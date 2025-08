Su familia no paró de buscarlo por 40 años: quién era el joven que fue enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati

La búsqueda incansable de su familia

Desde aquel momento, su familia inició una intensa búsqueda: repartieron panfletos, intentaron aparecer en los medios de comunicación y mantuvieron su habitación intacta durante 40 años. Solo consiguieron una nota en la revista ¡Esto!, publicada por el diario Crónica, en mayo de 1986.

Tras meses de mistario identificaron de quién son los restos humanos hallados en la casa de Gustavo Cerati La familia logró que el caso de Diego salga en la revista ¡Esto!.

Allí, su padre, Juan Benigno, cuestionó con dureza la falta de acción policial: “La Policía dice que tiene tres mil casos iguales. Y fíjese qué absurdo: desde el primer momento lo caratularon como 'fuga de hogar'. Yo protesté y ¿sabe qué me dijeron? Que así estaban impresos los formularios. Me negué a eso, pero como si nada. ¿Qué quiere que investiguen si ya dan por sentado que él se fue, y no que me lo robaron?”

Juan murió en un accidente de tránsito sin conocer el paradero de su hijo. Siempre creyó que Diego había sido secuestrado por una secta.

La pista clave que permitió dar con la identidad

Cuarenta años después, la familia recibió la confirmación que jamás imaginó. Fue un sobrino quien, tras leer en los medios sobre el hallazgo de restos óseos en una propiedad vinculada a Cerati, relacionó los datos difundidos, edad estimada, prendas, sexo y contextura, con la historia de su tío.

Esa sospecha fue el inicio de una nueva investigación que permitió confirmar, a través de estudios forenses, que se trataba de Diego. Fueron sus dos hermanos quienes se encargaron de darle la noticia a su madre.

Los restos de los huesos encontrados en una casa donde vivió Gustavo Cerati Los restos de los huesos encontrados en una casa donde vivió Gustavo Cerati Gentileza Rodrigo Alegre

Mientras tanto, el fiscal López Parrado continua con la investigación para determinar lo sucedido, pero todo indica que el crimen estaría prescripto. La fiscalía busca interrogar a los ocupantes del inmueble en 1984, que en ese entonces ocupaban una mayor y sus dos hijos, de apellido Graf.