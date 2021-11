Sin barbijos para los niños: en Mendoza seguirá todo igual

Desde hoy el uso de barbijo en niños de nivel inicial y primer ciclo de primaria en las escuelas de CABA dejará de ser obligatorio. Así lo aunció el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. En tanto que en Mendoza si bien el panorama respecto del Coronavirus se mantien estable la situación seguirá, por el momento, igual.

En el anuncio hecho por el jefe de Gobierno se indica que el relajamiento incluye en las aulas del jardín de infantes y a primer, segundo y tercer grado. Y si bien los chicos antes solamente podían sacarse el tapabocas en los recreos al aire libre ahora no es necesario que lo lleven en espacios cerrados.

Así las cosas, desde la DGE indicaron que no habrá cambios en los protocolos. De todas maneras, recordaron que en la provincia no es obligatorio para nivel inicial y en este momento es opcional. “Desde el primer ciclo y de ahí en adelante sí. Pero en inicial no es obligatorio aunque la gran mayoría lo usa. Si se anuncian los cambios, llegarán desde salud y no por un pedido de DGE”, indicaron desde el gobierno escolar ratificando que en caso de haber novedades, estás vendrán desde el ministerio comandado por la ministra Ana María Nadal.

“Esta medida es posible gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes”, indicó Rodríguez Larreta durante el anuncio en el que indicó que la decisión responde a la situación sanitaria favorable y tiene como objetivo “mejorar la alfabetización” de chicas y chicos. Recordemos que respecto a la vacunación contra el Covid-19, hoy el 75,3% de los porteños cuenta con el esquema de inmunización completo.

No recomendado para niños

Recordemos que la Organización Mundial de la Salud sugiere que los niños de 5 años no deberían llevar barbijos. “Esta indicación se basa en la seguridad y el interés general del niño, y en su capacidad de como utilizar la mascarilla de manera correcta con una asistencia mínima”, precisó la agencia de la ONU.

En tanto que la OMS aconseja que los niños de entre 6 y 11 años utilicen el tapabocas analizando una serie de factores, como los niveles de transmisión del virus en la zona donde viven o su capacidad de utilizarla de manera correcta y segura. Otros aspectos a tener en cuenta son el acceso a mascarillas, que estas cumplan con la higiene adecuada y la supervisión de un adulto.

Vale destacar que el nivel de contagio entre los niños es muy bajo. Por ejemplo, según información del reporte semanal del ministerio de Salud Provincial, sólo 1,4% de los niños entre 1 y 14 años se contagió de Coronavirus y solo fallecieron 0.1% de las personas que se contagiaron en ese rango etario.

La vacunación en Mendoza

Según el monitor público de vacunación del ministerio de Salud de la Nación, hasta el momento en Mendoza se han distribuido 3.223.477 dosis. De esas dosis, 1.475.826 corresponden a la primera aplicación y 1.104.644 a la segunda aplicación. En tanto que 4.351, son aquellas vacunas con una sola aplicación.

Además, se aplicaron 17674 dosis de manera adicional y 916 corresponden a las dosis de refuerzo. En total, las dosis aplicadas en todo el territorio provincial son 2.603.411.

Por último, resta indicar que el 78,5% de la población del país ha iniciado su esquema de vacunación contra el Covid-19 y el 60% ya lo completó, informó este martes el ministerio de Salud de la Nación en un comunicado, en el que destacó que “esto se debe al avance del Plan Estratégico de Vacunación”.

En las personas mayores de 18 años, los porcentajes ascienden al 91,6% de cobertura con esquema iniciado y al 78,9% con esquema completo, y respecto a los grupos etarios con mayor riesgo a enfermar de gravedad y fallecer, el 93,8% de quienes tienen 50 años y más ha iniciado ya su esquema, en tanto el 88,5% lo ha completado.

De este modo, la campaña de vacunación más grande de la historia continúa escalando la cobertura de los diferentes grupos etarios en todo el país. Así, mientras que el 69,6% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años inició su esquema, el 29,8% lo completó.