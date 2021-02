Suman policías de franco ante el ataque de pandillas y las peleas en el Parque Central

Los fines de semana el Parque Central, de Ciudad, se convierte en uno de los sitios más elegidos por los jóvenes para las reuniones entre amigos. Lamentablemente, también se ha convertido en la “zona cero” para algunas bandas de adolescentes que se enfrentan allí, representando escenas realmente violentas.

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, dijo que están al tanto de la situación y que piensan reunirse con el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, y con las fuerzas de seguridad de los municipios vecinos ya que entienden que los adolescentes que se congregan en este espacio verde provienen de otros departamentos.

Cinthia, una vecina de la zona, comentó que hay “guerras” de bandas y que se han encontrado cuchillos o puntas escondidas en el parque. “En el almacén del barrio me contaron que se ponen de acuerdo y se juntan a pelearse los sábados y domingos. Dicen que ya dejó de ir la gente por este tema y que es peligroso. Me dijeron que no conviene ir con teléfonos porque están robando mucho”, aseguró.

Alerta. Entre semana la cantidad de visitantes disminuye. Pero los alrededores permanecen oscuros y son peligrosos. Foto: José Gutiérrez / Los Andes. Jose Gutierrez | Los Andes

Por otra parte, le han recomendado tener mucho cuidado. “Mi departamento da a la calle Mitre y anoche se notaba que había caos, gritos de barras e insultos que se escuchaban. Esto a la medianoche, una de la mañana”, agregó.

Peleas constantes

La situación es grave. Por ejemplo, basta recordar que el sábado pasado, un grupo de jóvenes atacó brutalmente a patadas y puñetazos a un muchacho por la sola razón de vestir una camiseta de Godoy Cruz Antonio Tomba. “La camiseta... la camiseta, sacale”, gritaba uno de los involucrados, que quedaron registrados en un video, mientras que otros obedecían la orden. Otros tantos, mientras, le sustraían las zapatillas al joven que estaba “entregado” en el piso.

Según se ve en un video que se filtró en redes sociales, adolescentes de edades diferentes, con distintas camisetas de fútbol, participaron de la golpiza en donde se observa que aún en el suelo, muchos continúan propinándole golpes al joven caído.

“Esto pasó hoy en el Parque Central. Todos esos animales cag... a piñas a ese chico por ser de otro equipo. No pueden ser así las cosas, le sacaron las zapatillas, la remera y quién sabe qué más llevaba. Realmente son un asco”, escribió la testigo, quien agregó que tras la llegada de los preventores de la Municipalidad de la Capital huyeron dejando al joven mal herido. Pese a que la víctima fue entrevistada, no quiso concretar la denuncia.

Victoria, que también vive por la zona, aseguró que las peleas son constantes. “Todo el tiempo hay gente bardeándose; pibes borrachos gritando y molestando”, comentó. Agregó que se ha vuelto peligroso porque todas las zonas alrededor del parque son oscuras. “No hay nadie”, señaló.

En tanto, Renzo dijo que post cuarentena estricta muchos jóvenes iban a tomar y fumar, pero que no está al tanto de enfrentamientos entre bandas. “Más de una vez fui y me encontré pibes de 15 o 16 años re ‘fisuras’ pero pelea o robos nunca”, detalló.

Presencia segura

Según informaron desde la Municipalidad de Ciudad, el fin de semana largo y todos los domingos hay 17 preventores y, de ellos, dos circulan en motos. También hay dos puestos de inspectores de Tránsito ubicados en Chile y Pellegrini y en Vendimiadores y Reta. Además, hay cinco policías de servicio extraordinario que paga el municipio para brindar seguridad.

El resto de los días hay cuatro preventores en el Parque Central y la zona funciona en un cuadrante de puesto fijo y patrullaje que se realiza con móviles. En esta zona, además, funciona el sistema Ojos en Alerta.

Recuperar el parque

El intendente Ulpiano Suárez aseguró que han advertido que muchos de los jóvenes que llegan son menores de edad y que quieren recuperar el parque para la familia, que elige este espacio como un lugar de descanso y esparcimiento.

Por esta razón generaron actividades culturales para los sábados y domingos. Dijo que eso tuvo un efecto disuasivo en esos jóvenes que iban a pelearse. “Con presencia de preventores durante todo este tiempo se decomisaron botellas de alcohol, armas blancas y advertimos que algunos comercios vendían alcohol a menores. Con las actividades artísticas y culturales recuperamos el espacio”, apuntó Suárez. Sin embargo hasta este fin de semana vecinos reportaron que la presencia de banditas o “pandillas” fue notable.

A raíz de lo ocurrido el domingo pasado, el jefe comunal indicó que activaron un operativo para el lunes porque entendían que podían producirse nuevos hechos en “venganza” por lo sucedido con el chico de la camiseta de Godoy Cruz. “El día martes hubo otro enfrentamiento entre jóvenes que se congregaron y personas que estaban cerca alentaban a que esa situación siguiera”, detalló.

Suárez indicó que en el lugar disponen de la presencia de preventores, que saben que es insuficiente, pero han reforzado con policías que cumplen servicios extraordinarios.