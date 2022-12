Tatuadores mendocinos colapsados por Argentina campeón: los pedidos más locos y los precios

Todos y todas vamos a recordar por el resto de nuestras vidas qué estábamos haciendo el domingo 18 de diciembre de 2022, minutos después de las 15 y en el momento exacto en que el penal pateado por el defensor Gonzalo Montiel traspasaba la línea del arco de Lloris, se traducía en el cuarto penal convertido por Argentina en la definición de la Copa del Mundo Qatar 2022 y tenía como destino la gloria de traducirse en el tercer mundial ganado por la Selección. Incluso, le contaremos a las generaciones venideras dónde vimos ese momento tan importante, con quién y cuáles fueron todas nuestras cábalas (porque, no quedan dudas: las hay).

Pero además de aquellos argentinos y mendocinos que lo llevarán en su memoria durante el resto de sus vidas -y quienes lo reconstruirán en relatos con tintes épicos-, hay otros que prefirieron inmortalizar el momento en su piel, en sus cuerpos y con “tintas épicas”. Y se tatuaron (o ya sacaron turno para hacerlo) distintos motivos, imágenes y hasta la fecha eterna: 18/12/2022.

La Scaloneta en la piel: mendocinos inmortalizan la tercera copa en tatuajes, y algunos son impactantes. Foto: Emiliano Coria - Mendoza Tattoo

“Nos tienen locos, a mí y a mis socios. Incluso mi hermana, que es quien maneja la parte de organización del estudio, recibe WhatsApp a las 2 de la mañana pidiendo turno. ¡La gente está muy loca!”, resume entre risas Emiliano Coria, quien tiene su estudio (Mendoza Tattoo) en el Pasaje San Martín, de la Ciudad de Mendoza. En la misma situación que Emiliano están sus socios, Matías “Hueso” Medero, Johnny y la hermana de Emi y quien se encarga de la organización de turnos, María de los Ángeles Coria (la misma que recibe mensajes a las 2).

En el lugar, para programar tatuajes que implican mucho tiempo y despliegue no tienen turnos hasta febrero. “Por ahí si es algo chiquito y se puede hacer entre turno y turno, se acomoda. Pero si son sesiones, a no ser que se caiga alguna ya confirmada, no hay turno hasta febrero”, se sincera Emiliano.

“Después del partido, dejé el celular como por una hora para relajarme y disfrutar. Y cuando lo agarré de nuevo, tenía casi 100 mensajes de gente que me escribía para pedirme un tatuaje, que le hiciera lugar. ‘Se nos dio’, ‘voy a cumplir mi promesa’, ‘avisame cuando puedo ir’ decían la mayoría de los mensajes. Recién terminé de leerlos y contestar al día siguiente”, resume a su turno Bruno Césari, quien tiene su estudio particular en Las Heras. “Hasta tenía audios de amigos llorando”, agrega.

“Lo venía pensando hacía bastante e, incluso, lo fui creando de a poco. Lo tenía un poco diseñado, le agregaba y le quitaba cosas, detalles. Lo armé de a poco y, cuando ya lo tenía en la cabeza y salimos campeones, se lo pedí a Emi (Coria). No era una promesa ni nada, pero como he podido ver los tres mundiales que ganó Argentina, quise tatuármelos”, repasa Pablo Salassa, un maipucino de 46 años que se tatuó uno de sus gemelos.

Una imagen de la Copa del Mundo de la FIFA con las 3 estrellas coronándola (una por cada Mundial ganado por Argentina y cada una con sus respectivos años -1978, 1986, 2022-) y la palabra “D10S” -con el 1 y el 0 en lugar de la I y la O dan vida a la composición. Debajo de “Dios”, un tribal. Ese es el tatuaje que se hizo este miércoles Pablo.

Pasión a flor de piel

Aunque Emiliano y sus socios de Mendoza Tattoo no encuentran paz en el celular del estudio desde esa misma tarde en que Argentina tocaba el cielo de la gloria con las manos, recién ayer -miércoles- Emi hizo su primer tatuaje. Fue precisamente el que le pidió Pablo Salassa y que se describió anteriormente.

“Se ha juntado el Mundial ganado con la temporada alta de tatuajes (que siempre empieza en diciembre). El tema es que la gente quiere ahora el tatuaje de la Selección, y nosotros no tenemos turno hasta febrero. Solo ayer a mí me escribieron 7 personas, a Matías (”Hueso) que hace tatuajes más de realismo ya le escribieron 15 personas (el que más le piden es el de Messi levantando la Copa), Johnny ya hizo su primera carita chiquita de Messi”, describe Emi Coria.

Seguramente este tatuaje de Johnny va a pelear por el título del “tatuaje más manija” a nivel nacional, no tanto por el motivo -es Leo Messi besando la Copa, dentro de lo más pedido-, sino por las circunstancias. “Vino un tipo apuradísimo, que necesitaban que le hicieran el tatuaje. Johnny se lo hizo en el día y, apenas terminó, se tomó un avión y se fue a Buenos Aires para esta presente en la caravana cuando llegara el equipo”, resume Emi. “Nos veíamos venir que iba a ser algo así”, asegura.

Bruno Césari tenía pensado cortar con el trabajo después de las Fiestas, tomarse algunos días de vacaciones en enero y luego regresar. Pero la victoria de Argentina y la llegada de la tercera Copa lo obligó a reprogramar sus planes. “Ya cuando le ganamos a Países Bajos empecé a manejar la idea de dejarme unos 10 días de enero para hacer algunos tatuajes antes de las vacaciones. Ahora ya tengo turno dados y durante los primeros días de enero arranco a tatuar todo lo que es Selección”, se explaya el artista, a quien se lo puede encontrar en Instagram como @brunoemilianotats en Instagram.

Los tatuajes más pedidos

En la previa al inicio de la Copa del Mundo, más precisamente luego de que La Scaloneta ganara el año pasado la Copa América en Brasil, una docuserie de Netflix con el repaso del histórico torneo continental fue el punto de partida de otra imagen con mucho significado: la carta de 5 de copas en la baraja española.

Según se ve en el documental de la Selección Argentina campeona de América, mientras se disputaba este torneo, y durante la concentración, los jugadores improvisaban juegos con las cartas. Uno de ellos consistía en intentar adivinar -al azar- que carta daría vuelta la otra persona. Y Messi eligió el 5 de copas, que finalmente salió en el décimo intento del 10.

Pero no es una carta elegida al azar, ya que -antes de la Copa América 2021-, Leo había perdido cuatro copas con la celeste y blanca (3 copas América -2007, 2015 y 2016- y el Mundial 2014). Por eso, mientras jugaba la última edición de la Copa América, Messi eligió el 5 de copas. Y la quinta fue la vencida, ya que la ganaron en el Maracaná en julio de 2021.

Toda la mística que envolvió a esta anécdota convirtió a la carta del 5 de copas en un elemento sagrado, y luego de la coronación de Argentina en Qatar, también se ha convertido en uno de los motivos de tatuaje más pedidos en la provincia y en el país.

“Mucha gente está con lo del 5 de copas de Messi, es muy loco. También hay ideas muy locas y buenas en torno a eso, como -por ejemplo- modificarle algo a la carta de la baraja, agregarle un mate, una pelota de fútbol, algo relacionado a Argentina”, resume Bruno, quien coincide en que otro de los motivos más pedidos es la cara de Messi con la Copa del Mundo.

Emi Coria, de Mendoza Tattoo, coincide en que el tatuaje que más pide la gente es el de Lionel Messi besando la Copa del Mundo, la imagen tomada de costado. “Para los más tranquis, que no quieren algo tan invasivo, salen mucho las 3 estrellas que representan las copas mundiales y una bandita. Ya hicimos la carta del 5 de copas también, que está entre lo que más se pide. O la fecha escrita (12/18/2022) con alguna tipología en especial”, ejemplifica.

Los tatuajes más locos, manijas y flasheros

Por fuera de lo más tradicional, hay pedidos que exceden lo lógico y hasta lo que se encuentra dentro de lo imaginable. “Lo más manija que me han pedido hasta ahora es uno que quiere fusionar la cara de Messi con el pelo de Maradona, como si fuese un mix entre ambos. Realmente es una flasheada y estamos viendo de qué manera hacerlo algo concreto. Porque muchas veces la gente sale con ideas rarísimas y muy locas, pero -la verdad- no quedarían bien en la piel”, se sincera Emi Coria.

“Vino un pibe me dijo que se quería hacer el escudo de la AFA grande en el cuello, fue muy loco. Hay que tener valor. Pero él estaba convencido. Las Malvinas también son un motivo que piden mucho, por lo general agregando las islas a algún diseño que lo complemente.

De todas las edades, para todos los gustos y todos los precios

La pasión no discrimina por género ni por edad, por lo que no sorprende entonces que entre quienes consultan y piden haya hombres, mujeres, jóvenes y adultos.

“Hay muchas chicas que vienen, mucha gente joven que no vio el Mundial del 86. Es como que finalmente saciaron esa hambre y no van a sentir más que sus padres vieron campeones del mundo a Argentina y ellos no. Hay muchos de 35, 36 años, pero algún que otro señor grande también. Las masas están manija”, cuenta entre risas Emiliano, de Mendoza Tattoo.

En cuanto a las zonas más elegidas del cuerpo para inmortalizar el momento, sobresalen aquellas más visibles. “Donde más piden es en los brazos, piernas y en las zonas más expuestas. Porque la gente quiere mostrar los tatuajes, ¡se siente muy orgullosa!”, detalla Bruno Emiliano Césari.

Y si de precios se trata, dependerá mucho del motivo, el tamaño y el trabajo que demande. Pero, en términos de promedio, los más económicos -pueden ser por ejemplo las 3 estrellas o la fecha- parten a partir de los 5.000 pesos. “Los tatuajes más grandes se hacen en varias sesiones -cada sesión toma entre 3 y 4 horas- y ya cuestan cerca de 30.000 pesos. Pero, por lo que hemos visto, la gente no se fija mucho en el precio, sino en hacerse lo que les gusta”, detalla Emiliano Coria (Mendoza Tattoo). Y aclara que se pueden hacer algunos combos y descuentos en caso de grupos de personas que vayan a tatuarse juntos.

“Lo más caro va por el lado del realismo (por ejemplo, la cara de Messi). Porque eso implica mucho laburo para un tatuador. Un tatuaje de 15 centímetros, tipo realista de Lionel Messi, cuesta entre 25.000 y 35.000 pesos. Los precios son relativos y tiene mucho que ver el tamaño. Y en cuanto a los tatuajes chicos, van desde los 5.000 pesos para arriba, dependiendo -entre cosas si tienen color sólido o no, por ejemplo”, concluye Bruno Césari.