Son colegas y ayer estrenaron doble título: enfermeras y mamás mendocinas

El tweet de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo con la imagen de dos flamantes enfermeras recibiendo su diploma junto a sus bebés, causó ternura en toda esa comunidad y de inmediato se viralizó.

“Dos mamás juraron sus títulos universitarios con sus bebés. Estudiaron en pandemia en una universidad pública presente y gestaron profesión y vida para seguir”, indicaba la noticia, difundida poco después del mediodía, tras el acto de colación de grados de Enfermería realizado en el aula Cichetti de esa facultad.

Daniela Millán tiene 27 años y aprovechó la feliz ocasión para presentar en sociedad a su pequeña Martina. Griselda Gualpa tiene 25 e hizo lo propio con su bello Erick. El aplauso cerrado habló más que mil palabras.

Es que, para ellas transitar el camino de la maternidad durante el cursado y en pandemia resultó difícil, pero no imposible.

“No lo hubiese logrado sin el apoyo de mi pareja, familia y de los directivos de la UNCuyo que nos acompañaron en este último tramo”, valoró Daniela, para agregar que su hijita fue, sin dudas, su fuerza para no abandonar y seguir con la carrera. “Todo esto es por y para ella”, sintetizó.

Detrás de este título, expresó, en diálogo con Los Andes, hubo muchas noches de llanto pensando que no llegaría a rendir a término. Es que a la presión de los finales se le sumaba la exigencia como mamá primeriza. En definitiva, del mismo lo vivía Griselda.

“Recién comenzaba mi camino como mamá y mi beba necesitaba toda mi atención. Abandonar muchas veces fue una opción, pero la miraba y me daba fuerzas para salir adelante. Hoy (por ayer) tuve el privilegio de recibir mi título de la mano de mi pequeña y me di cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena, soy muy feliz”, resumió Daniela, para rematar: “Estoy orgullosa de ser enfermera y de pertenecer al personal de salud, pero mucho más de ser mamá”.

Tras valorar el prestigio de la UNCuyo, Griselda sostuvo que la invadió un gran sentimiento de superación cuando Erick estuvo allí junto a ella recibiendo el logro.

“No fue fácil sobrellevar el embarazo y en simultáneo un tramo de la carrera. Hasta tuve que optar por tomarme licencia por maternidad en la facultad. No podía seguir cursando las prácticas por el Covid. No dejaban que las embarazadas estuvieran en los hospitales cursando y eso me atrasó seis meses, pero valió la pena”, remarcó.

Gracias a ese tiempo, finalmente, pudo disfrutar de las dos etapas tan maravillosas y particulares por las que estaba atravesando.

“Hoy puedo decir que siendo madre nada puede detenerme, pude terminar mi carrera y ahora soy una profesional de la salud”, concluyó, feliz de la vida, para agradecer a su familia el apoyo recibido.

Ambas, ya enfermeras, decidieron continuar dos años más para obtener la licenciatura.