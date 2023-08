“Tenían un plan para estafar”: el desesperado pedido de quienes denuncian fraude con dólares y lotes virtuales

Las próximas horas serán cruciales para definir el destino de los hermanos mendocinos Giovanni, Genaro y Gitan Caroglio Santecchia, así como el de Juan Ignacio Manduca, Hans Dieter Breuer y Lucas Zalazar Guerrero. Los 6 están imputados como autores y coautores de reiteradas estafas y la Justicia mendocina deberá determinar si continúan en la cárcel -están en el complejo de San Felipe-, si se les otorga la prisión domiciliaria o si, por el contrario, aguardan el desenlace de la investigación en libertad (aunque manteniendo la imputación).

Será la jueza Eleonora Arenas quien deberá definir esta situación, luego de que el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos -quien investiga las presuntas estafas- ordenara la prisión preventiva de los 6 imputados al considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento en el avance de la causa si los acusados mantenían la libertad. Los abogados de los denunciantes -representados por Sergio Salinas, Federico Colonnese, Francisco Machuca y Lucas Lecour- se plegaron al pedido de Ríos, mientras que los abogados defensores de los imputados solicitaron el cese de la prisión preventiva (es decir, que recuperaran la libertad). O, en caso de que no se resuelva por este pedido, que se otorgue la prisión domiciliaria.

Mientras tanto, los hermanos Caroglio, junto a Manduca, Dieter y Zalazar Guerrero permanecen en el módulo 2 del Sector A de la cárcel mendocina de San Felipe. Ríos los ha imputado por reiteradas estafas -por un monto que superaría el millón de dólares- a raíz de la denuncia de, hasta ahora, 60 damnificados que acusan a los hombres de haberlos engañado para que hagan inversiones en dólares -con promesas de exorbitantes ganancias- y hasta con la venta de lotes virtuales dentro del metaverso (NFT). De hecho, no se descarta que, también en las próximas horas, el fiscal Ríos solicite que se amplíe la imputación contra los acusados a la figura de asociación ilícita.

Mientras se aguarda la resolución de la jueza Arenas (se estima que podría conocerse antes de que termine esta semana), mediante dos escritos los denunciantes y presuntas víctimas de las estafas realizaron un enérgico y desesperado pedido para que los imputados no recuperen la libertad. Y pidieron, desde su lugar, que “se haga justicia”.

“No son deudores. (Los imputados) tenían dos organizaciones con roles bien definidos y un plan para estafar, y que han sido comprobado a esta altura”, detallaron los más de 60 denunciantes en una nota pública dirigida a la jueza Arenas.

A fines de junio, el propio Giovanni Caroglio -consultado por Los Andes y ante las reiteradas y crecientes denuncias- se defendió diciendo que él no era un estafador, que era un deudor; y agregó que tenía intenciones de devolverle y pagarle a la gente el monto que habían invertido. Esto mismo ha repetido el abogado del imputado, Carlos Aguinaga, durante las audiencias ya celebradas.

“Lo cierto es que ninguna víctima recibió una comunicación con algún ofrecimiento. Y el único compromiso que asumió Caroglio con una víctima, para sorpresa de nadie, no lo cumplió”, destacaron los denunciantes en uno de los escritos.

Las dos firmas que están siendo investigadas y con las que, se presume, los involucrados cometieron las estafas son “We Are Capital” (WAC) -un fondo común de inversión en dólares- y “Cripto Country” (CC) -mediante la que ofrecían lotes virtuales-.

El desesperado pedido de quienes denuncian las estafas por más de un millón de dólares

“Ponzis no, justicia sí” es el título que eligieron los denunciantes -considerados víctimas en la instrucción del fiscal Ríos- para la primera de las notas donde le piden a la Justicia mendocina que no otorgue la libertad de los 6 denunciados y que se mantenga la prisión preventiva. Además, los denunciantes van más allá y le piden a la jueza que “siente un precedente”.

“Nuestra provincia se ha convertido en los últimos años en un terreno muy fértil para todo tipo de estafas, proliferando los esquemas Ponzi, estafas piramidales”, destacan los autores, quienes resaltan la proliferación de estos hechos en Mendoza.

Respecto a los procedimientos del que forman parte ellos y ellas, lo identifican como “la Gran Estafa del Clan Caroglio”, a quienes identifican como “amigos del poder” y piden que se los considere como “estafadores” y no “como ‘nenes ricos’ a los que le salió mal un simple ‘negocio’”.

“Luego de la feria judicial invernal, la causa por la megaestafa del Clan Caroglio ha tenido muchos movimientos, algunos lógicos propios del proceso, audiencias, más imputaciones y otros movimientos ‘atípicos’, como aquella audiencia donde no participó la parte querellante. ¿Eso estuvo bien?”, se preguntan los firmantes. Y se preguntan, con ironía: “¿Si hubiese sido al revés? ¿Qué estarían pensando los abogados de los acusados?”.

Respecto a las estafas de las que denuncian haber sido víctimas, sostienen que no están involucrados únicamente los 6 imputados, sino que hablan de 15 estafadores en total.

“No es solo una deuda, han montado una asociación ilícita para estafar a cientos de personas, por un monto que supera el millón de dólares. Si los abogados defensores están tan tranquilos de que se trata de una simple deuda, ¿por qué ponen tantas trabas a la Justicia para que investigue? ¿Por qué no son detenidos los otros miembros de la banda?”, insisten, y nombran a los otros involucrados (NdA: no se los identifica ya que, por el momento, no están imputados por el Ministerio Público Fiscal). “¿No es conveniente que ellos hablen?”, insisten.

En el mismo escrito, destacan que es fundamental que se abra la causa Zoe en Mendoza. Precisamente Zoe es el holding encabezado por Leonardo Cositorto, quien se encuentra detenido y luego de que la Fiscalía de Villa María (Córdoba) iniciara una investigación por asociación ilícita a Cositorto y los referentes de Zoe en esa ciudad. Los damnificados mendocinos comparan lo que vivieron con las dos firmas de Caroglio y sus socios con las estafas de Cositorto en Zoe.

De hecho, entre las pruebas aportadas por los abogados querellantes, hay videos en los que Cositorto presenta a Giovanni Caroglio y sus empresas como un modelo y ejemplo.

“Los más de 60 damnificados dependemos del buen actuar de la Justicia y solo pretendemos desterrar algunas mentiras que quiere instalar el doctor (Carlos) Aguinaga y los defensores de los otros acusados”, resaltan. “Creemos en la Justicia y esperamos que no gane la corrupción”, concluyen los denunciantes.

Similitudes entre Giovanni Caroglio y Leonardo Cositorto

En otra nota pública, los denunciantes se explayan en 10 similitudes que, consideran, hay entre el lujanino Giovanni Caroglio y Leonardo Cositorto, a quienes bautizan como “los reyes de la estafa” y “los dos estafadores más grandes de la última década”.

Entre ellas, comparan y resaltan “las similitudes entre los gestos más sencillos, las fotos de ambos, sus discursos, la pasión por la mentira, el arte de crearse perfiles de personas exitosas, sus planes para estafar, las empresas fantasmas, esquemas Ponzi”, y hasta resaltan el vínculo de ambos con el poder político.

Una de las similitudes que ponen de manifiesto tiene que ver con las promesas de Caroglio y de Cositorto y el “ardid” mediante el cual ejecutaron las estafas. “Por un lado, Cositorto ofrecía un contrato de hasta 7,5% mensual en dólares, bajo la figura de un fidecomiso amparado por la IGJ (Inspección General de Justicia)”, detallan. En tanto, sobre Caroglio destacan que, “para no ser menos y no quedarse detrás, ofrecía contratos de hasta 8% mensual en la moneda norteamericana, pero bajo la figura de Contrato de Mutuo, celebrado bajo actuación notarial”.

También se detienen en la pasión por los autos de lujo, los criptoactivos, el metaverso y las “Megamentiras”.

Estafa millonaria: tres mendocinos fueron detenidos por vender “tierras digitales” en el metaverso

En este sentido, repasan que Cositorto creó la “Zoecash”, criptomoneda que -en teoría- iba a estar respaldada por 1 gramo de oro. Y agregan que los hermanos Caroglio no se quedaron atrás y crearon “Criptocountry”, un espacio en el metaverso donde vendían lotes virtuales, con la promesa que aquellos que se habían vendido inicialmente en 5 o 10 dólares iban a cotizar en el futuro en 400 y 500 dólares.

En ese sentido, acusaron a ambos de propagar sus respectivas estafas mutuamente en una conferencia virtual celebrada en 15 de enero de 2022 y en la que Cositorto presentó su proyecto en el metaverso (“Zoe Paradise”) poniendo como ejemplo a Giovanni Caroglio.

En otro de los apartados hablan de los vínculos de Cositorto y de la familia Caroglio con la política, así como también de la semejanza entre las investigaciones de las fiscalías de Villa María (Córdoba) -en el caso de Cositorto- y de Mendoza -en el caso de los hermanos Caroglio y sus socios-. En ese sentido, resaltan que ambos fiscales solicitaron para los acusados la prisión preventiva y luego de considerar que existían riesgos de fuga y procesal.

Qué pasó en la última audiencia para definir si los estafadores de Mendoza seguían presos

El martes por la siesta, en el Polo Judicial Mendocino, se celebró una audiencia presidida por la jueza Arenas y de la que participaron los abogados querellantes y los representantes de los imputados. En la misma, la magistrada no pudo llegar a una conclusión sobre si mantiene o no la prisión preventiva, ya que solicitó que enviaran los resultados correspondientes a las medidas previas para definir si otorga la prisión domiciliaria o no a dos de los imputados.

Además, la defensa pidió la recusación de fiscal Hernán Ríos alegando que procedía de “manera desleal” al ordenar nuevas imputaciones y detenciones después de la primera audiencia. Tanto Ríos como la querella se opusieron a este pedido y consideraron que era una solicitud errónea, ya que se trata de causas nuevas. Tampoco la solicitud había sido presentada por escrito y no se indicaban claramente los motivos.

Otro pedido que hicieron los abogados de los 6 imputados al fiscal fue que adelante cuáles serían todas las causas. Ante este pedido, la querella se opuso insistiendo en que los plazos de las cautelares pueden ser independientes y que ni ellos la Fiscalía saben todavía cuántas denuncias más van a aparecer ni cuántas víctimas más hay en total. La querella destacó que, de aceptarse este pedido, sería como decirle al fiscal “que no investigue de acá en más”.

La jueza Arenas solicitó un nuevo cuarto intermedio antes de resolver ante los pedidos (mantener o no la prisión preventiva), y todavía no hay fecha para la reanudación.

Cómo eran las estafas en Mendoza

Giovanni, Genaro y Gitan Caroglio, Juan Ignacio Manduca, Hans Dieter Breuer y Lucas Zalazar están imputados por múltiples estafas desde comienzos de julio, mismo momento en que fueron detenidos por orden del fiscal Hernán Ríos. En cuanto a la modalidad del delito por el que están siendo investigados, los denunciados recibieron dinero de inversores privados (en dólares), a quienes les prometieron ganancias exorbitantes en un fondo de inversión -por fuera del mercado oficial regulado-, por un lado, y también lotes virtuales en el “metaverso” (NFT), por el otro.

Giovanni Caroglio tiene 28 años, está registrado en la AFIP como vendedor de indumentaria y era la cara más visible de los dos holdings que hoy están siendo investigados por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

Los 6 imputados han sido identificados por gente de Mendoza y de otras provincias como autores de reiteradas estafas. En cuanto a la modalidad, los inversores los acusan por fraude con dos firmas distintas. La primera de ellas es “We Are Capital” (WAC), mediante la cual ofrecían la posibilidad de invertir en commodities vinculados al campo, así como también en la Bolsa. Aquí llegaban a ofrecer ganancias de hasta 8% mensuales y en dólares.

WAC se presentaba como una firma de inversiones y prometían gran eficiencia a través de agentes bursátiles. Sin embargo, en todo este mecanismo no se cumplía con la ley que regula los fondos de inversión.

Según le explicaban los responsables de WAC a los inversores -hoy, denunciantes- para obtener estas ganancias exorbitantes se dedicaban a la compra de contratos de Nasdaq con criptomoneda. “Prometían intereses muy superiores a los de plaza para atraer inversores, y los primeros meses pagaban los intereses, para que los inversores incrementarán el dinero que entregaban”, explicaron los investigadores a Los Andes el 6 de julio.

La segunda empresa denunciada en esta causa es “Cripto Country” (CC), también encabezada por los imputados. Esta modalidad se ubicaba íntegramente en el plano de lo virtual y tenía que ver con la compra – venta de loteos virtuales y en el metaverso, un espacio que no existe en la vida real (aunque se cotiza como tal).

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos del MPF de Mendoza confirmaron que fue en febrero del 2022 cuando los hermanos Caroglio y sus socios comenzaron a incumplir lo acordado en WAC. A partir de estos problemas, entonces, los hoy imputados ofrecieron tres opciones a los inversores: pasarse a otro fondo, comprar con ese crédito terrenos virtuales de “Cripto Country” o recibir el efectivo.

En cuanto a CC, concretamente los imputados les ofrecían a los hoy denunciantes comprar terrenos en una especie de barrio virtual. Pero la mayoría de los afectados no aceptó, ya que vieron venir otra estafa.

Ante este rechazo, los inversores continuaron persiguiendo a Caroglio y la promesa de que les devolvería el capital inicial se renovaba una y otra vez. En diciembre de 2022, los denunciantes se organizaron para hacer la denuncia unificada.

“Tenían un plan para estafar”: el desesperado pedido de quienes denuncian fraude con dólares y lotes virtuales

“En CC aparentaban la creación de un videojuego en el metaverso. Vendían los terrenos virtuales por boletos de compraventa prometiendo que utilizarían la tecnología NFT. Pero nunca transfirieron los NFT ni lanzaron el videojuego”, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

La defensa de Giovanni Caroglio, por Giovanni Caroglio

Lo episodios, plasmados en la denuncia del expediente identificado con el número P-116.995/22, tienen similitudes con otros tantos episodios de los conocidos como estafas piramidales -o esquema Ponzi- registrados en Mendoza y en el país en los últimos años.

A fines de junio, consultado por Los Andes y antes de ser detenido, Giovanni Caroglio se defendió de las acusaciones. Fue en una primera nota donde algunas de las víctimas dieron detalles de las estafas. Allí, Caroglio insistió una y otra vez en que él era “deudor y no estafador”, e insistió en que su intención era saldar esa deuda devolviéndoles el capital de inversión inicial a quienes habían participado del primer fondo de inversión y lo habían denunciado.

