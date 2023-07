“¿Te animás a ser mi papá?”: la conmovedora historia del joven que pidió ser adoptado por la pareja de su madre

La historia de Rodrigo y Daniel Paez ha conmovido a los argentinos. Ocurre que el joven de 20 años decidió pedirle a la pareja de su madre que lo adopte y le dé su apellido.

En un video publicado en TikTok, el joven contó cómo ha sido la relación entre los dos y cuáles fueron los motivos que lo llevaron a cambiar su documento.

“Por fin puedo decir que lo que siempre quise. Se cumplió y ya estamos en la recta final. Gracias Dany Paez por ser más que mi papá, sos mi confidente, mi mejor amigo, gracias por elegirme, porque realmente vos me elegiste a mi como tu hijo, siempre me dijiste que la sangre no hace a la familia sino el amor que sale desde el corazón”, escribió el joven.

“Le doy las gracias a Dios, a todos mis santos, a mi virgencita hermosa y a vos Romi Jara por criarme como una persona de bien, sin rencor a nada, sabiendo siempre la verdad de todo y dejándome tomar mis propias decisiones, gracias por enseñarme a amar, a demostrar y a valorar”, agregó.

El video muestra el momento en que Rodrigo el pide a Daniel que lo adopte y le da un papel con la cita para ir a hacer el trámite. “¿Te animas a ser mi papá?”, le preguntó.

Al escuchar las palabras Daniel rompió en llanto y se fundió en un abrazo con Rodrigo. “Si siempre fuiste mío”, le respondió el hombre emocionado.

Amor de padre e hijo

Luego de que el video se viralizara, Rodrigo y Daniel dieron una entrevista para El Trece donde contaron un poco más sobre su historia. “Cuando nos conocimos con mi señora él tenía un año. La vida nos juntó y eso fue amor, porque ya tiene 21 años y no nos separamos ni dos minutos”, contó Daniel.

“La sangre no hace a la familia, esto es un amor mutuo que ni siquiera imaginé cuando él llegó. Ni mis padres ni mi familia me pidieron explicaciones, nunca hubo una diferencia ni una necesidad de aclarar quién era”, explicó.

Por su parte, Rodrigo contó que siempre quiso tener el apellido de Daniel en el documento. “Yo siempre quise ponerme el apellido de él porque cuando iba al colegio me decían otro apellido, o cuando iba a lugares a presentar el documento no tenía su apellido. Siempre fue mi deseo”, dijo.

