ricos en fibra como mijo, salvado de avena, salvado de trigo y arroz integral o yamaní, que contribuyen a la buena salud del sistema digestivo y brinda una mayor sensación de saciedad para evitar comer en exceso.

7) Moderar el consumo de grasas, prefiriendo el aceite de oliva, soja, girasol o maíz a la hora de cocinar e incluir los frutos secos, la palta y aceitunas para optimizar el ingreso de omega 9.

8) Incorporar al menos 2 veces por semana el pescado o mariscos ricos en Omega 3 y limitar el consumo de carnes procesadas. “Los ácidos grasos omega-3 son componentes importantes de las membranas que rodean cada célula en el organismo. Las concentraciones de DHA son especialmente altas en la retina (ojo), el cerebro y los espermatozoides. Los omega-3 también proporcionan calorías para dar al organismo energía y tienen muchas funciones en el corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones, el sistema inmunitario y el sistema endocrino (la red de glándulas productoras de hormonas”, señala en un informe la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos. Estos también pueden encontrarse en nueces y semillas, alimentos fortificados como ciertos lácteos, y algunos aceites como el de soja y canola.

9) Limitar el consumo excesivo de azúcar, ya sea en dulces, galletitas o bebidas como gaseosas y jugos saborizados, optando por frutas naturales no procesadas.

10) Moderar el consumo de sodio, dado que el consumo promedio en nuestro país duplica la cantidad recomendada de 3 gramos de sodio al día.