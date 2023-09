Subastan el juego de té que usó Yiya Murano para envenenar a sus amigas

Martín Murano, hijo de la famosa envenenadora serial María de las Mercedes Bolla “Yiya” Aponte de Murano, ha decidido subastar la vajilla que su madre utilizó para cometer sus crímenes, con el propósito de recaudar fondos para un refugio de animales en Mar del Plata. Martín no tiene interés en el dinero, pero tampoco quiere conservar este juego de porcelana relacionado con los asesinatos de su madre. El objetivo de esta inusual subasta es convertir algo macabro en algo útil.

Martín explicó que había regalado la vajilla a la madre de una amiga, pero tras el fallecimiento de esta mujer, la vajilla volvió a sus manos. “Mi amiga me dijo ‘te voy a mandar algo que es tuyo’”, recordó. No le dio mayor trascendencia entonces. “Cuando abrí el paquete y vi lo que era, me quería morir”, dijo.

Martín Murano ha decidido subastar la vajilla de su madre para un gran propósito.

No es un secreto que Martín tuvo una relación complicada con su madre, a quien nunca consideró como tal desde que era niño. Sin embargo, no fue solo esta relación fracturada lo que lo llevó a querer deshacerse de esta herencia particular, sino también la siniestra historia detrás de estas piezas.

Con una de estas tazas, Yiya Murano preparó el té para su primera víctima, Nilda Gamba, quien murió poco después de beberlo. Martín consideraba a Nilda como una tía y lamenta profundamente su pérdida.“Es macabro. Con una de esas tazas que tengo acá asesinaron a una persona que yo quería más que si fuera mi tía”.

Con estos recuerdos en mente su primera reacción fue tirar el paquete tal cual lo había recibido, pero fue entonces cuando un amigo le sugirió hacer la subasta para ayudar al refugio marplatense al cual Murano apadrina desde hace años. Y la idea lo convenció. El recuerdo de esta tragedia lo impulsó a tomar la decisión de subastar la vajilla y donar los fondos recaudados a un refugio de animales.

Martín Murano apadrina este refugio desde hace años y su objetivo es llegar al lugar con dos camiones llenos de ayuda, incluyendo alimentos balanceados, artículos de higiene y medicamentos, especialmente para dos perros que padecen cáncer. Su intención es convertir la vajilla relacionada con los crímenes de su madre en algo positivo y útil.

La subasta se llevará a cabo a través del correo electrónico miradasdelcrimen@gmail.com

