Sorpresa en la comunidad cultural por el rechazo a la escultura de Jorge Sosa en la plaza del Indio de Guaymallén

El rechazo a un proyecto para erigir una escultura de Jorge Sosa en la plazoleta donde se inspiró para escribir los versos de su famosa Tonada de otoño sigue generando sorpresa en Mendoza, especialmente en la comunidad artística y en los familiares del reconocido escritor, periodista y humorista, fallecido en 2021.

Tal como informó Los Andes el jueves, el Concejo Deliberante de Guaymallén rechazó la propuesta –presentada por el justicialismo y con José Pozzoli como principal impulsor– de honrar en la Plazoleta del Indio al autor de los versos de la Tonada de otoño. La razón de la propuesta del lugar es que, según se sabe por los propios testimonios del escritor fallecido en agosto de 2021, fue en ese ámbito donde compuso el poema musicalizado por Damián Sánchez para una canción que es un hito cultural para nuestra provincia.

Sin embargo, aunque el homenaje pareció apropiado para muchos en principio (y en la línea de otros reconocimientos en lugares públicos de los que ha sido objeto Jorge Sosa), el Concejo Deliberante votó en rechazo a la propuesta, y la negativa llegó especialmente del sector oficialista. Tal como explica el artículo de Los Andes, los radicales consideraron “redundante” el homenaje, debido a que se le han hecho otros, y el presidente del Concejo, Ignacio Conte, subrayó que rendirle honores a Jorge Sosa en la Plazoleta del Indio “no tiene nada que ver. Se está desvirtuando el sentido que tiene esta plaza, que es rendir homenaje a los pueblos originarios”.

Caricatura: Gabriel Fernández.

Hijos con nombres mapuches

Conocida la noticia, un buen sector del espectro artístico que conoció, trató y admiró a Jorge Sosa se mostró sorprendido por la iniciativa, más allá de suponer que el propio escritor y columnista de Los Andes era enemigo de los bronces.

De parte de la familia, el rechazo sorprende, aunque no se lo tome como una afrenta. Alé Sosa, uno de los hijos de Jorge, contó a Los Andes: “Cuando supe que un miembro del PJ era el que había propuesto la iniciativa, me alegré sobremanera. Lo primero que me dije fue: ‘Papá hizo las cosas muy bien’. Todo gracias a que no era precisamente alguien que estuviera muy de acuerdo con la tradición de aquel partido. Más tarde, me sorprendió escuchar que se dijera que la presencia de mi padre en aquella plaza ‘no tiene nada que ver’, dado que, más allá de que tres de sus hijos lleven nombres mapuches, fue en todo momento un férreo defensor de los pueblos originarios”.

El dato que menciona Alé no parece accesorio: a ciencia cierta, esa Plazoleta del Indio no sólo fue importante para Jorge Sosa por servir de ámbito para la inspiración, sino que el mismo poeta siempre se mostró comprometido con la cultura indígena, a punto tal de que bautizó a tres de sus hijos con los nombres Nahuel, Mauco y Alé.

“No obstante –se resigna este último– pienso en papá y considero que quizá le habría incomodado en algo la decisión de que emplazaran una estatua con su figura, ya que siempre se sintió espoleado por aquel canto del injustamente olvidado poeta español Manuel Machado, que citaba Atahualpa Yupanqui: ‘Procura tú que tus coplas / vayan al pueblo a parar, / aunque dejen de ser tuyas / para ser de los demás. // Que, al fundir el corazón / en el alma popular, / lo que se pierde de nombre / se gana de eternidad’”.

Un lugar emblemático

El que sí lamenta sin ambages el rechazo a la estatua es el músico Juan Alberto “Nene” Ávalos, quien integrara Cantoría con Jorge Sosa y fuera su amigo y compañero de trabajo. “Es una pena que hayan rechazado una iniciativa de esa índole, porque, no hace falta que yo lo diga, el aporte de Jorge a la cultura mendocina es general, no sólo a Guaymallén y a esa plazoleta”, asegura.

Su palabra no es una más en esta historia, dado que le tocó ser testigo del momento en que Jorge Sosa imaginó los versos más recordados de su Tonada de otoño. Como le cuenta el exintegrante de Markama a Los Andes, “andando por la Plazoleta del Indio se le ocurrió eso de que ‘no es lo mismo el otoño en Mendoza’. Yo estaba con él. Por ese entonces trabajábamos juntos en Alberdi 442, a pocos metros de la plazoleta, porque éramos socios en un taller de serigrafía llamado Creart. Jorge Sosa permanentemente estaba creando en ese sitio. Era un lugar emblemático para nosotros, porque era cotidiano nuestro andar por esa plazoleta. Jorge amaba mucho ese lugar, quería mucho esa zona”.

Por esa razón, no deja de sentirse apenado. “Creo que cualquier iniciativa respecto de mantener la memoria de Jorge Sosa debería ser bien recibida por quienes deciden. Es una pena que en este caso hayan rechazado un proyecto así. Repito que ese es un lugar emblemático. Pueda ser que revean este rechazo y, si no, que vengan otras iniciativas para homenajearlo”, se ilusiona.

Argumentos cuestionados

Liliana Greco, escritora y miembro de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) en Mendoza, es contundente al lamentar que no se haga la escultura y le parecen ridículos los argumentos para no hacerla. “Si se siguiera el criterio que han manejado para rechazar este homenaje a un escritor tan querido, deberían entonces cambiar nombres de calles, plazas y otros por ser ‘reiterativos’. Creo que es muy válido confirmar el reconocimiento a nuestros artistas que generalmente se los olvida muy pronto”.

En este último aspecto coincide el músico y docente Javier Rodríguez. Aunque reconoce no saber “nada del tema (del rechazo a la escultura), así que poco puedo opinar, ni por los fundamentos de la propuesta ni los de la negativa”, está convencido de los honores que requiere un artista de esta magnitud: “Lo que sí creo, que Jorge se merece un reconocimiento, de la forma que sea: monumentos, plazas, escuelas...”.

Valentín Mexandeau fue productor de los espectáculos de Jorge Sosa y lo asistió durante sus últimos años. Por supuesto, se entusiasmó cuando supo del proyecto y seguramente más cuando se anunció su rechazo. “Cuando leí la noticia del proyecto, pensé en que sería una excelente parada del bus turístico, como tantas otras que hay y otras que hay rescatar”, dice. Aunque confiesa no saber “si corresponde una estatua, y si a Jorge le hubiera gustado esa idea de verse en el bronce”, de lo que está convencido es de que “la cultura popular tiene que tener reconocimiento. Espero que ese lugar donde comenzó con una simple frase, que siguió en el colectivo hasta convertirse en una canción que recorrió el mundo, tenga visibilidad para todos los que transitamos Mendoza”.

Nahuel Sosa, otro hijo de Jorge, reconoce que “fue muy lindo pensar en un monumento en esa plazoleta, por toda la simbología que tiene para la creación de la Tonada de otoño, pero el aura de él seguirá y seguro vendrán otros homenajes”. Su hermano Alé coincide y prefiere contentarse con algo más importante que una escultura negada: “Yo creo que mi padre supo hacer su obra y lo que es mejor: supo dejarse en su gente. Así él, ya es eterno en los corazones de quienes fueran sus vecinos. Y hablamos aquí de tan noble metal que no existe herrumbre puede horadarlo”.

Palabra oficial

Aunque Los Andes solicitó la opinión del Ministerio de Turismo y Cultura de Mendoza al rechazo de instalar esta escultura en la Plazoleta del Indio, desde prensa del organismo explicaron que, por motivos de un viaje de la ministra Nora Vicario y de cuestiones de agenda del subsecretario de Cultura, Fabián Sama, no pudieron ofrecer su mirada al respecto.