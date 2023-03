The Last of Us: revelaron el primer gran cambio para la temporada 2

La primera temporada de The Last of Us recién termina y, como suele ocurrir con los éxitos de la pantalla chica, los fans ya están impacientes por conocer cuándo saldrá la próxima temporada que tiene a Pedro Pascal y Bella Ramsey como estrellas; o al menos saber algunos detalles de ella.

La espera no fue tanta porque a tan solo dos semanas del último capítulo de la temporada 1, los creadores de la serie adaptada al juego que lleva el mismo nombre revelaron un cambio importante de cara a la próxima entrega.

Neil Druckmann y Craig Mazin, sus creadores, adelantaron que la temporada 2 no seguirá completamente la historia del juego de Naughty Dog, sino que se alejará y tomará su propio curso.

“A veces será radicalmente diferente y, a veces, apenas será diferente. Pero será distinta, con identidad propia”, dijo Craig Mazin ante los medios, según el portal The Wrap.

Durante la primera temporada, la serie de HBO Max se mantuvo fiel al juego, de donde proviene la historia, y los pequeños cambios que introdujo fueron en pos de la dinámica de la serie. Lo sustancial, sin embargo, se mantuvo, algo que los fans suelen celebrar.

Sin embargo, ahora “será la serie que Neil (Druckmann) y yo queremos hacer”, reconoció Mazin. El creador de The Last of Us también adelantó que no repetirán la fórmula de concentrar todo en una sola temporada: “El segundo juego es mucho más grande que el primero, la historia es mucho más larga. Creo que hay más de una temporada por hacer”.

Pese a ello, Mazin también manifestó que la historia llegará a su fin, la cual coincidirá con el juego, y no seguirán más allá de eso. “No será un drama con final abierto. No es lo que hacemos. Estamos aquí para contar la historia, para llegar a un final”, expresó.

Por último, Craig Mazin respondió: “No se trata simplemente de reiniciar todo en la próxima temporada porque la idea sea mantener la serie para siempre. No lo haremos. Nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario para terminar de contar la historia de la mejor manera que queremos contarla”.

Así las cosas, aún no hay fecha definida para el regreso de The Last of Us con su nueva temporada. Lo que sí se sabe es que podría empezar a rodarse este mismo año para salir, como mínimo, en 2024. Los fans incluso hablan de un año más de espera, recién para 2025.