Soberanas inolvidables: votá a la mejor reina nacional de la Vendimia que dio Las Heras

El año 2020 modificó muchos órdenes de nuestras vidas. Incluso, de nuestras tradiciones. De hecho, la más popular de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia , se vio trastocada en su edición 2021 y este año, luego de varias décadas, no tendrá elección de la soberana, que es uno de los momentos más seguidos y queridos por el público de la provincia.

Pero dado que no habrá una elección oficial, Los Andes se lanza a otra propuesta: ofrecer una elección histórica. Por eso, invitará a sus lectores a votar a las mejores reinas de toda la historia. En la primera etapa, se podrá votar por departamentos: cada día, saldrá una encuesta para que el público vote a la mejor reina nacional que ha dado cada uno, desde 1936 a esta parte. La elección será difícil en algunos (Guaymallén, por ejemplo, tiene 10 reinados nacionales), más sencillo en otros (hay distritos con sólo dos soberanas en toda la historia) y otros no requerirán cumplir este paso (Capital no tiene reinas y La Paz sólo ostenta una).

Tras esa elección por departamentos, llegará el momento crucial: elegir, de entre cada una de cada departamento, a la reina de reinas, a la reina de la Vendimia inolvidable.

El turno ahora es el de las reinas de Las Heras, el tercer departamento con más soberanas, ya que cuenta con siete.

La primera lasherina en coronarse en la fiesta mayor de los mendocinos fue la recordada Susana Justel, quien en 1939 (uno de los años en que la Vendimia comenzó a tomar su forma definitiva) fue la elegida para representar a los trabajadores de la viña.

A su coterránea y recientemente fallecida Josefina Di Pietro, en 1946, le tocó el honor de ser la reina del primer departamento que consiguió tener dos soberanas. Sería el inicio de una larga serie de lasherinas con la corona mayor.

Un lustro más tarde, Nélida Gutiérrez se convirtió en la reina de 1951 y poco más tarde, en 1957, fue Milena Yanzón la belleza elegida como soberana nacional.

Tras una década sin coronaciones nacionales para Las Heras, en 1972 fue María Lourdes Ruiz la que devolvió el cetro mayor a su departamento.

Pero los lasherinos debieron esperar hasta 1995 para celebrar que una mujer de las suyas, Andrea Parisenti, fuera coronada reina.

Y la espera otra vez fue larga, porque no fue hasta 2012 que una reina de Las Heras obtuvo la corona nacional. Ella fue la imponente Wanda Kaliciñski, quien hasta ahora es la última joven proveniente de ese departamento que es coronada como reina en la fiesta más popular de Mendoza.

Entre estas siete inolvidables mujeres deberán votar nuestros lectores para elegir a su preferida y a la que representará al departamento en la búsqueda de la reina de reinas de diario Los Andes.