Siguen los cruces por la RTO: para De Marchi, Suarez “se quedó corto” y Mendoza no debería adherir a la obligatoriedad

De ida y vuelta. Así se ha tornado el cruce de declaraciones y posiciones dentro del oficialismo de Mendoza en lo referido a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que entrará en vigencia el sábado 1 de enero y será obligatoria para autos de más de 3 años de antigüedad y motos de más de 2 en Mendoza. Esto es algo que ya está vigente en casi todo el país.

Primero fue el diputado nacional del Pro (parte de Cambia Mendoza), Omar De Marchi quien le pidió al gobernador Rodolfo Suarez -con quien comparte espacio político- que disponga una prórroga de 180 días para la entrada en vigencia de la obligatoriedad de este trámite. Pero esta mañana, el propio Suarez descartó esta piosibilidad y confirmó que existirán obleas provisorias -como en todo el país- para aquellos autos con fallas leves y que tengan que ver con repuestos e insumos que no están ingresando al país. En ese sentido, el gobernador confirmó -también a modo de flexibilización- que durante el mes de enero será suficiente para cualquier conductor a quien se le pida la oblea que presente el turno confirmado en alguno de los 19 talleres provinciales. Es decir que, si en un control dentro de Mendoza se le pide la oblea que certifica la RTO a un conductor y éste no la tiene aún, alcanzará con que presente la confirmación del turno para hacerla en los próximos días.

El gobernador Rodolfo Suarez y Omar De Marchi, enfrentados por la aplicación de la RTO en Mendoza.

Sin embargo, para De Marchi, con esta decisión el gobernador “se queda corto”. En ese sentido, el ex intendente de Luján de Cuyo destacó que la intención con que recomendó que se aplique la prórroga de 6 meses en la obligatoriedad apuntaba a “darno tiempo para rediscutir el tema” y que ese plazo y esa rediscusión “podía implicar el retiro de la adhesión a la ley nacional de tránsito” que es la que fija la obligatoriedad de la RTO (o VTV o ITV, son lo mismo, aunque varía la denominación según la jurisdicción nacional).

“Si la provincia no adhiere, deja de ser obligatorio y exigible en el país para cualquier auto con patente registrada en Mendoza. Creemos que el camino que propone el gobernador, se queda corto”, destacó De Marchi.

Respecto a la RTO, el diputado nacional del Pro lo definicó como “un ‘trámite’ que no aporta demasiado a la seguridad vial, mientras que a cambio complica más la vida de la gente. Es una piedra más, un obstáculo de tantos de los que pone el Estado en el camino”, concluyó.

"Absurdo"= irrazonable, ilógico...



Pregunto entonces @omardemarchi 🤔

-Será razonable que Mendoza NO exija RTO a diferencia de casi la totalidad de las provincias?

-Seran absurdos los "rechazos"de RTO por NO tener los frenos en condiciones para la seguridad de l@s mendocinos? pic.twitter.com/dlYjUvA0or — marimerus (@MercedesRus1) December 21, 2021

Si bien Suarez optó por no polemizar con De Marchi ante este pedido, desde el oficialismo provincial recogieron el guante luego de las primeras declaraciones de De Marchi. La senadora provincial Mercedes Rus fue una de ellas. “Absurdo= irrazonable, ilógico. Pregunto entonces, Omar De Marchi: ¿será razonable que Mendoza NO exija RTO a diferencia de casi la totalidad de las provincias? ¿Serán absurdos los ‘rechazos’ de RTO por NO tener los frenos en condiciones para la seguridad de los mendocinos y mendocinas?”, tuiteó Rus al respecto.