Suárez escalona los horarios para aliviar al transporte público

Tras la preocupación en la ciudadanía por las duras medidas restrictivas que aplicó el presidente Alberto Fernández sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno provincial desdramatizó la situación. Sólo sugirió que la apertura de comercios sea a partir de las 10 y dispuso que la Administración Pública provincial comience sus actividades a las 9. El Poder Legislativo se acopla y se espera que el Judicial haga lo mismo.

El objetivo de la medida es evitar aglomeraciones de gente, que utiliza el transporte público, en horarios pico sobre todo en la mañana. Se apela al cuidado individual en las unidades para que las mismas personas que viajan en colectivo, puedan seguir haciéndolo en un sistema escalonado.

“La medida es de hoy para hoy y vamos a seguir evaluando en el día a día”, indicó Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, a Los Andes luego de la reunión de gabinete. De allí, sumado a las consultas que el gobernador Rodolfo Suárez tuvo con los intendentes, surgió la determinación de no acatar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno Nacional.

Con el foco puesto en el AMBA, y la posibilidad de que cada provincia acompañe, en Mendoza decidieron mantener las restricciones actuales. Modificaron algunos horarios que generan una disminución en la aglomeración de personas, principalmente en el Gran Mendoza.

La educación presencial es fundamental para el Gobierno, y en el esquema que espera el Gobierno tenga los resultados esperados, la prioridad la tendrá la población escolar en las primeras horas hábiles. Descongestionado cerca de las 8, el ingreso de empleados y empleados públicas provinciales a las 9, permite el uso de unidades con mayor demanda y finalmente, en un tercer turno, el de comercios y otras actividades con inicio propuesto a las 10.

“Insistimos en algo que ya estaba, que es que la Administración Pública ingrese a las 9 y sugerirle al comercio que empiece a las 10 para escalonar el servicio de transporte público”, indicó Ibáñez. Desde la Legislatura confirmaron el acatamiento desde el lunes, y se espera la confirmación del Poder Judicial.

El funcionario aseguró que “hoy, tomar una medida con mayor restricción no es momento para hacerlo, muchos menos adherir a un decreto que está hecho para el AMBA”. Repitió, como se viene haciendo desde que empezó la pandemia, que las medidas se toman de acuerdo al monitoreo diario y los resultados del sistema sanitario.

En cuanto a las declaraciones de Suárez en San Rafael, el miércoles, y que crisparon al peronismo en las redes sociales, aclaró que si Fernández “va a tomar medidas que afecten a todo el país, tomelás, pero que convoque a todos los gobernadores”.

“Y anoche (por el miércoles) no convocó y (Horacio) Rodríguez Larreta lo dijo en la conferencia de prensa. Si tomás medidas nacionales en situaciones como esta, con 23 mil casos diarios, y las tomaste el marzo del año pasado con 840 casos en todos el país, convocá a los gobernadores”, enfatizó.

Con respecto a la gestión para la compra de vacunas, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia aseguró que se están haciendo gestiones pero que aún no hay novedades concretas.

El transporte ya tiene ventanillas señalizadas

Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos, celebró la medida porque considera que es la forma de “seguir utilizando el transporte público para todas las actividades, no sólo las esenciales”.

“Con este escalonamiento en la mañana, por la diversidad horaria de las actividades, se escalona en la tarde y al mediodía. De esa manera priorizamos el uso para actividades educativas”, agregó.

Las unidades de transporte público cuentan desde ayer con la señalización obligatoria de al menos una ventanilla abierta para facilitar la ventilación. “No podemos tener una persona en cada unidad, ese control se debe dar en los usuarios porque el chofer está aislado y no se puede estar parando para abrir las ventanillas”, indicó.

No obstante, y si continúan los reclamos, Mema avisó que se evalúa “dejarlas trabadas con un pasante” y descartó que se quite la abertura porque “después no se puede lavar nunca más el colectivo”.

Con respecto al aumento de servicios, sostuvo que se viene monitoreando desde el inicio de la emergencia (y con el comienzo de clases este año) en donde es necesario actualizar servicios y se han aumentado frecuencias como en trayectos que conectan con la zona de La Favorita (oeste Ciudad) con el centro.

La FEM pidió más controles de protocolos

Desde la Federación Económica de Mendoza (FEM) indicaron que si bien la medida fue “relativamente” bien recibida, pidieron una campaña de concientización y control de protocolos.

Juan Manuel Gispert, director ejecutivo de la entidad manifestó a Los Andes que estas sugerencias “impactan en una caída del 20 o 30% de las ventas, pero en formato recomendación y como medida intermedia la acatamos”.

“Nosotros apoyamos y creemos que el trabajo que hay que hacer es de concientización y de control de los protocolos. Una campaña de concientización de cuidados y de los protocolos es lo más importante. Si se respetan esos cuidados, aunque abran a las 9, los contagios son mucho más bajos”, consideró.

Claves

Asi funciona Mendoza

- Prohibición de circular entre las 0.30 y las 5.30. Solo puede hacerlo el personal esencial.

- Permitidas reuniones sociales de hasta 10 personas en espacios cerrados y 20 en espacios abiertos.

- Suspendidos los eventos masivos y viajes de egresados.

- Se mantiene la práctica de actividades deportivas. Sin público en el caso de competencias federadas y amateurs.

- Aforos de 75% para cines, casinos, teatros, salas culturales y ceremonias religiosas.

- Horario escalonado de ingreso a escuelas con clases presenciales, administración pública y comercios.