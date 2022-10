Sus amigos del club se raparon para apoyar a un chico mendocino que recibe quimioterapia

“Allá donde estés, son tus amigos los que dan forma a tu mundo”, afirmó William James, filósofo y psicólogo estadounidense, hace más de 100 años. Y estas cosas no pierden vigencia, sino que se confirman sólo con vivir. Sin dudas, Gonzalo, a sus 14 años, ha podido confirmarlo. Sus amigos lo han abrazado para sostenerlo en el momento de desafíos que atraviesa, tras iniciar su tratamiento oncológico.

Estos chicos, de su misma edad, realmente le han puesto el cuerpo a esto de acompañarlo y darle fuerzas. Cuando Gonzalo comenzó a perder su pelo decidieron no dejarlo solo y cortarse el suyo también. Pelarse fue una forma de demostrarle que están con él, en las buenas, cuando juegan sus partidos de básquet y se abrazan para celebrar, y en las no tan buenas.

Se trata de sus compañeros de la división U15 del club Pacífico, que tienen entre 14 y 15 años. Él empezó a jugar allí hace un año, aseguran que tiene un ímpetu arrasador y una personalidad que le hizo ganar estos afectos incondicionales.

También van sus dos hermanos, Facundo y Santiago, a las divisiones U13 y U17. Allí también hubo quienes ofrecieron su cabello en apoyo porque conocen de cerca lo que atraviesa la familia.

“Para mí significó mucho cortarme el pelo porque, al enterarme que mi amigo tenía cáncer, fue muy duro y no sabía qué decirle, no sabía cómo acompañarlo. Entonces cuando los chicos dijeron de cortarse el pelo para apoyarlo, me pareció muy linda idea y lindo gesto. Decidí hacerlo, le dije que también estaría orando por él y que cualquier cosa cuenta conmigo, realmente significó mucho”, contó Facundo, uno de los amigos del equipo.

El empuje necesario

“La amistad no es algo que se aprenda en la escuela. Pero si no aprendes el significado de la amistad, realmente no has aprendido nada”. dijo Muhammad Ali, referente norteamericano en luchas sociales.

“Apenas empezamos a transitar esto, incluso de otras categorías, las familias se vieron conmovidas, los chicos se sacaron fotos con una bandera que dice ‘Fuerza, el Paci te espera’, también han hecho remeras. Esto nos ha conmovido y nos ha dado fuerza, a mi hijo le ha dado un segundo aire para transitar esto”, relató Néstor, papá de Gonzalo.

Contó que desde que ingresaron al club, hace un año, porque sus tres hijos juegan al básquet, son como parte de la familia. “Estamos allí compartiendo espacios, compañeros y mucho tiempo, casi como que el club se vuelve el patio de la casa y se generan amistades muy valederas”, destacó.

Jugadores de básquet del Club Pacífico. Foto: gentileza

En agosto comenzó este proceso para su familia: tras encontrarle un tumor a Gonzalo, este fue extirpado y ahora debe hacer quimioterapia preventiva para asegurar que no queden células malignas. Todo esto ha sido un gran desafío: Gonzalo tuvo que dejar de ir al colegio y de practicar el deporte que tanto disfruta. A veces se siente mal, desanimado, y el cuerpo empezó a dolerle.

Pero, entre tanto, su papá reconoce que el tema del cabello ha sido difícil. “Tenía el pelo largo, le gustaba mucho, era parte de su identidad y perderlo fue un golpe muy duro para él. Frente a la tristeza, sus compañeros de categoría U15 en apoyo y actitud de hermandad decidieron empezar a pelarse”, relató Néstor. Y reconoció: “A esa edad el pelo es parte de la identidad. Renunciar a tu moda, a tu estilo, es algo muy fuerte y chicos como él, con su pelo largo o con estilos definidos, decidieron tomar esta iniciativa. Le empezaron a mandar mensajes diciéndole que lo estaban esperando y esto para él ha sido un gran apoyo”. El hombre contó que, incluso, han manifestado su acompañamiento chicos que quizás ni conocen a su hijo, pero han estado presentes, se han sacado una foto y le han mandado mensajes.

“Hay momentos del día en que se siente más decaído. Cuando quiere ir al club y no puede, ese momento lo marca más, entonces haber recibido este tiempo los mensajes de los chicos lo incentivó, lo ayudó a salir adelante. Sabe que hay gente esperándolo, cambió su mente: de estar triste y enojado a sentirse apoyado y querido”, manifestó su padre.

“Somos muy felices y nos sentimos bendecidos por pertenecer a la institución”, remarcó Néstor.

Alguien especial

“La amistad es el amor más puro: en el que no se pide nada, no se ponen condiciones, simplemente se disfruta de la entrega”. Osho, líder de un movimiento espiritual indio con amplia influencia.

Mauricio Sotomayor es el profe del equipo y cuando supieron de la situación pidió a los chicos que hicieran un video con una canción deportiva que hace alusión a la fuerza que se tiene que poner para salir adelante.

“Es un pibe especial, luchador, muy buena persona, tiene un vínculo fuerte con los chicos. En todos ellos ha causado esto por cómo es él como compañero. Lo he tenido desde que empezó y es un luchador nato”, reconoció el “profe”.

Y recordó: ”Cuando empezaron con la quimio, Gonzalo envió una foto mostrando que se estaba quedando sin pelo y ellos, por iniciativa propia, decidieron cortarse el pelo”. El grupo más allegado es de 17 chicos que son los que compiten pero en total en la categoría son 35.

Sotomayor dijo que desde entonces los chicos han generado diferentes acciones, sobre todo de mucho apoyo en las redes sociales.

Néstor sabe cuánto valen estas actitudes: “Son vínculos para toda la vida, el sentido de pertenencia, el vínculo también forma otro tipo de cosas en los chicos como el esfuerzo, la unión, el apoyo. En estas circunstancias los chicos desarrollan empatía y que ellos, con 14 años y para quienes es tan importante el pelo, sean capaces de renunciar es un montón”.