Soberanas inolvidables: votá a la mejor reina nacional de la Vendimia que dio Tupungato

El año 2020 modificó muchos órdenes de nuestras vidas. Incluso, de nuestras tradiciones. De hecho, la más popular de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia , se vio trastocada en su edición 2021 y este año, luego de varias décadas, no tendrá elección de la soberana, que es uno de los momentos más seguidos y queridos por el público de la provincia.

Pero dado que no habrá una elección oficial, Los Andes se lanza a otra propuesta: ofrecer una elección histórica. Por eso, invitará a sus lectores a votar a las mejores reinas de toda la historia. En la primera etapa, se podrá votar por departamentos: cada día, saldrá una encuesta para que el público vote a la mejor reina nacional que ha dado cada uno, desde 1936 a esta parte. La elección será difícil en algunos (Guaymallén, por ejemplo, tiene 10 reinados nacionales), más sencillo en otros (hay distritos con sólo dos soberanas en toda la historia) y otros no requerirán cumplir este paso (Capital no tiene reinas y La Paz sólo ostenta una).

Tras esa elección por departamentos, llegará el momento crucial: elegir, de entre cada una de cada departamento, a la reina de reinas, a la reina de la Vendimia inolvidable.

El turno ahora es el de las reinas de Tupungato, un departamento muy particular, por varias razones, en cuanto a la historia de sus soberanas nacionales.

Olga Altamiranda fue, en 1943, no sólo la primera reina con corona nacional que dio Tupungato, sino la primera del Valle de Uco en llegar a lo más alto del trono vendimial. Habían pasado apenas seis años desde el inicio de la fiesta mendocina más tradicional y el departamento parecía destinado a sumar muchas de sus mujeres en ese puesto de honor.

Sin embargo, esto no fue así. No sólo debieron pasar nada menos que 42 años para que Tupungato tuviera otra reina, sino que esta llegó de un modo inédito hasta ese entonces. Y es que, en 1985, la tupungatina Mónica Rosana Tous había sido elegida como virreina, por detrás de Nora Stocco, la representante de Tunuyán que, en una peleada elección, había conseguido el reinado. Pero en 1986 se produjo un importante terremoto en la provincia que obligó a suspender la fiesta de ese año y a exigir que Stocco extendiera (como sucederá este año) su mandato. Pero la reina tenía otros planes, así que abdicó en su mandato y por eso, en un sencillo acto, Mónica Tous recibió el reinado, que mantuvo hasta el año siguiente.

Lo interesante en este caso, además, fue que el apellido de esa reina sería frecuente en los próximos reinados nacionales de Tupungato, a punto de conformar un verdadero “linaje real” para ese departamento.

Pero antes de que esa “sangre azul” se manifestara a pleno, a María Noelia Blanco le tocó ser la reina de la Vendimia coronada en un lugar extraño para esos tiempos, ya que en 2002 fue coronada como reina en el Estadio Malvinas Argentinas, lugar elegido para realizar una fiesta más modesta, ya que las exigencias del teatro griego Frank Romero Day eran muy altas para un momento de enorme crisis económica que atravesaba el país.

Tupungato volvió a tener su reinado nacional el 2008, cuando Florencia Moreno Tous fue coronada. Ella era, como su nombre lo sugiere, era familiar de la anterior.

Doce años más tarde, el linaje volvió a manifestarse, ya que fue elegida Mayra Tous, sobrina Mónica y prima de Florencia. Esta soberana vivió con simpatía el reinado de 2020, en medio de la pandemia, y también su mandato tuvo una particularidad: debió extenderse durante un año más, ya que en este no habrá elección, y si no abdica, continuará con su corona hasta 2022.

Entre estas cinco inolvidables mujeres deberán votar nuestros lectores para elegir a su preferida y a la que representará al departamento en la búsqueda de la reina de reinas de diario Los Andes.