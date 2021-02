Soberanas inolvidables: votá a la mejor reina nacional de la Vendimia que dio Alvear

El año 2020 modificó muchos órdenes de nuestras vidas. Incluso, de nuestras tradiciones. De hecho, la más popular de Mendoza, la Fiesta Nacional de la Vendimia , se vio trastocada en su edición 2021 y este año, luego de varias décadas, no tendrá elección de la soberana, que es uno de los momentos más seguidos y queridos por el público de la provincia.

Pero dado que no habrá una elección oficial, Los Andes se lanza a otra propuesta: ofrecer una elección histórica. Por eso, invitará a sus lectores a votar a las mejores reinas de toda la historia. En la primera etapa, se podrá votar por departamentos: cada día, saldrá una encuesta para que el público vote a la mejor reina nacional que ha dado cada uno, desde 1936 a esta parte. La elección será difícil en algunos (Guaymallén, por ejemplo, tiene 10 reinados nacionales), más sencillo en otros (hay distritos con sólo dos soberanas en toda la historia) y otros no requerirán cumplir este paso (Capital no tiene reinas y La Paz sólo ostenta una).

Tras esa elección por departamentos, llegará el momento crucial: elegir, de entre cada una de cada departamento, a la reina de reinas, a la reina de la Vendimia inolvidable.

Hoy ponemos el foco en General Alvear, un departamento que tiene a tres soberanas nacionales en su haber, pero en el que se da una serie de curiosidades. Primero, en su cuadro honorífico podría figurar una más. Segundo, fue el primer departamento que tuvo una reina que debió extender su mandato, tal como sucederá este año.

Conozcamos esa historia.

En las estadísticas, la primera reina nacional de la Vendimia surgida de General Alvear es Nélida Rotti, quien en 1955 (casi 20 años después del inicio de la tradicional fiesta) resultó la elegida para portar la corona mayor de esta fiesta.

Sin embargo, la primera alvearense en ser elegida reina fue Josefina Ponce, en 1949. Lo que sucede es que ese año se produjo un empate (en su caso, con Glora Fábregas, de Godoy Cruz), y al hacerse un desempate, terminó como virreina. El cuadro honorífico, igual, lo merece, sin lugar a dudas.

Pero quizá Nélida Rotti recibió la compensación por el reinado que no consiguió su coterránea, y es que al año siguiente, por primera vez en la historia vendimial, no se realizó ni fiesta ni elección -debido a la crisis del país en ese momento-, así que se convirtió en la primera soberana nacional de la historia en tener un mandato de dos años.

Para que Alvear tuviera otra reina debieron pasar más de dos décadas, y fue en 1977 cuando Graciela Ortega se ganó el cetro mayor y le llevó una alegría a su departamento.

El departamento sureño, al parecer, estaba destinado a esperar de a 20 años, aproximadamente, para conseguir su mandato nacional, y por eso fue recién en el año 2000 cuando Carina Guerrero se convirtió en la tercera alvearense en vestir los atributos de reina nacional de la Vendimia, y es la última hasta ahora.

Entre estas tres inolvidables mujeres deberán votar nuestros lectores para elegir a su preferida y a la que representará al departamento en la búsqueda de la reina de reinas de diario Los Andes.