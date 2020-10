Siete meses sin vuelos en Argentina: el satélite que muestra el cielo “bloqueado” y protestas en todo el país

El 12 de marzo, cuando la pandemia recién comenzaba a sentirse en el país; el Gobierno nacional suspendió la llegada de los vuelos de los países más castigados por el Covid-19 por aquellos días (China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa y Estados Unidos). A esta suspensión, se sumó una más drástica y determinante todavía a partir del 20 de marzo: se cancelaron todos los vuelos de cabotaje; y aunque en un principio la medida era solo por cinco días y en sintonía con un fin de semana largo, desde entonces no regresaron.

Desde el 20 de marzo están suspendidos los vuelos nacionales e internacionales en el país, salvo excepciones especiales.

A excepción de vuelos especiales (operados generalmente por Aerolíneas Argentinas), desde la entrada en vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) se suspendieron todos los vuelos en Argentina. Y, a días de cumplirse siete meses desde ese momento y casi 210 días sin operaciones; trabajadores aeroportuarios se manifestaron esta mañana en todo el país.

“Llevamos casi 7 meses sin volar, no hemos tenido ningún vuelo. En un principio teníamos todos los protocolos listos para junio -se había informado que allí retomarían los vuelos-; después lo pasaron a septiembre, luego al 1 octubre y ahora dicen que el 12 de octubre. Pero no hay nada concreto, porque todo es dependiendo de cómo esté la pandemia. Necesitamos definiciones concretas, no podemos estar en la incertidumbre. Y los vuelos tampoco pueden arrancar de un día para el otro”, destacó Melina, una de las trabajadoras de Flybondi en Mendoza y quien participó de la marcha de esta mañana hacia la explanada de la Casa de Gobierno. Entre las dos empresas aéreas low cost que operan en Mendoza (Flybondi y JetSmart) trabajan cerca de 45 personas.

En Mendoza, trabajadores de aerolíneas y del rubro hotelero y turístico marcharon esta mañana a Casa de Gobierno, Foto: Gentileza.

Dentro de las líneas aéreas, a nivel empresarial la situación también es preocupante; principalmente porque hay desconfianza con respecto a la más reciente fecha que fijó el Ministerio de Transporte de la Nación para la potencial reapertura de los cielos: el 12 de octubre.

“Estamos en plena desconfianza de que el Gobierno nacional cumpla ese plazo. Nosotros tenemos todo listo para volver a volar; protocolos y capacitaciones. Pero a esta altura ya se visualiza el nivel de inoperancia. Estamos en frente a gente que no entiende el manejo de la situación”, destacó con preocupación el presidente de Flybondi, Esteban Tossutti, a Los Andes.

Reprogramaciones

En un primer momento, el Gobierno nacional y la ANAC anunciaron que las rutas aéreas domésticas podrían llegar a reactivarse junio; aunque esto no se concretó. El segundo plazo fijado fue septiembre, aunque tampoco se concretó en la práctica; sumado a que ha sido hasta el momento el mes más crítico desde el brote de la pandemia. En Mendoza, 70% de los casos informados se registraron el mes pasado.

Así las cosas, se mencionó a octubre como la tercera posibilidad de reanudación para los vuelos de cabotaje. Más precisamente, el 12 de octubre, El detalle es que a nivel gubernamental no hay precisiones ni garantías de que los vuelos vayan a reactivarse a partir de esa fecha.

“Lamentablemente somos el único país del mundo que interrumpió la conectividad, que se aisló. Al margen del reclamo de la urgente reapertura de los cielos, todas las asociaciones hoteleras y de turismo estamos unidas. Para entender la situación en datos, en estos siete meses que se están por cumplir sin vuelos se pierden 1.200.000 empleos generados por la conectividad aérea y la hotelería. Además, se está perdiendo la posibilidad de recaudar 165 mil millones de pesos en consumo interno; generado por la conectividad, el derrame en industrias regionales y la hoteleria. Y más de 5.400 millones de dólares que ingresan al país por conectividad”, sintetizó el ejecutivo de una de las empresas de vuelos low cost que operan en el país.

El septiembre hubo solo 81 vuelos autorizados en Argentina.

Las reiteradas y continuas postergaciones de los plazos para la reanudación de los vuelos llevan a que los trabajadores y directivos de las aerolíneas se muestren desconfiados con el reciente anuncio de reapertura para el lunes 12 de octubre. “Cuando se cerraron los vuelos, el 20 de marzo, nos dijeron que en los próximos 60 días se iba a dar inicio. Luego se extendió el plazo hasta junio y ya habíamos armado todo; pero nos volvieron a pasar al 1 de septiembre. En ese momento empezamos a vender tickets, pero luego nos pasaron al 12 de octubre”, rememoró Tosutti; quien resaltó que para la frustrada reactivación del mes pasado llegaron a vender una importante cantidad de pasajes a partir de agosto. Los mismos que luego debieron ser reprogramados.