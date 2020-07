Suárez pide a la gente que se quede 15 días en su casa

La semana que termina fue por demás intensa en lo que respecta a casos confirmados de coronavirus en Mendoza. En este contexto de preocupación, el Gobierno realizó una llamativa convocatoria: pidió a los mendocinos que se sumen al “aislamiento voluntario” durante las próximas dos semanas.

Fue el propio gobernador, Rodolfo Suárez, quien hizo este llamado apelando a la “conciencia popular y a la responsabilidad individual, que en contextos de pandemia es una responsabilidad social”, según destacó a Los Andes. Incluso, el mandatario no descartó retomar las restricciones de circulación que estaban vigentes durante las primeras semanas y meses de aislamiento si en las próximas dos semanas no varía la situación.

En la última semana, en la que también hubo récord de contagios y muertos en el país, la provincia sumó 211 positivos de Covid-19, con los tres registros diarios más altos desde el inicio de la pandemia: el martes, 44; el viernes, 62 y ayer, 46 positivos.

“Si en estos 15 días podemos bajar las cifras de los últimos días, el sistema de salud va a responder como está ocurriendo actualmente. Es importante que no tengamos muchas camas hospitalarias ocupadas con pacientes Covid-19. Pero si los números no bajan, vamos a tener que pasar a otra etapa. Si no logramos que haya menos circulación del virus, se pasará a una etapa de menos circulación de gente como en los primeros momentos”, reforzó Suárez.

Además, definió como “innovadora” la convocatoria a aislamiento social, algo que no se ha hecho en ninguna otra provincia hasta ahora. “Tenemos la oportunidad de ver en acción a esa mendocinidad de la que tanto se habla”, sostuvo.

El pedido de aislamiento voluntario surgió de Suárez y lo oficializó ayer por la siesta en su cuenta de Twitter. “Hablemos claro. Es un momento crucial. El virus está entre nosotros y el distanciamiento físico es clave para cortar las cadenas de contagio. No hay tiempo que perder. Seamos solidarias, seamos solidarios, optemos los próximos 15 días por el #AislamientoVoluntario” escribió.

En el mismo hilo de Twitter, Suárez pidió a los ciudadanos que no salgan a la calle si no es indispensable. “Con el aislamiento voluntario se disminuye la circulación de gente, lo que permite cuidarnos ayudando a quienes tienen que salir sí o sí para mantener su fuente de ingreso. Y cuidar a nuestros adultos mayores que son los que más riesgo de vida corren”, se explayó en la red social.

Respecto a la gran cantidad de casos confirmados durante los últimos días, resaltó el hecho de que se trata de clústers (o grupos), lo que permite tener identificado el nexo epidemiológico de los contagios.

Conciencia y responsabilidad

“Hay lugares a los que el Estado no puede llegar, y es la conciencia popular la que tiene que llegar. Con el llamado al aislamiento voluntario estamos apelando a que cada uno se cuide a sí mismo y también a los demás”, reforzó el Gobernador.

En ese sentido, destacó que siguiendo esta recomendación y tomando estos cuidados, la gente podrá ser solidaria con aquellas personas que sí o sí tienen que salir a trabajar. “Nunca un problema tan grave se atacó con reglas tan sencillas como lavarse las manos o quedarse en casa”, acotó.

Las próximas dos semanas serán claves en lo que hace a la continuidad de las actividades permitidas y las restringidas en Mendoza. La intención del Ejecutivo es que la reacción y la toma de conciencia de la ciudadanía sea un factor crucial y se vea reflejada en una baja de cifras de contagios.

No obstante, y en caso de que la curva no llegue a aplanarse; el desenlace será inevitable: dar marcha atrás con algunas autorizaciones. En ese sentido, el Gobernador destacó que no se regirá por número de fases. “La idea es manejarnos con el esquema ‘on-off’, de abrir y cerrar compulsivamente las actividades las veces que sea necesario”, aclaró

Suárez destacó que anoche -en base a reportes de la Policía- se registró un movimiento marcadamente menor al de otros sábados: “Muchos se quejan porque no se autorizan las juntadas por el Día del Amigo en casas y sí en bares. Pero tiene una lógica muy simple, y es que en bares se tiene la información de los asistentes y se puede seguir el nexo epidemiológico”.

El enojo del Gobernador

Suárez se refirió al festejo masivo de ayer al mediodía que fue interrumpido por la intervención policial: “Lo de Potrerillos fue un desastre. Eso evidencia que la falta de conciencia es notable en todos los status”. Así se refirió a la presencia de 200 personas, que habían llegado en 100 camionetas, en un cumpleaños que se hizo en un predio de Agua de las Avispas.