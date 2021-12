Siguen las estafas en las redes sociales por alquileres para pasar las Fiestas, ahora en el Club Guaymallén

Las redes sociales son un inmejorable aliado al momento de promocionar y ofrecer productos, servicios o -simplemente- para lucir los logros personales y generales. Sin embargo, la línea entre dejar de ser un aliado para convertirse en una amenaza es por demás delgada, y hay espacios como Market Place (en Facebook) que se han convertido en inmejorables y peligrosos anzuelos para caer en trampas delictivas (se pacta un encuentro para comprar o vender algo, y al momento del encuentro cara a cara una de las partes asalta a la otra). Ni hablar si a esta trampa se combina con la planificación de las vacaciones y la búsqueda de opciones para salir de la rutina y alquilar un alojamiento para desconectar de la vida diaria.

Desde el Club Guaymallén advirtieron que hay publicaciones engañosas que buscan estafar a la gente con reservas para pasar las fiestas en el lugar. Foto: facebook Club Deportivo y Social Guaymallén-

Hace ya algunos días, desde la Municipalidad de Luján de Cuyo y empresarios del rubro hotelero y turístico de Potrerillos advirtieron sobre estafas en los alquileres en este paraje montañés, con publicaciones falsas de personas que roban fotos de complejos de cabañas, las ofrecen en las redes sociales a precios atractivos y logran capturar en sus redes a desprevenidos pasajeros que creen haberlas alquilados (aunque cuando llegan al lugar, se encuentran con que no existe ninguna reserva). Pero durante los últimos días, un par de episodios similares -y con la misma modalidad- involucró a dos familias mendocinas y a las instalaciones del Club Deportivo y Social Guaymallén.

“La semana pasada me llamó el encargado del camping para decirme que habían ido dos personas a ver el lugar y le contaron que habían alquilado cabañas para el 24 y 25 de diciembre. Él les dijo en el momento que no había cabañas en el lugar, sino un club con sus instalaciones pileta -y nada más-. Y allí estas familias les contaron que, desde un teléfono que encontraron en internet, les habían pasado algunas fotos y hasta un CVU de pago virtual para que abonen una seña”, destacó el presidente del club, Gabino Alburquenque a Los Andes.

A cada una de las familias, los estafadores les habían solicitado una seña de entre 8.000 y 10.000 pesos para pasar el 24 y 25 en el lugar, con la promesa de alojarse en cabañas y disfrutar del natatorio y las instalaciones del club. “La mayoría de la gente que es estafada no es de Rodeo de la Cruz, y como no conocen el club, son blanco fácil. Es fundamental que esa gente sepa que el Club Guaymallén no tiene cabañas, no tiene ni siquiera un sitio para acampar en carpa y solamente se puede sacar el ticket para un día de pileta”, agregó el presidente.

De hecho, tras conseguir uno de los números mediante los cuales los estafadores se comunicaron con las familias engañadas, desde la comisión directiva del club intentaron avanzar en el engaño con el objetivo de lograr dar con los delincuentes. Pero, cuando no supieron qué decir los engañadores, directamente bloquearon el teléfono.

El modus operandi

El presidente del club, con sede en Rodeo de la Cruz, confirmó que las dos familias que se acercaron al lugar la semana pasada para conocer el lugar que ya habían visto por fotos y que habían “reservado” para pasar la víspera de Nochebuena y la Navidad son dos de los casos en que se logró concretar la estafa. No obstante, indicó que tienen conocimiento de otras personas que vieron la publicación promocional en las redes de una oferta inexistente en la realidad.

El número y el alias desde el cual se concretaron las estafas que ofrecían alojamiento en cabañas en el Club Guaymallén.

“Algunas personas ya nos habían comentado que habían visto publicaciones en las redes sociales que ofrecían el camping del club, con quincho y pileta a valores muy accesibles. De hecho, las dos familias que se acercaron nos dijeron que hasta les habían ofrecido cabañas y que pasaban un CVU para pagar con billeteras virtuales”, destacó Alburquenque.

Con uno de los números de contacto mediante el cual los estafadores llevaban adelante sus ilícitos, intentaron acceder a más información sobre quién o quiénes eran. “Nos comunicamos a ese teléfono, hablamos con la gente y en la medida en que avanzaba la charla, nos dábamos cuenta de que no querían dar mucha información. Les pedimos unas fotos por WhatsApp y primero pasaron una del quincho, después pasaron una de la supuesta pileta, pero que no era la del club. Entonces les dijimos que estábamos en el club justo viendo la pileta y que no era la de la foto que mandaron. Y ahí nos bloquearon”, destacó el presidente del club.

Recomendaciones para evitar estafas

Al igual que ocurre con los encargados de las cabañas y complejos de Potrerillos y otros destinos turísticos que suelen ser el escenario de las estafas en alquileres, el presidente del Club Guaymallén recomendó a la gente que esté pensando en pasar el día en el club que se guíe únicamente por las publicaciones oficiales de las redes del Club Deportivo y Social Guaymallén.

“En nuestras redes hemos hecho, incluso, publicaciones para que la gente esté alerta ante las publicaciones maliciosas. Tenemos nuestras instalaciones abiertas a la gente para la temporada de verano, entre diciembre y enero, y sacamos nuestras publicaciones en redes sociales. Ofrecemos el día de pileta para estar de 14 a 20 los días de semana y de 14 a 0 los sábados y domingo, pero no tenemos ni cabaña ni espacio para acampar. Además, tampoco tenemos terceros o cobradores, los pagos y reservas siempre se hacen en la secretaría del club”, sintetizó el directivo.

Vías oficiales

Facebook: https://www.facebook.com/cdysguaymallen/

Teléfono: 2617 50-6312