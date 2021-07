Sorpresa: un querido cura deja el catolicismo y se pasa al anglicanismo para formar familia

La comunidad católica de San Juan se encuentra conmovida por la partida de un reconocido sacerdote, quien no dejará los hábitos para llevar una vida de ‘civil’ o fuera de la fe. Por el contrario, el religioso deja el catolicismo y abrazará el anglicanismo donde tiene más opciones personales.

Se trata de Leonardo Pons, un cura que ejercía su ministerio en el Barrio Camus del departamento Rivadavia, en la vecina provincia. Según lo retrata su propia comunidad, Pons es un hombre muy querido entre los vecinos y que se caracteriza por tener muchos amigos, además de ser “excelente persona”.

El ‘padre Leo’ contó su decisión en las redes sociales y abrió el debate para plantear los alcances o limitaciones del celibato en religiosos y religiosas dentro de la iglesia romana.

“ Quiero informarles que he tomado la decisión de seguir siendo sacerdote de la iglesia católica, pero católica anglicana . La Iglesia Católica tiene tres ramas, tres grande tradiciones, una que responde al Papa, otra que es la Iglesia Ortodoxa y otra que es la Iglesia Anglicana”, remarcó Pons.

“He decidido vivir el sacerdocio lo más cercano a la iglesia primitiva, el sacerdocio en la casa, centrado en la Palabra de Dios, en la Eucaristía, el sacerdocio centrado en la familia”, prosigue.

“Quiero seguir la vida sacerdotal a través de la Iglesia Católica Anglicana. La Iglesia Católica es una casa que tiene diversas habitaciones y yo lo que hago es cambiarme de una habitación a otra. No me hago de una secta, no me hago de otra religión, ni tampoco he perdido la fe: amo la Iglesia, amo a Jesucristo”, puntualizó.

En cuanto a los puntos que separa a ambas instituciones, el religioso afirmó que “ La única diferencia es que los sacerdotes, los diáconos y los obispos que libremente quieran, pueden formar una familia y también los sacerdotes viven de su propio trabajo . El sacerdote anglicano vive en su casa y atiende una comunidad cristiana, la única diferencia es que no está bajo la jurisdicción del Papa. Estoy muy feliz de dar este paso”, expresó.

El padre Leo pasó por la Parroquia Nuestra Señora de Tulum y la parroquia de Desamparados, antes de arribar a la Iglesia de los Desamparados de Albardón. En todas sus misiones cosechó el afecto de la comunidad y se transformó en un referente para el vecindario.

Amante del fútbol, creció en dicho barrio junto a su tres hermanos y siempre dio una mano en el almacén en la familia en tareas como la de repartir pan.

Según lo relata el diario Tiempo de San Juan, el entorno familiar del cura lo considera una persona muy inteligente, ya que fue abanderado tanto en la primaria como en la secundaria. A su vez, también destacaron su temprano interés por el mundo espiritual y religioso ya que en su adolescencia manifestó entregar su vida a la Iglesia.

“Siempre dijo que quería ser cura”, comentaron desde su entorno. Más tarde se formó como sacerdote y empezó a dar sus primeros pasos en su nueva vocación.