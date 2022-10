“Tengo dos papás y una mamá”: la trama detrás de la triple filiación que hizo historia en Mendoza

Joaquín (nombre ficticio para preservar su identidad) tenía sólo 4 años cuando se paró frente a una jueza y logró que la Justicia de Mendoza marcara un precedente que, a partir de su caso, permita “legalizar” familias ensambladas. Pasaron dos años desde que el pequeño no hizo más que expresar con la naturalidad propia de la niñez una realidad de muchos que se analizaba como extraña en apáticos expedientes: “Yo tengo dos papás y una mamá”.

El pasado 6 de septiembre, la jueza del Séptimo Juzgado de Familia Flavia Ferraro falló a favor en la demanda que interpuso una familia de Guaymallén en 2020 y ordenó que la partida de nacimiento y el DNI de Joaquín sean rectificadas para que lleve los apellidos de sus dos papás -el biológico y el socioafectivo- y el de su mamá.

Su caso fue el primero en la provincia de triple filiación y la importancia de este avance judicial marcó un precedente que mostró sus frutos al día siguiente. El 7 de septiembre, una adolescente de Luján, utilizando como fundamento el caso de Joaquín, logró el mismo objetivo.

En esta oportunidad, la jueza de Familia María Daniela Alma fue quien firmó el fallo que habilitó a que esta joven pase a tener el apellido de su papá de crianza y de su padre biológico.

Lo que hicieron estas juezas fue declarar la inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación, norma que limita los vínculos filiales a dos.

TRES VIDAS, TRES HISTORIAS Y UN MISMO AMOR POR JOAQUÍN

Florencia (mamá de Joaquín) y Diego (papá socioafectivo) comenzaron su familia hace más de una década. Los jóvenes tuvieron a su primer hijo, pero a los pocos años decidieron separarse, cuando este pequeño tenía alrededor de 3 años.

Durante este camino de separación, el destino hizo que Florencia, que por ese entonces atendía un negocio céntrico, conociera a Matías (papá biológico de Joaquín), un joven oficial de policía que había sido asignado al cuidado de esa cuadra.

Matías estaba casado, pero la ruptura de ese matrimonio era inminente. La vendedora y el uniformado se enamoraron. Florencia quedó embarazada, pero la vida los obligó a ambos a continuar por caminos separados.

“Cuando nació Joaquín yo llevaba un año de separada. Diego (papá socioafectivo) siempre supo que estaba embarazada de otra persona, pero igual decidió reconocer a mi hijo con su apellido para que tuviera obra social y siempre estuvo presente pese a que no éramos más pareja”, reconoció Florencia en diálogo con Los Andes.

Joaquín nació en 2016. Un año y medio después, Matías (papá biológico) pudo ordenar su vida y logró enfocarse en su principal objetivo: retornar al amor de Florencia y saber si el pequeño era su hijo biológico. Pidió un ADN y el análisis confirmó su paternidad sobre Joaquín.

DOS PADRES, UN HIJO Y UNA LEY QUE ATENTABA CON SU DESEO

Diego no sólo le había dado el apellido y la obra social a Joaquín. “Jamás hizo diferencias, siempre lo cuidó como si fuera su hijo biológico”, remarcó Florencia.

Aquí la historia de esta familia mostró un quiebre que los llevó a marcar un precedente en Mendoza. Ninguno de los dos hombres estaba dispuesto a renunciar a estar presente en la vida de Joaquín. “La identidad de mi hijo siempre fue primordial. Él (por el nene) siempre supo que tenía un papá del corazón y uno de la pancita, pero yo no quería que de grande me preguntara por qué no tenía mi apellido”, relató Matías.

En medio de consultas judiciales aparecieron las abogadas María Belén Idemi y Joana Jofré e involucraron un término hasta entonces desconocido para los padres pero que venía a evitar una posible disputa legal: triple filiación. “Esto nunca se hizo en Mendoza, va a ser una gran batalla legal y nosotras queremos acompañarlos”, advirtieron las letradas. Ahora cinco adultos estaban dispuestos a luchar por el deseo de un nene de 4 años.

“Nosotros siempre ponderamos el bienestar de Joaquín y la triple filiación le otorgaba la identidad que él siempre manifestó”, insistió el papá biológico del protagonista.

Leyes rígidas, estructuras culturales muy arraigadas se sumaron a una pandemia y el camino no fue fácil. Horas de entrevistas a las maestras del nene y al entorno familiar se resumieron en una audiencia clave. Cuando la jueza le pidió a Joaquín identificar a sus padres, el pequeño señaló primero a Florencia, luego a Matías y continuó con Diego. “Yo tengo dos papás y una mamá”, volvió a exclamar.

“El dictamen fiscal fue rechazar nuestro pedido, el fiscal dijo que no correspondía nuestro reclamo. Sin embargo, la asesora de Menores Natalia Toro dictaminó que sí y la jueza Flavia Ferraro resolvió que sí”, resumió la abogada María Belén Idemi a este diario.

El martillo bajó el 6 de septiembre de 2022 y sentenció que Joaquín deberá tener en su partida y en su DNI el apellido de Florencia, Diego y Matías. “Él tiene 3 padres”, celebró Idemi.

CUMPLEAÑOS MULTITUDINARIO Y GRUPO DE WHATSAPP “ENSAMBLADO”

El papá biológico reconoció el amor sin límites ni diferencias que el padre de crianza de Joaquín le dio, y continúa dando, durante su breve ausencia y junto con la madre decidieron encontrar un camino sano que hoy muestras sus frutos. “El nene siempre tuvo las cosas muchos más claras que nosotros, él fue quien nos guió en todo este proceso”, dijo Florencia.

Joaquín hoy tiene 6 años. Sus días se distribuyen “casi en tiempos iguales” entre sus dos hogares. Lleva una vida feliz rodeado del amor de sus padres y sus hermanos: tiene un hermano de 9 años (hijo de Florencia y Diego), una hermana de 4 (hija de Florencia y Matías) y ahora disfruta de la nueva integrante de su gran familia que acaba de cumplir un año (hija de su papá biológico y su actual pareja).

Los adultos para organizar sus vidas crearon un grupo de WhatsApp de cinco integrantes. En el mismo están Diego y su pareja, Matías y Florencia y la abuela materna de Joaquín. “Acá nos organizamos para ir a buscar a los chicos. Mi mamá es la que nos reemplaza cuando nosotros no podemos”, contó Flor, quien está estudiando para convertirse en policía, al igual que su pareja Matías.

Para entender la sana relación que lograron crear estos adultos basta con escuchar cómo organizaron los últimos dos cumpleaños de Joaquín. El papá biológico preguntó cuántos invitados tenían (incluyendo a familiares de los tres padres) y alquiló un salón, Florencia se encargó del cotillón y comida y Matías llevó las bebidas.

La misma metodología se repite al comienzo de cada ciclo lectivo. Los tres padres se dividen la compra de útiles y ropa para Joaquín.

“Con Diego nos llevamos re bien, hemos llevado juntos a Joaquín al médico y hasta jugamos juntos al pádel. Es una relación de amistad que nos regaló nuestro hijo”, confesó Matías, quien entendió, junto con su pareja y el papá “del corazón”, que la felicidad de un hijo está por encima de cualquier estereotipo.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

“Este fue un caso que representó un enorme desafío profesional, tanto para mí como para la doctora Jofré. No había un precedente en la provincia, pero gracias a un intenso trabajo en equipo se logró un hito que ayudará a muchos Joaquines”, confió a Los Andes la abogada María Belén Idemi.

El caso de Joaquín fue la identidad del nene la que movilizó la demanda, ya que la situación económica nunca representó un conflicto (ambos padres comparten gastos).

Sea cual sea el caso, Idemi fue muy clara: “Los dos padres tienen los mismos derechos y obligaciones. Joaquín tiene dos papás y una mamá. Esto claro que también incluye al niño o niña involucrado como beneficiario de una eventual herencia de sus dos padres”.