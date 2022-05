Suburbia, el boliche incendiado en Godoy Cruz, había sido noticia reciente por otros hechos

Uno de los boliches de moda, Suburbia, ubicado en Godoy Cruz, sufrió un grave incendio la madrugada del domingo, lo que implicó pérdidas casi totales, según ha informado el Ministerio de Seguridad.

Por suerte, ya estaba cerrado y no hubo personas lesionadas. Pero no es la primera vez que es noticia recientemente.

A mediados de abril, una situación confusa en el lugar entre dos hombres terminó con un herido. Un hombre de 36 años empujó a otro de 32, que se golpeó la cabeza al caer al piso y quedó inconsciente. De hecho, se habló hasta de un golpe con una botella.

Según publicó Los Andes el 18 de abril, los protagonistas habían estado hablando segundos antes entre sí.

Según reconstruyó la víctima (identificada como S., de 32 años, quien no tenía los recuerdos muy claros a raíz del golpe) y ampliaron los testigos que estaban en el lugar, el mayor de los participantes del episodio (identificado con la inicial F. y de 36 años) empujó a S., y este último cayó al piso y golpeó violentamente la cabeza contra el cemento.

La novia de la víctima no descartó que lo hubiesen golpeado con una botella.

“Había ido a bailar con un par de amigos, me separé del grupo para ir al baño y fui a la parte de adentro del galpón. Allá me encontré con una prima de mi novia y su novio, los saludé y estuvimos hablando. La verdad es que no recuerdo que haya sido en malos términos, aunque sinceramente no recuerdo mucho. Pero sí sé que yo estaba cerca de la barra, sentir que me golpeaba y después no recuerdo nada hasta el otro día, que me desperté cerca de las 10:30 en el hospital”, rememoró S. a Los Andes sobre el episodio.

Sin embargo, a la novia de S. no le cierra la versión de haber caído y golpeado solamente con el piso. “La herida es muy profunda y es muy arriba para ser una simple caída. Yo tuiteé pidiendo a la gente que, si sabía o había visto algo, me avisara. Y hubo gente que me dijo que a mi novio le habían dado un botellazo. Pero estamos tratando de conseguir los videos de las cámaras de seguridad, para ver si realmente hubo un golpe con algo o fue la caída nomás”, resumió la joven por aquel entonces, quien esa noche no estaba en el boliche con la víctima, pero que llegó ni bien le avisaron por teléfono que S. estaba golpeado y casi inconsciente en el lugar.

Poco tiempo antes, el 12 de marzo, una bola espejada cayó sobre la cabeza de una joven e 26 años que se encontraba en el lugar.

Accidente en un conocido boliche: una bola de espejos cayó sobre la cabeza de una joven cuando terminaba de cenar. Foto: Twitter.

La víctima estaba terminando de cenar cuando la gran bola de boliche cayó sobre su cabeza. Le produjo un corte y dolores en la cabeza, cuello y espalda.

“Nunca viví una situación parecida, por lo que no sé qué estaba bien y qué no en cuanto a la seguridad del lugar. Estábamos de sobremesa, terminando de cenar, cuando de repente se descolgó una bola gigante y me dio de lleno en la cabeza. Después de eso rebotó y rompió todo lo que había en la mesa”, contó la joven a Los Andes.

El boliche Suburbia se quemó por completo esta mañana. Gentileza.

El propietario del boliche, Carlos Fernández, destacó que periódicamente se hacen los controles de seguridad y las inspecciones periódicas dependientes de la Municipalidad de Godoy Cruz. “Por lo que pudimos ver, se rompió un perno que sujetaba la bola y eso hizo que se cayera. Nos asombra porque es una bola que no tenía más de 3 o 4 meses, era nueva, y había tenido todos los controles”, destacó el responsable del lugar, quien describió a la escena como una “desgracia con suerte”.