Soberanas inolvidables: votá a la mejor reina nacional de la Vendimia que dio Lavalle

El año 2020 modificó muchos órdenes de nuestras vidas. Incluso, de nuestras tradiciones. De hecho, la más popular de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia , se vio trastocada en su edición 2021 y este año, luego de varias décadas, no tendrá elección de la soberana, que es uno de los momentos más seguidos y queridos por el público de la provincia.

Pero dado que no habrá una elección oficial, Los Andes se lanza a otra propuesta: ofrecer una elección histórica. Por eso, invitará a sus lectores a votar a las mejores reinas de toda la historia. En la primera etapa, se podrá votar por departamentos: cada día, saldrá una encuesta para que el público vote a la mejor reina nacional que ha dado cada uno, desde 1936 a esta parte. La elección será difícil en algunos (Guaymallén, por ejemplo, tiene 10 reinados nacionales), más sencillo en otros (hay distritos con sólo dos soberanas en toda la historia) y otros no requerirán cumplir este paso (Capital no tiene reinas y La Paz sólo ostenta una).

Tras esa elección por departamentos, llegará el momento crucial: elegir, de entre cada una de cada departamento, a la reina de reinas, a la reina de la Vendimia inolvidable.

Hoy es el turno de Lavalle, un departamento que cuenta solamente con dos soberanas en su haber, pero puede que una de ellas, al menos, se considere una de las más recordadas.

A Lavalle, el reinado nacional de sus candidatas le viene siendo esquivo desde hace 51 años y sólo cuando se cumplan 52 tendrá la oportunidad de, por fin, conseguir una tercera corona nacional para sumar a su historia.

La primera lavallina en conseguir los atributos de Reina Nacional de la Vendimia fue Victoria Migheto, en 1954. Habían pasado 18 años desde el inicio de la fiesta mayor de los mendocinos, y la espera fue compensada con una reina muy recordada.

Pero, luego, debió pasar casi el mismo tiempo para que llegara la segunda coronación nacional. En 1970, la reina elegida fue Nora Pringles, una lavallina cuya belleza aún es recordada y que, por su tiempo, fue comparada con la de la estrella italiana Sofia Loren.

Pocos iban a imaginar, tras esa soberana tan carismática, que el departamento del norte mendocino no iba a volver a tener una reina nacional hasta la actualidad. Más de medio siglo ha pasado y, desde 2015 a esta fecha ha estado muy cerca, ya que tres de sus candidatas han conseguido ser virreinas (Camila Sol Morales, en 2015; Rocío Silene Fuster, en 2016 y Luz Martina Mercol, en 2019).

Por ahora, Lavalle deberá seguir esperando. Mientras tanto, entre estas dos inolvidables mujeres deberán votar nuestros lectores para elegir a su preferida y a la que representará al departamento en la búsqueda de la reina de reinas de diario Los Andes.