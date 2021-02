Soberanas inolvidables: votá a la mejor reina nacional de la Vendimia que dio Rivadavia

El año 2020 modificó muchos órdenes de nuestras vidas. Incluso, de nuestras tradiciones. De hecho, la más popular de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia , se vio trastocada en su edición 2021 y este año, luego de varias décadas, no tendrá elección de la soberana, que es uno de los momentos más seguidos y queridos por el público de la provincia.

Pero dado que no habrá una elección oficial, Los Andes se lanza a otra propuesta: ofrecer una elección histórica. Por eso, invitará a sus lectores a votar a las mejores reinas de toda la historia. En la primera etapa, se podrá votar por departamentos: cada día, saldrá una encuesta para que el público vote a la mejor reina nacional que ha dado cada uno, desde 1936 a esta parte. La elección será difícil en algunos (Guaymallén, por ejemplo, tiene 10 reinados nacionales), más sencillo en otros (hay distritos con sólo dos soberanas en toda la historia) y otros no requerirán cumplir este paso (Capital no tiene reinas y La Paz sólo ostenta una).

Tras esa elección por departamentos, llegará el momento crucial: elegir, de entre cada una de cada departamento, a la reina de reinas, a la reina de la Vendimia inolvidable.

El turno ahora es el de las reinas de Rivadavia, uno de los departamentos del Este mendocino con más reinados, ya que de él salieron cinco soberanas nacionales.

El historial de rivadavienses con la corona mayor de las fiestas populares mendocinas lo abrió Francisca Jahan, en 1952. Pero no lo tuvo nada fácil, ya que ese año se produjo un empate de votos con la representante de Guaymallén, Amalia Muñoz. Ese hecho inédito obligó a las autoridades a repetir la votación, esta vez para decidir sólo entre ellas, y fue allí cuando por fin la rivadaviense llegó a lo más alto.

Increíblemente, debieron pasar más de 30 años (31, específicamente) para que una nueva belleza de Rivadavia obtuviera el cetro nacional. La que lo logró, justo en el año en que iba a producirse el regreso al gobierno democrático en la Argentina fue Nury Aro, la carismática representante que en ese 1983 se coronó reina. Ese año tuvo el sello del Este, ya que una sanmartiniana (Sandra Amprino) fue la virreina.

La espera luego fue corta, ya que siete años más tarde (en 1990), la bella Viviana Lucero fue la elegida en el teatro Griego Frank Romero Day, para una nueva gloria vendimial que anotar en ese departamento.

Poco después, en 2004, fue el turno de Dana Otero, quien dio el reinado a Rivadavia y abrió un antecedente familiar: en 2010 su hermana, Tamara, obtendría la banda de virreina, pero en representación de Junín.

La más reciente joven venida de Rivadavia que se llevó la corona fue Julieta Lagos, una elegante morocha que en 2018 se convirtió en la quinta reina nacional surgida de ese departamento.

Entre estas cinco inolvidables mujeres deberán votar nuestros lectores para elegir a su preferida y a la que representará al departamento en la búsqueda de la reina de reinas de diario Los Andes.