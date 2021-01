Sin el consentimiento de Anmat, La Pampa autorizó el uso de la ivermectina para pacientes con covid

La provincia de La Pampa autorizó la utilización de la ivermectina para tratamientos de Covid positivo, a pesar de que el fármaco no está autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para ese uso.

La medida permitirá tratar a pacientes con ese diagnóstico a partir de este jueves, la ANMAT todavía no dio luz verde para el empleo del antiparasitario en seres humanos.

No obstante, en nuestro país ya se han realizado aplicaciones en dosis que van de los 0,2 a 0,4 miligramos por kilo. Sin embargo, Mario Kohan, ministro de salud de La Pampa, hizo hincapié en los resultados obtenidos en Australia, donde aplican dosis de 9,6 miligramos según informa Clarín.

“Vamos a utilizar la ivermectina como el plasma de convalecientes o como el suero equino. Va a ser presentada próximamente a la ANMAT”, detalló el funcionario pampeano al presentar el tratamiento.

En tanto, Kohan detalló que “La vamos a usar bajo el régimen de la OMS, que dijo que en contexto de pandemia los equipos de salud pueden utilizar recursos novedosos y reposicionar fármacos que pueden ser eficaces”.

El ministro aseguró que la ivermectina utilizada en seres humanos no es la misma que la que puede adquirirse en veterinarias: “Tenemos que desalentar que se consuma ese tipo de fármacos”.

“Sabemos que daño no hace. Hay un dato que me impactó. La tendencia es muy fuerte a que genera beneficios. No hay estudios controlados todavía que cierren esa investigación. A mí me preocupaba la seguridad. Pero ya hay una enorme cantidad de publicaciones que muestra que a las dosis que planteamos no hay toxicidad y los efectos colaterales son mínimos”, declaró el ministro.

En total, La Pampa compró 1.500 unidades que serán utilizados en los pacientes diagnosticados en forma precoz.