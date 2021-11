Suárez confirmó que en Mendoza no se exigirá Pase Sanitario

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, aseguró que en Mendoza no se exigirá un Pase Sanitario, tal cual proponen las autoridades nacionales.

“La vacuna no es obligatoria en nuestro país, es una facultad de cada una de las personas vacunarse o no y en la medida que no sea obligatoria no tenemos en la provincia facultades para establecer restricciones de circulación o de ingresos a algunos lugares y tampoco facultades constitucionales para imponer la obligatoriedad; en la medida que no sea obligatoria imponer un pase sanitario es obligar a la gente a vacunarse y si no estaríamos afectando su libertad de circula en la provincia”, argumento.

De esta manera, el gobierno local toma distancia una vez más de las medidas propuestas por el gobierno de Alberto Fernández respecto de la pandemia de Covid-19, como ya sucedió con el retorno a las clases presenciales y el último aislamiento implementado al que adhirió de manera parcial.

De algún modo se había anticipado esta postura en la voz de la ministra de Salud, Ana María Nadal quien el viernes había anticipado a este diario que esperarían a que la Nación publique la normativa para ver qué postura tomar.

Sin embargo, aceptó: “Sabemos que las vacunas están con aprobación de emergencia y a que falta completar etapas de investigación, eso hace complicado establecer la vacuna como obligatoria”, explicó. Lo dijo tras la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) en la que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció la aplicación de un “pase sanitario” que debería tramitarse a través de la App Cuidar, para acceder a estos eventos.

La funcionaria mendocina dijo que el tema había generado un amplio debate entre las ministras y ministros de las 24 jurisdicciones presentes. Las decisiones adquieren otro tono tras haberse anunciado la identificación de una nueva variante preocupación: Ómicron, en Sudáfrica. Se han identificado en ella muchas más mutaciones que en delta, y aunque no se conoce demasiado aún sobre el impacto que tendría, el mundo ya está en alerta.

En ese marco, el mandatario también se refirió a lo que podría pasar en Vendimia: “ante nuevas cepas hay que tener en claro que seguimos estando en pandemia y seguimos apostando a la conciencia y a los cuidados”. Lo señaló en referencia a poder festejar la vendimia, que la actividad continúe, “que los chicos puedan salir, tenemos que seguir con la misma manera de actuar que hemos tenido los mendocinos hasta ahora”, resaltó.

De todas formas, en la provincia la semana pasada se habían hecho afirmaciones en el mismo sentido del pase. Desde la cartera sanitaria habían iniciado el diálogo con los municipios para que la vacunación sea un requisito para las escuelas de verano. Estas comenzarán sus actividades la segunda quincena de diciembre. Además, Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza, informó sobre avances para nuevas exigencias: “Estamos consensuando con presidentes de federaciones pedir entre los requisitos para competir en 2022 , febrero-marzo, el esquema de vacunación completo anti Covid en el apto médico obligatorio”.