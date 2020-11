Junto con las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se autorizó una licencia especial para trabajadores y trabajadoras que tienen a su cargo el cuidado de niños y niñas menores de 6 años. Esto mientras se extendieran las restricciones fijadas en el marco de la cuarentena obligatoria y se mantuviera la suspensión del dictado de clases. Pero con estos dos últimos requisitos llegando a su fin, se espera que al menos un centenar de trabajadores mendocinos retornen a sus puestos laborales.

La disposición, dictada en conjunto por los ministerios de Trabajo y de Mujeres, Género y Diversidad, permitía dispensar de “cumplir tareas, ya sea de forma presencial o remota, a aquellos trabajadores y trabajadoras, personas adultas responsables a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños y niñas menores de 6 años”, y establecía que una sola persona por hogar podía acogerse a la misma.

Además, mientras duren las medidas de aislamiento y censantía total o presencial de clases, se otorga a los trabajadores con niños de entre 6 y 12 años de edad, o con personas mayores a cargo, la posibilidad de solicitar una “adecuación horaria” o pautar horarios compatibles con sus tareas de cuidado.

En ambos casos, el salario de los trabajadores no debía verse de ninguna manera afectado, y la norma refuerza el derecho a la desconexión digital, una vez culminada la jornada laboral.

El artículo cuarto de la norma estableció que se debía velar por un uso equitativo, en términos de género de la misma, para “evitar una mayor feminización de este trabajo (cuidado de los hijos o de los mayores) en el contexto de aislamiento social y preventivo”.

Ahora bien, las flexibilizaciones de la cuarentena, junto con el fin del ciclo escolar, previsto entre el 11 y el 18 de diciembre en gran parte del país, significará el final de la dispensa.

La cantidad de mendocinos que se acogieron a la medida no está clara, ya que como los trabajadores debían tratarlo directamente con sus empleadores, no hay estadísticas al respecto. Según explicó Fernando Ligorria, titular del Centro de Empleados de Comercio (uno de los gremios en donde las posibilidades de hacer home office durante la cuarentena más estricta fueron escasas), las empresas no estaban obligadas a informar esta situación, y es difícil conocer si otorgaron estos permisos, según los obligaba la normativa anteriormente dicha. Lo mismo sucedió en el caso de los trabajadores bancarios, quienes no suspendieron sus actividades durante la cuarentena.

“Ponderamos en su momento que todo el grupo de exceptuados generaba, en promedio, un poco menos del 2 0% de la dotación de los bancos, y dentro de ese grupo de exceptuados (embarazadas, mayores de 60, personas con enfermedades preexistentes), estaban las madres o padres al cuidado de los chicos, y entendemos que no fue superior al 5%. Con la salvedad de que si bien no tenían la obligación de concurrir, por estar al cuidado de sus hijos, si podían hacer teletrabajos, y en muchos bancos fue así, lo único que no hicieron fue asistir de forma física, pero sí continuaron trabajando desde sus casas”, indicó Sergio Giménez, secretario General de La Bancaria.

“Estaríamos hablando de entre 90 y 110 trabajadores que están en esa situación”, agregó.

Por el contrario, en los próximos días se espera que se extienda otra medida tomada por la misma cartera para el ámbito laboral, y tiene que ver con la imposibilidad de producir cesantías o suspensiones unilaterales. Ambas prohibiciones se estirarían por 60 días más.