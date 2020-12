Sin repetidores, habrá hasta 30% más vacantes para entrar a primer año en 2021

Tras meses de postergaciones por la pandemia, este viernes 4 comenzará las inscripción de alumnos para primer año del secundario para el ciclo lectivo 2021. La novedad es que habrá hasta 30% más bancos por establecimiento respecto de años anteriores, que corresponde al cupo que se reservaba para repetidores.

Al respecto, el director de Educación Secundaria de la Dirección General de Escuelas (DGE), Emilio Moreno, explicó que “se amplían las vacantes en la primera y segunda instancia porque este año no hay repetidores, lo que representa entre 20% y 30% más lugares, según el colegio”.

Dicho de otra manera, como este año no deberán reservarse lugares para los alumnos de primero que adeudan materias, los bancos estarán disponibles en su totalidad para quienes vienen del Nivel Primario.

A raíz de la no repitencia definida a finales de agosto en el Consejo Federal de Educación, a cuyas resoluciones adhirió Mendoza, desde la cartera que conduce José Thomas esperan que se presente un aumento en la matrícula total del Nivel Secundario de cara al año próximo.

Esto se debe a que muchos adolescentes dejan el colegio secundario cuando repiten. Muchos, en forma definitiva mientras que, otros, buscan alternativas más rápidas para finalizar su formación. Actualmente, se estima que son unos 9 mil quinientos los estudiantes que llegan a 5º año.

”Estimamos que habrá unos 5 mil estudiantes más el año que viene, sólo en las secundarias orientadas. Es decir, sin contar los colegios técnicos ni los privados”, adelantó Moreno.

De esta manera, serían 72 mil los alumnos que estarían dentro de este nivel durante 2021, mientras que el año que está llegando a su fin fueron 67 mil.

Sobre la infraestructura escolar para recibir ese aumento considerable de la matrícula, el funcionario garantizó que podrán dar respuesta “sin problemas”.

En los últimos cuatro años la cantidad de estudiantes en los secundarios de la Provincia ha mostrado un aumento sostenido. Así, en 2016, la matrícula fue de 61.241 estudiantes, mientras que fueron 61.768 durante 2017 y 62.889 en 2018. En el ciclo lectivo 2019 hubo 65.194 estudiantes.

Desde la DGE consideran que los incrementos del año pasado se debieron principalmente a las promociones, que fueron 35.668.

Bancos asegurados

Al igual que cada año, en la primera instancia se inscribirá en forma directa a estudiantes con discapacidad o incluidos (con sus certificados correspondientes) y a hermanos de alumnos que asisten a cada establecimiento.

También incluye esta etapa a quienes vivan cerca del colegio, “con un radio de hasta 1,5km de la escuela secundaria en zona urbana, y hasta 5km en zona rural”, indicó Moreno.

Para ello se tendrá en cuenta el domicilio que figura en el DNI del estudiante o el del contrato de alquiler vigente, que deberá coincidir con el domicilio registrado en GEM.

Del cupo total de cada colegio, 75% estará destinado a este tipo de casos. Los abanderados y escoltas titulares quedan dentro de esta primera etapa, aunque sólo 15% de los bancos se destinarán para ellos, sumando el total de 90%.

En cuanto a las escuelas primarias denominadas de “Oferta Única” por compartir edificio con el colegio secundario, el 100% de los lugares estarán reservados para los alumnos de la institución. “Este año, a diferencia del anterior, se hizo un listado en el que se establece con qué escuela está vinculado cada establecimiento. Los alumnos quedan inscriptos directamente”, remarcó el funcionario.

La segunda instancia, si bien se da en forma simultánea, recibe a todos los alumnos que no entran en la fase de inscripción directa. Por supuesto, solo podrán hacer opciones aquellos estudiantes que no se encuentren inscriptos en otra institución. “Es una postulación, todas las vacantes que no se utilizan en la primera pasan a la segunda instancia”, detalló Moreno, agregando que “los lugares se van completando por promedio”.

En la primera instancia las inscripciones serán por email y también se podrán hacer de manera presencial, según la finalización del DNI del estudiante.

En cambio, las postulaciones en la segunda fase serán por el GEM PAD, donde deberán elegir entre 3 y 5 escuelas. El 21 de diciembre se sabrá si tiene o no banco en los establecimientos seleccionados.

Esta última instancia contará con dos corridas: la primera para abanderados y escoltas titulares que no obtuvieron banco en la primera fase y la segunda para el resto de los inscriptos.

Las últimas instancias para no quedarse sin banco

Entre el 2 y el 12 de febrero de 2021 tendrá lugar la tercera instancia en la que los padres de alumnos sin banco asignado deberán acercarse a la Supervisión de Secundaria más cercana a su domicilio, donde se los notificará cuáles escuelas tienen vacantes en la zona.

Finalmente, quienes aún no obtengan banco en esa fase, pasarán a la cuarta instancia, donde será la Dirección de Educación Orientada y Técnica la que les otorgará un lugar.

Esta última fase tendrá lugar entre los días 17 y 25 de febrero de 2021.

El año pasado en total “fueron unos 800 adolescentes” los que llegaron a esta etapa, “de los entre 16 mil y 17 mil aspirantes que hubo”, precisó Moreno.