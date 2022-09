Suarez, Marinelli y Ojeda inauguraron la IV etapa del revestimiento del canal Matriz Cañada Colorada

El Gobernador Rodolfo Suarez; el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, y el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, inauguraron la IV etapa del revestimiento del Canal Matriz Cañada Colorada, en la calle 16 de noviembre s/n del sureño departamento y recorrieron obras que están en ejecución de cloacas y viviendas.

Suarez aprovechó la oportunidad para hablarle a los malargüinos sobre el futuro de la mega obra Portezuelo del Viento. “Es un momento muy importante para mí estar hoy con ustedes porque lo he reiterado en otras oportunidades: siempre hemos entendido que Malargüe es el futuro de Mendoza. La posibilidad de crecimiento de la provincia está en Malargüe y he peleado mucho por eso en estos años de Gobierno”.

Comentó a los presentes la importancia que tenía para él y para el intendente Ojeda su visita en el Sur tras el no laudo del presidente Alberto Fernández por Portezuelo del Viento, acción que calificó “como lo mismo que decirnos que no o, peor todavía, porque es ignorancia, desidia. Es algo que nos cuesta entender”, agregó.

Para que no quedaran dudas entre los vecinos del departamento sureño cuál es la postura del Ejecutivo provincial sobre el futuro de la emblemática obra, Suarez recordó su declaración más destacada en la conferencia de prensa que se realizó en Casa de Gobierno el día posterior a que el presidente no laudara: “No vamos a bajar los brazos por Portezuelo del Viento y se lo quiero decir a cada uno de los malargüinos”.

.

“Estamos siguiendo el camino legal que hay que seguir”, afirmó Suarez, al mismo tiempo que explicó que el Gobierno de la provincia pidió un pronto despacho para que el presidente se expida inmediatamente. “Seguramente no lo va a hacer”, conjeturó sobre la posibilidad de que Alberto Fernández nuevamente dé la espalda a la solicitud de Mendoza. “Así que vamos a acudir a la Justicia con un amparo por mora, que significa que la Justicia le ordene que tiene que decidir qué va a hacer con esto”.

A propósito de la falta de laudo, el Gobernador recordó las “alarmas” que habían detectado desde el Ejecutivo local cuando Fernández confundió el Río Colorado con el Atuel y dijo que sobre Portezuelo había que hacer nuevos estudios. “Nosotros entendemos que todos los estudios están hechos y están aprobados por el COIRCO”, insistió Suarez, para luego explicar cómo funciona ese Comité Interjurisdiccional del Río Colorado.

“En el COIRCO hay dos organismos: el Consejo de Gobernadores y el Comité Ejecutivo donde están los técnicos. Este comité ejecutivo aprobó los estudios ambientales y La Pampa y las otras provincias dicen que lo tiene que aprobar el Consejo de Gobernadores, como si los gobernadores tuviéramos la capacidad técnica para saber si los estudios ambientales están bien hechos o no están bien hechos”.

Suarez recordó también que el Consejo de Gobernadores funciona por unanimidad, por lo que si falta un voto, la iniciativa se rechaza. “Son unos vivos, es una picardía que nos están haciendo”, expresó, y luego detalló que tras convocarse el Consejo de los Gobernadores, “perdimos cinco a uno. Las otras cuatro provincias votaron en contra nuestro diciendo que había que hacer nuevos estudios”. Así es como se llegó a la solicitud de laudo para que Fernández determine si los estudios ambientales están hechos o no.

Por su parte, Marinelli remarcó que “Suarez viene demostrando un interés que pocas veces se ve desde el Gobierno en materia de agua. El futuro que se avizora no es de los más optimistas. La situación climática nos lleva a la disminución constante de los caudales”, e hizo hincapié en la importancia del plan estratégico para los próximos 30 años firmado con la empresa estatal de agua de Israel.

.

“Mendoza nunca tuvo un plan a tan largo plazo”, detalló al sostener que las obras que hoy se inauguran “fueron hechas a pulmón y cumpliendo con la promesa que hicimos hace cinco años atrás”.

Por su parte, Ojeda agradeció la visita de las autoridades provinciales al departamento y sostuvo que “hace varios años que venimos trabajando en esto”. Explicó que se trata de una obra que lleva varios tramos y que en dos años y medio se han ido inaugurando las distintas etapas en el canal matriz. “Es muy importante este canal porque nos permite ser más eficientes en el uso del agua”, dijo el jefe comunal, y aseguró que “con los reservorios que está planificando Emesa para poder acumular agua en la cortina forestal, vamos a poder lograr más de 500 hectáreas nuevas para riego con la impermeabilización”.

Asimismo, el intendente afirmó que Malargüe es uno de los departamentos que más agua tiene por habitante y, por eso, se requiere administrarla y regularla. “Por eso vamos a seguir insistiendo y pidiéndole al Presidente que nos habilite intervenir el Río Grande”, sostuvo Ojeda, y afirmó que “Portezuelo del Viento es una realidad y una necesidad para Mendoza que nos va a permitir poder alimentar nuestra laguna de Llancanelo e incrementar nuestra infraestructura básica”.

El jefe comunal reiteró que es una obra que hay que seguir “peleando junto al Gobernador” y agradeció su gestión y voluntad de avanzar con la megaobra, ya que “por desidia política del Presidente de la Nación, no se ha podido adjudicar. “Le pido que siga defendiendo los intereses de los pueblos alejados como los nuestros, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Digo esto con hechos concretos como es esta inauguración del canal matriz, pero tenemos la obra más importante de la historia de nuestro departamento que es la de cloacas, la cual se prometió hace más de 25 años, pero no se cumplió hasta hoy”.

Detalles de la obra

La obra de la IV etapa el revestimiento del Canal Matriz Cañada Colorada cuenta con 1.000 metros de canal revestido en hormigón armado de sección rectangular de 1,80 metros de ancho por 1,20 metros de alto. Tiene 4 alcantarillas de ingreso a las propiedades lindantes y dos reductores de energía o saltos. Esta sección nueva de canal se encuentra ubicada sobre calle prolongación 16 de Noviembre, comenzando en la toma denominada Campos del Ejército y finalizando en el Comparto II. Desde allí se riega gran parte de la Colonia Pehuenche 2.

Al culminar esta obra sólo restan 1.950 metros para llegar hasta la toma de AySAM, concluyendo así el revestimiento de la totalidad del Canal Matriz Cañada Colorada. Esta longitud se prevé terminar en el año 2024, de acuerdo al plan de obras del Departamento General de Irrigación. En la actualidad se está terminando el proyecto ejecutivo del quinto tramo del Canal, y se prevé la licitación del mismo para el mes de febrero del año 2023.

La importancia que tiene este tipo de obras es el beneficio que obtiene cada regante con la mejora notable de los tiempos de recorrido del agua de riego desde el Dique “Gdor. Blas Brísoli” hasta el punto de toma de cada una de las propiedades empadronadas. Además, se reduce la cantidad del recurso que se toma del Río Malargüe al evitar grandes pérdidas por infiltraciones que tenía el canal en su traza sobre el terreno natural.

En esta importante obra para el sistema de riego de la Inspección de Cauce Canal Cañada Colorada se han invertido alrededor de 40 millones de pesos. Esto representa un impacto muy fuerte en la economía de Malargüe debido a la creación de más de 50 puestos de directos.