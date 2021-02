Soberanas inolvidables: votá a la mejor reina nacional de la Vendimia que dio San Rafael

El año 2020 modificó muchos órdenes de nuestras vidas. Incluso, de nuestras tradiciones. De hecho, la más popular de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia , se vio trastocada en su edición 2021 y este año, luego de varias décadas, no tendrá elección de la soberana, que es uno de los momentos más seguidos y queridos por el público de la provincia.

Pero dado que no habrá una elección oficial, Los Andes se lanza a otra propuesta: ofrecer una elección histórica. Por eso, invitará a sus lectores a votar a las mejores reinas de toda la historia. En la primera etapa, se podrá votar por departamentos: cada día, saldrá una encuesta para que el público vote a la mejor reina nacional que ha dado cada uno, desde 1936 a esta parte. La elección será difícil en algunos (Guaymallén, por ejemplo, tiene 10 reinados nacionales), más sencillo en otros (hay distritos con sólo dos soberanas en toda la historia) y otros no requerirán cumplir este paso (Capital no tiene reinas y La Paz sólo ostenta una).

Tras esa elección por departamentos, llegará el momento crucial: elegir, de entre cada una de cada departamento, a la reina de reinas, a la reina de la Vendimia inolvidable.

El turno ahora es el de las reinas de San Rafael, que está en el segundo puesto entre los departamentos que más soberanas nacionales han conseguido, con nueve coronas. Además, en la historia de estas coronaciones aparecen detalles que vale la pena conocer.

Había transcurrido apenas un lustro desde el inicio de la fiesta vendimial cuando apareció en lo más alto de la elección una reina de San Rafael. Fue en 1941, cuando Irene Roldán se coronó como la soberana nacional.

No hubo que esperar demasiado para que el departamento sureño repitiera candidata, algo que iba a suceder con frecuencia. En 1948, la bella Hebe Magrini fue coronada reina, aunque la suya no fue una elección fácil. Es que ese año se dio el primer empate en votos de la historia, con su par de Guaymallén, Aurora Vega. La comisión entonces decidió repetir la votación y allí, sí, Hebe fue la elegida.

Pronto San Rafael mostró que tenía una tierra fértil para las bellezas vendimiales, pues tras un doblete de virreinas en los años posteriores, se vino el primer doblete consecutivo en el reinado nacional. Primero, en la fiesta de 1958, Nilda Eraso recibió el cetro nacional. Pero, por si eso no fuera suficiente, al año siguiente le entregó ese cetro a una coterránea, Clementina Herrera, que se convirtió en la reina de 1959.

A los sanrafaelinos aún les duraba el orgullo cuando apenas dos años después, otra reina de su departamento llegó a lo más alto, e Isabel Golbano se quedó con los atributos más soñados. Y, como si eso no hubiera sido suficiente, otra vez tres años más tarde, San Rafael coronó a una nueva reina nacional. Fue Teresa Wachowicz, la reina elegida en 1964.

Con esos lauros, San Rafael tenía suficientes motivos para brillar en la historia vendimial, y por eso pasó la década siguiente sin conseguir reinados nacionales.

Pero en 1981 volvió a darse un hecho excepcional. En esa fiesta, Josefina Izquierdo fue elegida la mendocina portadora de la corona principal, que en 1982 entregó (una vez más) a una representante de su departamento, Marcela Perdigués. Sólo un departamento ha podido repetir reina nacional durante dos años consecutivos: es San Rafael, y lo ha hecho dos veces. La de los años 80 fue la última ocasión en que esto sucedió.

Pasaron varios años hasta que otra reina, muy recordada por su imponente belleza, vino de San Rafael para llevarse la corona nacional: fue Cecilia Fornara. Ella pasó a engrosar la larga lista de sanrafaelinas que llegan a ser Reina Nacional de la Vendimia. Sin embargo, desde su elección han pasado 24 años sin que una sanrafaelina obtenga ese lauro, el tiempo más extenso desde el inicio de la fiesta de la Vendimia.

Entre estas nueve inolvidables mujeres deberán votar nuestros lectores para elegir a su preferida y a la que representará al departamento en la búsqueda de la reina de reinas de diario Los Andes.