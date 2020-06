“Soy adicta, estaba en situación de calle e intentaron violarme”, el duro relato de una mendocina con Covid-19

En las estadísticas sanitarias figura como un número, pero tiene una dura historia detrás. Uno de los casos positivos de Covid-19 en Mendoza está, más allá del virus que atemoriza al mundo, en un momento “muy complicado” de su vida, y la noticia de que su test era positivo la recibió cuando acababa de iniciar un cambio rotundo en su vida.

Es uno de los 137 enfermos de coronavirus confirmados en la provincia. El sábado pasado se enteró de su situación en medio de la escalada preocupante de casos locales. La noticia no pudo llegar en peor momento. “Soy adicta y estaba en situación de calle. Me quisieron violar y decidí internarme para comenzar mi rehabilitación”, dijo sin vueltas desde el hospital de Guaymallén donde se recupera de la Covid. “Estoy bien. Estable”, aseguró.

Un traumático episodio le hizo dar cuenta de que había tocado fondo. “Un amigo intentó abusar de mi”, sentenció. Esta agresión fue para ella la revelación de su grave estado de vulnerabilidad. “No podía seguir así”.

45 días “sin rumbo” y en peligro

Un mes y medio antes del ataque de su “amigo”, la joven vivía con su pareja y sus dos hijos. Pero por la mala relación entre ambos ella decidió abandonar ese domicilio para buscar un trabajo. La madre se puso como plazo siete días: “Quería juntar plata para poder pagar un alquiler y mudarme con mis hijos”.

Nada salió como lo esperaba. “Empecé a deambular por las casas de amigos y por la calle. En una de estos viviendas, un amigo quiso violarme. Ahí dije: ‘no puedo seguir más así´”, relató. En medio de todo esto, la Policía detuvo a su, ya para ese entonces, ex novio en un control de rutina cuando el hombre estaba llevando al menor de sus hijos a casa de sus abuelos maternos, en el Este provincial.

“Mi nene más chico no tiene su apellido (según la chica ambos menores son hijos de este hombre, pero solo ha reconocido al más grande) por esto intervino la OAL (ahora Equipo técnico interdisciplinario) y le dieron el cuidado de mi bebé a una familia de Maipú”, confirmó.

“Esta señora es como mi mamá. Ella me crió desde los 4 años. Me enseñó todo en la vida y es la que me está ayudando a rehabilitarme”, contó emocionada. Esta mujer también tiene Covid-19 y el bebé está internada en el hospital de Maipú a la espera del resultado del hisopado.

“Nunca tuve relación con el caso 98”

La joven decidió internarse en una clínica de rehabilitación el 17 de este mes. Solo 24 horas más tarde, el 18, le avisaron que “su madre de crianza”, y quien estaba cuidando a su hija, tenía coronavirus.

“Ese mismo día me aislaron en la clínica de rehabilitación. Me realizaron el hisopado y el 20 me confirmaron que también estaba enferma y me trasladaron a un hospital de Guaymallén. No sabemos quién fue la primera que se contagió”, dijo y sentenció: “No estuve en ninguna juntada, ni contacto con nadie vinculado al caso 98”. Esta era una de las hipótesis del nexo epidemiológico ya que residen en la misma zona.

La mujer mayor fue la primera que le detectaron el virus, pero la joven fue la primera en mostrar síntomas. “Antes de todo esto a mí me dolía la garganta y tenía fiebre. Fui al hospital Español y me dijeron que era faringitis”, aseguró. Casi en simultáneo la otra mujer comenzó con fiebre: “Ella (por la mujer que cuida a su pequeño) soportó por 9 días la fiebre. Su hija tuvo que exigir que le hicieran el hisopado”, remarcó.

Probable nexo con el médico del Español con coronavirus

La chica reconoce que ella pudo haber contagiado al ginecólogo del hospital Español. “El 10 y 12 de junio yo me hice atender con ese médico, porque tengo una enfermedad de transmisión sexual (sífilis)”, aseguró la chica.

Ayer se confirmó que este profesional está infectado y el nexo sería este caso. Tras esto, los pacientes del galeno, en su mayoría embarazadas, están siendo monitoreadas por las autoridades.

La joven ve todo este oscuro panorama como una oportunidad de salvación y está convencida que lo la dejará pasar. “Me han tratado muy bien. De estar en la calle a estar acá, cuidada y con comida, es una bendición. De coronavirus no tengo síntomas, el lunes me hacen un nuevo hisopado para ver si da negativo. Respecto a mi adicción no pude comenzar un tratamiento porque recién me estaban evaluando, pero estoy tranquila”.

“Solo quiere recuperarme para volver al tratamiento de rehabilitación y comenzar una vida junto a mis hijos que son lo que más amo en este mundo”, concluyó la joven.