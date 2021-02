Soberanas inolvidables: votá a la mejor reina nacional de la Vendimia que dio San Martín

El año 2020 modificó muchos órdenes de nuestras vidas. Incluso, de nuestras tradiciones. De hecho, la más popular de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia , se vio trastocada en su edición 2021 y este año, luego de varias décadas, no tendrá elección de la soberana, que es uno de los momentos más seguidos y queridos por el público de la provincia.

Pero dado que no habrá una elección oficial, Los Andes se lanza a otra propuesta: ofrecer una elección histórica. Por eso, invitará a sus lectores a votar a las mejores reinas de toda la historia. En la primera etapa, se podrá votar por departamentos: cada día, saldrá una encuesta para que el público vote a la mejor reina nacional que ha dado cada uno, desde 1936 a esta parte. La elección será difícil en algunos (Guaymallén, por ejemplo, tiene 10 reinados nacionales), más sencillo en otros (hay distritos con sólo dos soberanas en toda la historia) y otros no requerirán cumplir este paso (Capital no tiene reinas y La Paz sólo ostenta una).

Tras esa elección por departamentos, llegará el momento crucial: elegir, de entre cada una de cada departamento, a la reina de reinas, a la reina de la Vendimia inolvidable.

Hoy es el turno de San Martín, el departamento que lleva el nombre del prócer mayor de nuestra patria y que ha llevado a cinco de sus candidatas a la corona mayor de Mendoza. En algún caso, con una particular historia incluida.

Hace ya 12 años que una candidata sanmartiniana no consigue el cetro nacional, pero el primero que consiguió no tardó en llegar.

La primera reina de San Martín que consiguió los atributos de Reina Nacional de la Vendimia fue Emilia Cobos, en 1942, apenas seis años desde que inició la gran tradición de nuestra fiesta mayor. La bella soberana estaba por cumplir apenas 21 años, pero ya contaba con laureles reales y con experiencia laboral, pues era trabajadora de la salud y había sido elegida como Miss Enfermera. Eso la llevó a presentarse como candidata y a obtener tanto la corona como el privilegio de ser la primera de su departamento en conseguirla.

El departamento tuvo que esperar la cantidad de años con que contaba su primera reina para volver a tener la segunda, ya que recién en 1963 su candidata, Elba Espósito, consiguió el cetro más importante de la fiesta de los viñateros mendocinos. Tal vez no lo sabía, pero esta reina iba a formar parte de uno de los casos más particulares en el historial vendimial, y era el del “linaje real”, que se ha repetido con diversas variantes en la provincia, pero nunca con tanta claridad. Y es que apenas ocho años después de que Elba fuera reina nacional, fue su hermana Isabel Espósito la que consiguió la siguiente corona del departamento del Este, en 1971, justo hace medio siglo. La belleza y el carisma les venía de familia, evidentemente.

Luego de ese curioso hecho, en San Martín hubo que esperar mucho para que su candidata se llevara el cetro mayor, y fue gracias a la bella e imponente (por su gran altura) Viviana Carcereri, reina que, en 1992, en el año en que el Frank Romero Day estrenó los efectos de láser, fue coronada reina nacional. Luego, seguiría su carrera como modelo.

Finalmente, no fue hasta 2009 cuando los sanmartinianos festejaron con una reina nacional salida de su terruño. Fue con otra candidata rubia, alta e imponente: Candela Carrasco, carismática reina que es la, hasta ahora, última soberana nacional surgida de este departamento.

Entre estas cinco inolvidables mujeres deberán votar nuestros lectores para elegir a su preferida y a la que representará al departamento en la búsqueda de la reina de reinas de diario Los Andes.