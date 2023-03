Subastan zapatos, ropa y hasta una camioneta de un abandonado proyecto minero de Mendoza: cómo participar

Diez años después de que la firma brasileña VALE abandonara el proyecto minero Potasio Río Colorado (Malargüe) –y en medio de la reactivación de los trabajos, encarada por el Gobierno de Mendoza-, se están subastando una importante cantidad de productos que fueron adquiridos oportunamente por la firma brasileña para trabajar en el lugar.

Una camioneta 4x4, módulos, maquinaria de construcción y hasta ropa y elementos de seguridad –que ya no pueden utilizarse para tal fin-, entre otras cosas, son parte de los lotes que están disponibles en la subasta online desde hace ya algunos días y que tendrá su cierre este viernes, 31 de marzo.

Subastan zapatos, ropa y hasta una camioneta que no se utilizarán en un proyecto minero de Mendoza: cómo participar. Foto: Claudio Gutiérrez / Los Andes.

“Son bienes que fueron comprados a nuevos en su momento, pero nunca fueron utilizados. Y, por cuestiones de seguridad, muchos de ellos no pueden ser utilizados ya en perforaciones -por ejemplo- dentro del proyecto minero, aunque sí pueden ser adquiridos para uso particular, ya que no están en malas condiciones”, destacó la martillera a cargo de la subasta, María Manucha. “No estamos rematando cosas que no sirvan o estén destruidas, sino que son productos que no cuentan con las medidas de seguridad correspondientes para su uso en el proyecto, precisamente por todo el tiempo transcurrido”, agregó la martillera.

Los productos que salieron a la venta y se entregarán al mejor postor el viernes fueron adquiridos por VALE cuando se hizo cargo del primer intento por poner en marcha el proyecto minero Potasio Río Colorado. Sin embargo, en 2013 –y luego de una serie de inestabilidades que desencadenaron una “tormenta perfecta”-, la firma brasileña abandonó el lugar. Pero muchos de estos objetos quedaron en el lugar (incluso, algunos a la intemperie).

Con la reactivación del proyecto a cargo de la firma estatal PRC SAU (encabezada por el Gobierno de Mendoza, quien busca socios internacionales para trabajar), se tomó la decisión de subastar estos objetos que, por distintas razones, han quedado obsoletos para los trabajos técnicos en el lugar, aunque no así para uso particular.

Los productos ofrecidos, así como también sus precios de base y la posibilidad de pujar por ellos se pueden consultar en dos páginas web: https://subastasuperbid.com.ar/manucha/ y https://www.narvaezbid.com.ar/ .

Qué se subasta y a qué precios

Este es el listado de los productos que salieron a la venta en la subasta, que tendrá su cierre el viernes:

- Un vehículo Toyota Pick Up Hilux 4x4, cabina doble: 2.430.000 pesos (precio base).

- Módulos para oficinas: 600.000 pesos (precio base).

- Generador síncrono weg gta.

- Tanques bertotto.

- Tubing 2.7/8′' + caballetes.

- Casing 7′'.

- Casing 9.5/8 ‘.

- Casing 9.5/8``.

- Cañería de Acero.

- Cañería Pead Negro 22`.

- Caños PVC.

- Cable de cobre desnudo.

- Cable subterráneo.

- Rol.

- Maquinaria para la construcción.

- Elementos de protección para la construcción: ropa de trabajo, guantes de vaqueta, cascos, calzado de seguridad, jeans y camisas de jean, buzos polar negros, entre otros.

Incluso, en las mismas web de Manucha y de Narvaezbid se puede hasta concretar visitas para acordar y ver en persona el estado de los productos.

“Son bienes que se dejaron, muchos de ellos al aire libre, y que no tienen valor para una nueva empresa que vaya a trabajar en el lugar. Hay, por ejemplo, cables no se pueden usar porque están fuera de uso. Tengamos en cuenta que muchas de las cosas que se compraron se vencen con el tiempo para lo que es uso industrial”, destacó la martillera Manucha, quien aclaró que no se está vendiendo chatarra como si fuesen cosas nuevas, al tiempo que descartó que se trate de un “vaciamiento”.

“Los zapatos no los pueden usar para trabajos de seguridad, pero quizás sí una persona para ir a caminar a la montaña”, ejemplificó.

Cómo participar

Durante los últimos días, la subasta ha estado abierta en las webs de Narvaezbid y de Manucha Subastas, por lo que cualquier persona de cualquier parte del mundo ha podido “visitar” los lotes. Incluso, han llegado oferentes desde Paraná y hasta Tierra del Fuego para ver en persona los productos a la venta.

Quienes estén interesados en mirar y ofertar, pueden hacerlo ingresando a https://subastasuperbid.com.ar/manucha/ y https://www.narvaezbid.com.ar/ .