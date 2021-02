Soberanas inolvidables: votá a la mejor reina nacional de la Vendimia que dio Guaymallén

El año 2020 modificó muchos órdenes de nuestras vidas. Incluso, de nuestras tradiciones. De hecho, la más popular de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia , se vio trastocada en su edición 2021 y este año, luego de varias décadas, no tendrá elección de la soberana, que es uno de los momentos más seguidos y queridos por el público de la provincia.

Pero dado que no habrá una elección oficial, Los Andes se lanza a otra propuesta: ofrecer una elección histórica. Por eso, invitará a sus lectores a votar a las mejores reinas de toda la historia. En la primera etapa, se podrá votar por departamentos: cada día, saldrá una encuesta para que el público vote a la mejor reina nacional que ha dado cada uno, desde 1936 a esta parte. La elección será difícil en algunos (Guaymallén, por ejemplo, tiene 10 reinados nacionales), más sencillo en otros (hay distritos con sólo dos soberanas en toda la historia) y otros no requerirán cumplir este paso (Capital no tiene reinas y La Paz sólo ostenta una).

Tras esa elección por departamentos, llegará el momento crucial: elegir, de entre cada una de cada departamento, a la reina de reinas, a la reina de la Vendimia inolvidable.

Hoy es el turno de Guaymallén, el departamento que encabeza el listado con más reinas nacionales, ya que 10 de sus candidatas consiguieron el cetro principal de la fiesta popular más importante de Mendoza. Por si ese honor no fuera suficiente, el departamento más poblado de la provincia cuenta también con la mayor cantidad de virreinas (11), honor que comparte con San Rafael. Curiosamente hoy en día, desde Guaymallén, el concejo se plantea la posibilidad de dejar de elegir reinas.

A pesar de que las guaymallinas son las que han copado los reinados nacionales, la primera corona tardó en llegar. Tuvieron que pasar 14 años desde el inicio oficial de nuestra fiesta para que Yolanda Navarro, de Guaymallén, se convirtiera en reina nacional, en 1950.

Pero la larga espera hasta coronar a una representante de Guaymallén como reina de la Vendimia valió la pena, pues Yolanda abrió la puerta para que una gran cantidad de reinas de esa localidad aparecieran como las elegidas. De hecho, apenas tres años más tarde, María Squet fue la coronada, en 1953 (el año anterior había conseguido una virreina).

Con la mirada en la nueva década, Adelina Tello fue la elegida en 1960, acaparando la tercera corona nacional para Guaymallén. El cierre de la década también le tocó a Guaymallén, cuando la recordada Cecilia Baumgardner fue la que recibió los atributos nacionales en 1969.

El suyo fue el augurio para una década con dos coronas, ya que en 1975 fue elegida Teresa Ripoll como reina nacional y, apenas tres años después, en 1978, Mónica Castro fue la más votada.

Pero después de esa importante seguidilla, llegó una larga sequía (más extensa que la inicial) para Guaymallén, que debió esperar 15 años para que una candidata de su terruño fuera coronada con los atributos nacionales. La elegida fue Mariana Bosco, quien también abrió una década con dos reinados para su departamento, ya que poco después, en 1997, Marinés Babugia fue la elegida.

Ante esos 90 en los que las guaymallinas dominaron las vendimias (tuvieron también una virreina), pasó una década hasta que María Paula García resultó coronada, en el año 2007, en una muy reñida elección con la representante de Luján.

Finalmente, en 2014, Andrea Sofía Haudet fue elegida Reina Nacional de la Vendimia. Al revés de su predecesora de Guaymallén, en su caso dominó la elección tan claramente que obtuvo casi 40 votos más que la virreina. Es ella la última reina que ha dado Guaymallén a la corona nacional.

Entre estas 10 inolvidables mujeres deberán votar nuestros lectores para elegir a su preferida y a la que representará al departamento en la búsqueda de la reina de reinas de diario Los Andes.